Перформанс (СВИДАНИЕ С СОБОЙ)

Экскурсия в Москве: Индивидуальный перформанс для одного

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вдохновляющий перформанс [СВИДАНИЕ С СОБОЙ] в Москва-Сити – это неординарный опыт проведенного времени с самим собой и впечатляющий подарок для вас или вашего близкого человека!
Перформанс (СВИДАНИЕ С СОБОЙ)
Перформанс (СВИДАНИЕ С СОБОЙ)
Перформанс (СВИДАНИЕ С СОБОЙ)
Перформанс (СВИДАНИЕ С СОБОЙ)
Перформанс (СВИДАНИЕ С СОБОЙ)
Перформанс (СВИДАНИЕ С СОБОЙ)
Ближайшие даты:
21
ноя
22
ноя
23
ноя
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О концепции Один зритель и 61 минута незабываемых эмоций. На протяжении всего перформанса ты остаешься единственным посетителем и актером пространства. Режиссер – тоже ты. Здесь нет правил и норм, за тобой никто не наблюдает. Здесь можно быть самим собой, расположиться удобнее и быть свободным в своих перемещениях и смене поз. Предугадать результат заранее невозможно: [СВИДАНИЕ С СОБОЙ] – это очень личный опыт, а эмоции от него запомнятся навсегда!

Ежедневно по расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный перформанс для одного человека
Место начала и завершения?
Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Свяжитесь с нами для подтверждения времени проведения перформанса 8-916-919-3602
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
Необычные
Летние
Романтические
Места силы

Похожие туры из Москвы

Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Романтическо-светские грани истории бульвара, желания у двухсотлетнего дуба и уроки кокетства
на Пушкинской площади
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
4 500 за всё до 8 чел.
Свидание со Старой Москвой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
205 отзывов
Свидание со Старой Москвой
Солянка, Хитровка, Яуза и другие чудесные островки прошлого на дружеской экскурсии
у метро Третьяковская
22 ноя
24 ноя
27 ноя
28 ноя
от 2 000 за всё до 2 чел.
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
27 отзывов
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
На автобусе прокатиться по ночному городу и проникнуться атмосферой мегаполиса, который не знает сна
недалеко от станции Маяковская
Сегодня
Завтра
22 ноя
23 ноя
1 100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ