Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Забираем от нужного места на автомобиле.

Путевая информация.

Проедем по историческим местам Москвы.

Побываем на Воробьёвых горах.

Посетим парк Победы на Поклонной горе и смотровую площадку на Кутузовском проспекте с видом на Москва-сити и дом Правительства.

Обед в ТЦ Афимолл в Москва Сити (в стоимость не включено).

Прогуляемся по Арбату и арбатским переулкам, Красной площади, парку Зарядье с парящим мостом.

Увидим смену часовых в Александровском саду.