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Пешеходная экскурсия на Мосфильм для школьной группы

Группы п.
Группы п. – Гид из Москвы
Приглашаем школьные группы на пешеходную экскурсию ⛳ по киноконцерну «Мосфильм».

В сопровождении профессионального гида ученики посетят съемочные площадки, выставку использованных в кино 🎥 автомобилей, гримерную мастерскую, где хранятся парики, накладные усы и бороды.

В свободное время можно самостоятельно погулять по территории и сделать фотографии 📸.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-35 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Пешеходная экскурсия на Мосфильм для школьной группы
Пешеходная экскурсия на Мосфильм для школьной группы

Что вы увидите

  • Киностудия «Мосфильм»
Приглашаем совершить прогулку 👣 на киностудию «Мосфильм».
На увлекательной экскурсии 🧭 по киностудии в сопровождении профессионального экскурсовода киноконцерна «Мосфильм», вы познакомитесь с прошлым, настоящим и будущим кинематографа, услышите удивительные и иногда неожиданные истории 📖 создания любимых фильмов, пройдете теми же коридорами, по которым ходят ваши любимые актеры и режиссеры, увидите то, что обычно остается за кадром и раскроете секреты создания кинофильма – от сценария до монтажной.
Начнется наше увлекательное путешествие в мир кино 🎥 с посещения эксклюзивной, редчайшей коллекции ретро-автомобилей (от «Мерседеса-Бенц» Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» и «Роллс-ройса» из «Неуловимых мстителей» до велосипеда, на котором катался Ленин), карет, ландо. У каждой машины, мотоцикла, кареты – своя кинематографическая история.
Вы увидите, как выглядит съемочный павильон и натурная площадка, прогуляетесь по коридорам Главного корпуса со стендами уникальной съемочной техники и подлинных эскизов к фильмам, полюбуетесь роскошными костюмами (многие из них расшивались жемчугом и золотыми нитями в монастырях, и весят около 20 кг!), эксклюзивными масками актеров для изготовления пластического грима, париками, реквизитом к фильмам ужасов и самыми различными декорациями к реальным фильмам.
Специально для нас мастера гримерного цеха создали подвижную экспозицию к одному из первых советских фильмов ужасов «Вий», которой вы «ужаснетесь»! Зал макетов раскроет тайну превращения курицы обыкновенной в гигантскую «Курочку Рябу» из одноименного фильма Кончаловского, а также здесь вы узнаете, какого размера на самом деле был самолет ✈️ из первого советского фильма-катастрофы «Экипаж».
Нас ждут самые невероятные впечатления и самая удивительная фотосессия 📷 на огромной Натурной площадке под открытым небом. Это самая масштабная декорация улиц, домов, особняков старинного города в натуральную величину! Вы сможете прогуляться «по улицам» таинственного города, без стеснения заглянуть в дома и окна, а также совершить самую невероятную, самую «антуражную» и колоритную фотосессию, представив себя настоящим актером на съемочной площадке!
А в завершение увлекательной экскурсии вы сможете продолжить самостоятельное исследование удивительной страны кинематографа – заглянуть в местное кафе (а вдруг, там пьет кофе Бондарчук?) или прогуляться по красивейшей территории (самостоятельно) – тоже, кстати, редкая возможность…
В программу экскурсии входит: посещение одного из павильонов студии; музея игровых ретро-автомобилей, состоящего из раритетных моделей машин разных времен и эпох; пастижерской мастерской гримерного цеха (только в рабочие дни), в которой создаются парики, усы, бороды и т. д. для фильмов и театральных постановок; экспозиции к одному из первых советских фильмов ужасов «Вий»; зала макетов; фотосессия; свободное время.
Обращаем внимание, что стоимость данной экскурсии варьируется в зависимости от количества школьников и сопровождающих.
Данная экскурсия ⛳ является пешеходной. Если вашей группе необходим транспорт, мы примем ваши пожелания, составим удобный для вас маршрут и сделаем расчет стоимости с учетом вашего запроса.
Что входит
  • Услуги высококлассных экскурсоводов, любящих и знающих свое дело
  • Лучший экскурсионный тур для знакомства с киностудией «Мосфильм»
  • Уютная и дружеская атмосфера во время экскурсии
Что не входит
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Питание в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Личные расходы туристов
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 ул. Мосфильмовская дом 1
Пешеходная экскурсия на Мосфильм для школьной группы
Пешеходная экскурсия на Мосфильм для школьной группы
Пешеходная экскурсия на Мосфильм для школьной группы
Пешеходная экскурсия на Мосфильм для школьной группы

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Группы п.
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