4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Что помнят Патриаршие

Встретившись на шумной Тверской улице, мы сбежим в тихие старинные переулки Патриаршей слободы. Я расскажу о названии этого любимого москвичами района, о его истории и необыкновенных жителях. Вы услышите о детстве Марины Цветаевой и об издании ее первой книги; найдете дом, где жили герои сказки «Старик Хоттабыч», и узнаете, где появилась новогодняя песенка «В лесу родилась ёлочка». Будет еще много секретов, в том числе, конечно, о том, почему именно здесь происходят многие события из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Атмосферный дом великой актрисы

Нас ждут в гости в красивой квартире Людмилы Гурченко в историческом доме. Вы попадете в удивительную атмосферу этого места, увидите авторские костюмы и украшения актрисы, коллекции уранового стекла и старинного фарфора, редкие предметы интерьера. Обо всем этом, а также о жизни и творчестве Людмилы Марковны вам с любовью расскажет гид музея. А какие гости без чаепития? Обсудить увиденное, задать вопросы и пообщаться с людьми, которые берегут память об актрисе, вы сможете за чашечкой чая в гостиной.

Кому подойдет экскурсия

И москвичам, и гостям города, которые хотят поближе узнать один из его интереснейших районов, а также поклонникам старины. Прогулка будет интересна и детям от 10-12 лет.