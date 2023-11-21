Вдохновляющий перформанс [СВИДАНИЕ С СОБОЙ] в Москва-Сити – это неординарный опыт проведенного времени с самим собой и впечатляющий подарок для вас или вашего близкого человека!

Описание

О концепции Один зритель и 61 минута незабываемых эмоций. На протяжении всего перформанса ты остаешься единственным посетителем и актером пространства. Режиссер – тоже ты. Здесь нет правил и норм, за тобой никто не наблюдает. Здесь можно быть самим собой, расположиться удобнее и быть свободным в своих перемещениях и смене поз. Предугадать результат заранее невозможно: [СВИДАНИЕ С СОБОЙ] – это очень личный опыт, а эмоции от него запомнятся навсегда!