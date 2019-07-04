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Петровка — история и легенды

Мы встретимся на площади перед Большим Театром и пойдем по Петровке в сторону Бульварного кольца. По пути я покажу многочисленные доходные дома XIX века. Например, здание из «Двенадцати стульев» и дом французских виноторговцев Депре. Кроме того, вы увидите один из древнейших монастырей Москвы — Высоко-Петровский — и услышите факты и легенды о его возникновении и основателях. Наш маршрут затронет и Страстной бульвар, историю которого вы обязательно узнаете.

Тайны петровских переулков

Как реку питают ручейки, так и Петровку наполняли историей примыкающие к ней переулки. В Рахмановском переулке вы увидите дом, где жил Андрей Миронов, и узнаете, где именно в Москве состоялся первый общедоступный киносеанс братьев Люмьер. В Крапивенском услышите легенду об ушедшей в землю церкви с деревянным крестом больше человеческого роста. А еще я расскажу, откуда пошло слово «путинки», как сложилось название Колобовского переулка и как связан с этими местами изобретатель сыворотки от дифтерии Габричевский.