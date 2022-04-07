Китай-город расположен у Кремля, считается одним из самых древних районов Москвы и представляет собой Большой или Великий посад.

Китай-город называют называют особым “московским” местом столицы, которое, однако, никогда не было связано с китайским поселением или кварталом. Вам предстоит узнать историю необычного названия “Китай”.

На карте Китай-города можно увидеть сеть маленьких переулочков и три главные улицы со своим обликом и предназначением:

«образованная» Никольская, связанная с русским просвещением. Помимо известных книжных лавок и магазинов, здесь расположен первый печатный двор Ивана Федорова и первый вуз Москвы – Славяно-греко-латинская академия, где грыз гранит науки Михайло Васильевич Ломоносов. Именно на Никольской улице в прошлом веке были осуществлены первые опыты с телевидением и состоялось первое телевизионное вещание.

«деловая» Ильинка или «московский сити». Здесь находится главная торговая площадь с Торговыми рядами, Гостиным двором, биржей, банками и конторами.

«набожная» Варварка с целым парадом памятников архитектуры: несколько храмов с монастырем, палаты бояр Романовых, где родился русский царь Михаил Федорович Романов, и Старый английский двор времен Ивана Грозного, служивший для англичан торговым представительством «Московской компании».

В наши дни Китай-город считается деловым, культурно-историческим и туристическим центром Москвы. Здесь расположен парк Зарядье и Парящий мост, откуда открывается прекрасная панорама с Кремлем, Китай-городом, и набережными Москвы-реки.