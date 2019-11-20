4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Переулки и сюжеты Патриарших прудов

Прогулка по району, который всегда притягивал таланты, и посещение музея-квартиры Людмилы Гурченко

Марина
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Марина – ваш гид
Патриаршие хранят множество историй о своих необыкновенных жителях, реальных и вымышленных.

Вы погрузитесь в эти сюжеты, рассматривая архитектуру, узнаете о названиях улочек и прошлом района.

А после побываете в атмосферной квартире Людмилы Гурченко — рассмотрите детали интерьера, проникнетесь миром великой актрисы и даже выпьете чаю в ее гостиной.
1300 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Встреча в районе метро Пушкинская/Маяковская
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Переулки и сюжеты Патриарших прудов

Что вас ожидает

Что помнят Патриаршие
Встретившись на шумной Тверской улице, мы сбежим в тихие старинные переулки Патриаршей слободы. Я расскажу о названии этого любимого москвичами района, о его истории и необыкновенных жителях. Вы услышите о детстве Марины Цветаевой и об издании ее первой книги; найдете дом, где жили герои сказки «Старик Хоттабыч», и узнаете, где появилась новогодняя песенка «В лесу родилась ёлочка». Будет еще много секретов, в том числе, конечно, о том, почему именно здесь происходят многие события из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Атмосферный дом великой актрисы
Нас ждут в гости в красивой квартире Людмилы Гурченко в историческом доме. Вы попадете в удивительную атмосферу этого места, увидите авторские костюмы и украшения актрисы, коллекции уранового стекла и старинного фарфора, редкие предметы интерьера. Обо всем этом, а также о жизни и творчестве Людмилы Марковны вам с любовью расскажет гид музея. А какие гости без чаепития? Обсудить увиденное, задать вопросы и пообщаться с людьми, которые берегут память об актрисе, вы сможете за чашечкой чая в гостиной.

Кому подойдет экскурсия

И москвичам, и гостям города, которые хотят поближе узнать один из его интереснейших районов, а также поклонникам старины. Прогулка будет интересна и детям от 10-12 лет.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.

Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Переулки и сюжеты Патриарших прудов
Переулки и сюжеты Патриарших прудов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Пушкинская/Маяковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Марина
Марина
Я родилась и всю жизнь живу в удивительном городе, имя которого — Москва. И на своих экскурсиях я покажу вам ту Москву, которую хорошо знаю и очень люблю. Я проведу вас по улицам, дворам и переулкам, где мне с детства знаком каждый уголок. Многое, конечно, изменилось, но Москва не утеряла своей самобытности и красоты. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Разрабатываю персональные маршруты, с учетом пожеланий гостей. Есть аккредитация Правительства Москвы.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 ноября 2019
Посетили экскурсию "Переулки и сюжеты Патриарших Прудов" в ноябре. Несмотря на промозглую погоду, наш гид Марина, смогла своим позитивом и содержательными рассказами об окружающих достопримечательностях, сделать нашу экскурсию незабываемой. Показала нам особенные места в районе Патриарших, о которых мало что известно из опубликованных источников. Я думаю, в следующую поездку, опять обратимся к нашему замечательному гиду Марине, тем более, у нее очень обширные и и интересные маршруты по всей Москве...
9 сентября 2019
Экскурсия очень приятная,интересная прогулка и беседа.Марина-прекрасный рассказчик, "болеющий" своим делом и своим городом. Во второй части экскурсии погрузились в удивительную атмосферу, причем еще пару часов не могли отойти:) В общем всё очень понравилось, спасибо!
12 июля 2019
Прекрасная экскурсия , спасибо, Марине за интересную и легкую информацию, за внимание, пунктуальность и умение подстроиться под клиента.
10 июня 2019
Спасибо Марине за интересную подачу материала о своем любимом районе и его жителях. С удовольствием примем с ребенком участие в других экскурсиях этого гида.

Марина проводит ещё 2 экскурсии

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