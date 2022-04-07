Переулками Китай-города

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
Переулками Китай-города
Переулками Китай-города
Переулками Китай-города
Переулками Китай-города

Что вас ожидает 🤩

  • Улица Никольская
  • Улица Ильинка
  • Улица Варварка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Китай-город расположен у Кремля, считается одним из самых древних районов Москвы и представляет собой Большой или Великий посад.

Китай-город называют называют особым “московским” местом столицы, которое, однако, никогда не было связано с китайским поселением или кварталом. Вам предстоит узнать историю необычного названия “Китай”.

На карте Китай-города можно увидеть сеть маленьких переулочков и три главные улицы со своим обликом и предназначением:

  • «образованная» Никольская, связанная с русским просвещением. Помимо известных книжных лавок и магазинов, здесь расположен первый печатный двор Ивана Федорова и первый вуз Москвы – Славяно-греко-латинская академия, где грыз гранит науки Михайло Васильевич Ломоносов. Именно на Никольской улице в прошлом веке были осуществлены первые опыты с телевидением и состоялось первое телевизионное вещание.

  • «деловая» Ильинка или «московский сити». Здесь находится главная торговая площадь с Торговыми рядами, Гостиным двором, биржей, банками и конторами.

  • «набожная» Варварка с целым парадом памятников архитектуры: несколько храмов с монастырем, палаты бояр Романовых, где родился русский царь Михаил Федорович Романов, и Старый английский двор времен Ивана Грозного, служивший для англичан торговым представительством «Московской компании».

В наши дни Китай-город считается деловым, культурно-историческим и туристическим центром Москвы. Здесь расположен парк Зарядье и Парящий мост, откуда открывается прекрасная панорама с Кремлем, Китай-городом, и набережными Москвы-реки.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 10:00

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