Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века

Погрузиться в истории культовых личностей на прогулке по тихим улочкам в 10 минутах от Тверской

Удивительно, но в двух шагах от шумной парадной улицы Москвы есть места, где таится глубокая тишина прошлого.

Предлагаю взглянуть на этот район через судьбы людей, во многом определивших культуру столицы.

У памятников, домов-музеев, театров и храмов поговорим о Станиславском и Немировиче-Данченко, Ростроповиче и Вишневской, Магомаеве и других великих мэтрах российской сцены.
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века
Переулки Тверской: по следам творческой элиты 20 века

Что вас ожидает

Москва и выдающиеся деятели культуры

У памятника легендарным театральным режиссерам я расскажу о творческом тандеме и взаимоотношениях Станиславского и Немировича-Данченко. Вы познакомитесь с историей МХТ и богемной жизнью Тверской. Чуть позже в сквере Мстислава Ростроповича услышите о его с Галиной Вишневской судьбах. А у памятника Муслиму Магомаеву поговорим о невероятном пути народного артиста с бархатным баритоном.

Окрестности Тверской в деталях

Вы узнаете, как двигали дома в Москве, и увидите одну из самых масштабных передвижек — Саввинское подворье. Через Телеграф отправитесь в Газетный переулок, осмотрите храмы Успения Пресвятой Богородицы и Воскресения Словущего на Успенском вражке, Дом Композиторов. Отгадаете загадку необычного памятника и взглянете на новодел в самом центре столицы. Также в программе дома артистов МХАТ и Большого театра, Консерватория им. Чайковского, палаты 17 века и Англиканская церковь Святого Андрея. А закончим прогулку у дома Станиславского в Леонтьевском переулке.

Мои экскурсии — это не просто исторический рассказ, а целое путешествие в мир удивительной Москвы! Я завожу в тайные дворики, уделяю большое внимание деталям и показываю нетуристические места.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Возьмите зонтик или дождевик, если будет пасмурно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина. С подросткового возраста я влюблена в Москву. Живя в другом городе, я постоянно приезжала сюда с подготовленным списком мест и маршрутов. Мне нравилось изучать каждый уголок этого города. После переезда и отзывов друзей о том, что я открываю им Москву с новой стороны, я решила проводить экскурсии и превратить хобби в любимое дело. Стараюсь, чтобы каждый гость на моей экскурсии смог прочувствовать атмосферу столицы и смог открыть для себя что-то новое.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешком🏛История и архитектура#Переулки

Еще несколько похожих предложений в Москве

Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
Индивидуальная экскурсия
5
12
6 000
за 1-6 чел.
Театрализованная прогулка с графом Сен-Жерменом
Необычная прогулка по самому старинному бульвару Москвы с яркими историями, фокусами, с завершением...
Каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
Индивидуальная экскурсия
5
19
3 250
за 1-5 чел.
Мясницкая и переулки: прогулка по 4 эпохам Москвы
Прогуляться по самой московской улочке, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
4.7
7
550
за 1 чел.
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
Пройти по главным местам столицы и разобраться в истории ее культовых личностей
в четверг в 19:00
Старинные особняки Тверской: легенды и предания
4.1
8
800
за 1 чел.
Старинные особняки Тверской: легенды и предания
Приглашаю вас на прогулку по "Царской дороге" , на которой разворачивались события государственной...
ВТ, ЧТ 12:00, 14:00, 17:00; ПТ 12:00, 16:00; СБ, ВС 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
История Измайлово с 17 века до 60-х годов прошлого столетия
4
10
1ч 30м
975
за 1 чел.
История Измайлово с 17 века до 60-х годов прошлого столетия
Прогулка по району с элементами ностальгического путешествия в прошлое
во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Большая прогулка по маленьким переулкам
Индивидуальная экскурсия
4.9
91
2ч 30м
5 200
за 1-10 чел.
Большая прогулка по маленьким переулкам
Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы
Истории двух Арбатов
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
4 500
за 1-5 чел.
Истории двух Арбатов
Изучить самые интересные переулки и узнать о выдающихся жителях
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Индивидуальный квест
990
за 1-6 чел.
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Где еще можно погрузиться так глубоко в историю, как не в одном из старейших районов Москвы -...
Любое удобное время
Мистические окрестности Тверского бульвара
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-20 чел.
Мистические окрестности Тверского бульвара
Погулять по живописному району, обратить внимание на детали зданий и открыть местные загадки
Москва татарская с вкусным бонусом
4ч 30м
1 680
за 1 чел.
Москва татарская с вкусным бонусом
История Москвы неотделима от истории татарского народа, оставившего яркий след во всех областях...
20.10 и 27.10 в 18:45
Большая прогулка по маленьким переулкам. Групповая экскурсия
4.8
25
650
за 1 чел.
Большая прогулка по маленьким переулкам. Групповая экскурсия
Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
Индивидуальная экскурсия
4.9
87
5 000
за 1-10 чел.
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
Прогулка по Сретенке с коренным москвичом

Екатерина проводит ещё 2 экскурсии

Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Индивидуальная экскурсия
5
4
6 500
за 1-5 чел.
Загадочные переулки Хитровки и Хохловки
Открыть малозаметные уголки города, где сохранилась старинная архитектура и история о быте москвичей
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-5 чел.
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Познакомиться с модными, креативными и необычными кварталами, созданными из старых промышленных зон
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺