Внешне музей–усадьба Коломенское – это великолепный музей 🖼 под открытым небом, с уникальными зданиями и роскошным яблоневым садом. Это старинная вотчина московских правителей, место возмужания Петра I. Здесь можно увидеть и ознакомиться:
с Конюшенным, Сытным и Поваренным дворами;
с церковью Вознесения Господня, храмом Казанской иконы Божьей Матери, колокольней святого Георгия Победоносца;
с домиком Петра I;
с образом жизни «капустных королей» – предприимчивых и трудолюбивых коломенских крестьян;
с принципом работы водяной мельницы;
с удивительным по красоте русским деревянным зодчеством;
с местом жительства царя Алексея Михайловича;
со знаменитым на всю Москву яблоневым садом.
Такая прогулка 👣 способна принести удовольствие, и этим знаменита музей– усадьба – недаром эта территория была выбрана для обустройства летней царской резиденции.
Есть в Коломенском удивительное место, называемое Голосовым оврагом и посещаемое экскурсантами, пришедшими на экскурсию ⛳. Это одно из самых таинственных и мистических мест не только в Москве, но и в стране.
Что входит
Услуги русскоговорящего гида.
Что не входит
встреча в отеле, транспорт к месту начала проведения экскурсии
личные расходы на еду и напитки
сувениры
скрытые и обязательные дополнительные платежи
Начало и место завершения
🚩 Москва, у павильона м. Коломенская [выход в город по указателю к музею-заповеднику «Коломенское»]
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.