Незабываемая М. – Гид из Москвы

А вы знали, что первые люди в Москве появились в Коломенском 7000 лет назад? Здесь встречались войска после битвы на Куликовом поле.



Здесь была резиденция русских царей, а теперь — парк-музей площадью 390 гектаров.



Наш гид не даст вам заблудиться.



Покажет яблоневые сады, на которые едут смотреть со всей России, Голосов овраг с загадочными валунами и окаменевшим морским дном.



А еще дом Петра I и храмы, которым почти 500 лет.