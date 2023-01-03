Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Пешеходно-автомобильная обзорная экскурсия по Москве

Пешеходно-автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Пешеходно-автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Пешеходно-автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Пешеходно-автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Забираем от нужного места на автомобиле.
Путевая информация.
Проедем по историческим местам Москвы.
Побываем на Воробьёвых горах.
Посетим парк Победы на Поклонной горе и смотровую площадку на Кутузовском проспекте с видом на Москва-сити и дом Правительства.
Обед в ТЦ Афимолл в Москва Сити (в стоимость не включено).
Прогуляемся по Арбату и арбатским переулкам, Красной площади, парку Зарядье с парящим мостом.
Увидим смену часовых в Александровском саду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед не включен
  • Фудкорт с заведениями на любой вкус
Где начинаем и завершаем?
Начало: согласовывается, в черте города
Завершение: согласовывается с заказчиком, в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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