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Описание
Откуда начинаем? От Храма всех святых на Кулишках (Славянская площадь, д. 2)
Куда пойдем? Идём переулками к Покровскому бульвару и Хохловской площади, а по пути узнаем:
о столичной романтике Мандельштама и иронии Салтыкова-Щедрина,
о роковой связи и обреченной жизни Салтычихи,
о святом князе Владимире и неуловимом гетмане Мазепе,
какое отношение ко всему этому имеют Достоевский, княжна Тараканова, музыкальный магнат Юнгерсон и Чаковский.
По выходным с 12.00
Ответы на вопросы
Что входит
Только экскурсионное сопровождение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Славянская площадь, д. 2
Завершение: Москва, Хохловская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным с 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Вы забронировали прогулку "Первая, московская" с Поповой Натальей.
Благодарю вас за заказ и свяжусь с вами в самое ближайшее время.
С уважением
Наталья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.