Приглашаем совершить прогулку 👣 на киностудию «Мосфильм».

На увлекательной экскурсии 🧭 по киностудии в сопровождении профессионального экскурсовода киноконцерна «Мосфильм», вы познакомитесь с прошлым, настоящим и будущим кинематографа, услышите удивительные и иногда неожиданные истории 📖 создания любимых фильмов, пройдете теми же коридорами, по которым ходят ваши любимые актеры и режиссеры, увидите то, что обычно остается за кадром и раскроете секреты создания кинофильма – от сценария до монтажной.

Начнется наше увлекательное путешествие в мир кино 🎥 с посещения эксклюзивной, редчайшей коллекции ретро-автомобилей (от «Мерседеса-Бенц» Штирлица из «Семнадцати мгновений весны» и «Роллс-ройса» из «Неуловимых мстителей» до велосипеда, на котором катался Ленин), карет, ландо. У каждой машины, мотоцикла, кареты – своя кинематографическая история.

Вы увидите, как выглядит съемочный павильон и натурная площадка, прогуляетесь по коридорам Главного корпуса со стендами уникальной съемочной техники и подлинных эскизов к фильмам, полюбуетесь роскошными костюмами (многие из них расшивались жемчугом и золотыми нитями в монастырях, и весят около 20 кг!), эксклюзивными масками актеров для изготовления пластического грима, париками, реквизитом к фильмам ужасов и самыми различными декорациями к реальным фильмам.

Специально для нас мастера гримерного цеха создали подвижную экспозицию к одному из первых советских фильмов ужасов «Вий», которой вы «ужаснетесь»! Зал макетов раскроет тайну превращения курицы обыкновенной в гигантскую «Курочку Рябу» из одноименного фильма Кончаловского, а также здесь вы узнаете, какого размера на самом деле был самолет ✈️ из первого советского фильма-катастрофы «Экипаж».

Нас ждут самые невероятные впечатления и самая удивительная фотосессия 📷 на огромной Натурной площадке под открытым небом. Это самая масштабная декорация улиц, домов, особняков старинного города в натуральную величину! Вы сможете прогуляться «по улицам» таинственного города, без стеснения заглянуть в дома и окна, а также совершить самую невероятную, самую «антуражную» и колоритную фотосессию, представив себя настоящим актером на съемочной площадке!

А в завершение увлекательной экскурсии вы сможете продолжить самостоятельное исследование удивительной страны кинематографа – заглянуть в местное кафе (а вдруг, там пьет кофе Бондарчук?) или прогуляться по красивейшей территории (самостоятельно) – тоже, кстати, редкая возможность…

В программу экскурсии входит: посещение одного из павильонов студии; музея игровых ретро-автомобилей, состоящего из раритетных моделей машин разных времен и эпох; пастижерской мастерской гримерного цеха (только в рабочие дни), в которой создаются парики, усы, бороды и т. д. для фильмов и театральных постановок; экспозиции к одному из первых советских фильмов ужасов «Вий»; зала макетов; фотосессия; свободное время.

Обращаем внимание, что стоимость данной экскурсии варьируется в зависимости от количества школьников и сопровождающих.

Данная экскурсия ⛳ является пешеходной. Если вашей группе необходим транспорт, мы примем ваши пожелания, составим удобный для вас маршрут и сделаем расчет стоимости с учетом вашего запроса.