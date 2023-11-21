Экскурсия в Москве: Индивидуальный перформанс для одного
Вдохновляющий перформанс [СВИДАНИЕ С СОБОЙ] в Москва-Сити – это неординарный опыт проведенного времени с самим собой и впечатляющий подарок для вас или вашего близкого человека!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О концепции Один зритель и 61 минута незабываемых эмоций. На протяжении всего перформанса ты остаешься единственным посетителем и актером пространства. Режиссер – тоже ты. Здесь нет правил и норм, за тобой никто не наблюдает. Здесь можно быть самим собой, расположиться удобнее и быть свободным в своих перемещениях и смене поз. Предугадать результат заранее невозможно: [СВИДАНИЕ С СОБОЙ] – это очень личный опыт, а эмоции от него запомнятся навсегда!
Ежедневно по расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный перформанс для одного человека
- Место начала и завершения?
- Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по расписаниюЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Свяжитесь с нами для подтверждения времени проведения перформанса 8-916-919-3602
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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