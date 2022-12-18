ВАЖНО! Прогулка с возрастным ограничением 18+.

Откуда начинаем? От Храма всех святых на Кулишках (Славянская площадь, д. 2)

Куда пойдем? А пойдем до Покровского бульвара и Хохловской площади (начнём в одном баре, завершим - в другом). По пути же расскажем о всех значимых и интересных барных местах маршрута, барных или околобарных личностях, истории пития в Москве и России.

Напитки не входят в стоимость прогулки.