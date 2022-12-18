Славянская площадь (ранее площадь Варварских ворот)
Улица Солянка и бары улицы Забелина (одна из самых барных улиц города)
Парк Горка и его бары
Бары Петроверигского переулка
Покровка, ее истории и заведения
Хохловская площадь и бары
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
ВАЖНО! Прогулка с возрастным ограничением 18+.
Откуда начинаем? От Храма всех святых на Кулишках (Славянская площадь, д. 2)
Куда пойдем? А пойдем до Покровского бульвара и Хохловской площади (начнём в одном баре, завершим - в другом). По пути же расскажем о всех значимых и интересных барных местах маршрута, барных или околобарных личностях, истории пития в Москве и России.
Напитки не входят в стоимость прогулки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Только экскурсионное сопровождение
Что не входит
Стоимость напитков и закусок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Славянская площадь, д. 2
Завершение: Москва, Хохловская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Вы забронировали прогулку "Первая, барная".
Благодарю за ваш заказ и свяжусь с вами в самое ближайшее время.
С уважением
Попова Наталья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.