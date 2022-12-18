Первая московская

Первая московская
Первая московская
Первая московская
Первая московская
Первая московская
Первая московская
Первая московская
Первая московская
Первая московская
Ближайшие даты:
18
дек
24
дек
25
дек
31
дек
1
янв
7
янв
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Храм всех святых
  • Улица Солянка
  • Иоанно-Предтеченский монастырь
  • Лютеранская церковь Петра и Павла
  • Палаты Мазепы
  • Особняк Юнгерсона
  • Покровский бульвар
  • Хохловская площадь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Откуда начинаем? От Храма всех святых на Кулишках (Славянская площадь, д. 2)

Куда пойдем? Идём переулками к Покровскому бульвару и Хохловской площади, а по пути узнаем:

о столичной романтике Мандельштама и иронии Салтыкова-Щедрина,
о роковой связи и обреченной жизни Салтычихи,
о святом князе Владимире и неуловимом гетмане Мазепе,
какое отношение ко всему этому имеют Достоевский, княжна Тараканова, музыкальный магнат Юнгерсон и Чаковский.

По выходным с 12.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Только экскурсионное сопровождение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Славянская площадь, д. 2
Завершение: Москва, Хохловская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным с 12.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Вы забронировали прогулку "Первая, московская" с Поповой Натальей.
  • Благодарю вас за заказ и свяжусь с вами в самое ближайшее время.
  • С уважением
  • Наталья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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