Что вас ожидает

Москва и выдающиеся деятели культуры

У памятника легендарным театральным режиссерам я расскажу о творческом тандеме и взаимоотношениях Станиславского и Немировича-Данченко. Вы познакомитесь с историей МХТ и богемной жизнью Тверской. Чуть позже в сквере Мстислава Ростроповича услышите о его с Галиной Вишневской судьбах. А у памятника Муслиму Магомаеву поговорим о невероятном пути народного артиста с бархатным баритоном.

Окрестности Тверской в деталях

Вы узнаете, как двигали дома в Москве, и увидите одну из самых масштабных передвижек — Саввинское подворье. Через Телеграф отправитесь в Газетный переулок, осмотрите храмы Успения Пресвятой Богородицы и Воскресения Словущего на Успенском вражке, Дом Композиторов. Отгадаете загадку необычного памятника и взглянете на новодел в самом центре столицы. Также в программе дома артистов МХАТ и Большого театра, Консерватория им. Чайковского, палаты 17 века и Англиканская церковь Святого Андрея. А закончим прогулку у дома Станиславского в Леонтьевском переулке.

Мои экскурсии — это не просто исторический рассказ, а целое путешествие в мир удивительной Москвы! Я завожу в тайные дворики, уделяю большое внимание деталям и показываю нетуристические места.

Организационные детали