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  4. Петровка в лабиринте переулков

Прикоснуться к истории одной из древнейших улиц Москвы

Марина
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Марина – ваш гид
Вы погуляете по старинной Петровке и примыкающим к ней уютным переулкам.

Увидите доходные дома и действующий монастырь; узнаете, какие знаменитые люди жили в этих местах.

А еще почувствуете колорит старой Москвы и найдете уголки, скрытые от глаз прохожих.
650 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Театральной площади
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Петровка в лабиринте переулков
Петровка в лабиринте переулков

Что вас ожидает

Петровка — история и легенды
Мы встретимся на площади перед Большим Театром и пойдем по Петровке в сторону Бульварного кольца. По пути я покажу многочисленные доходные дома XIX века. Например, здание из «Двенадцати стульев» и дом французских виноторговцев Депре. Кроме того, вы увидите один из древнейших монастырей Москвы — Высоко-Петровский — и услышите факты и легенды о его возникновении и основателях. Наш маршрут затронет и Страстной бульвар, историю которого вы обязательно узнаете.

Тайны петровских переулков
Как реку питают ручейки, так и Петровку наполняли историей примыкающие к ней переулки. В Рахмановском переулке вы увидите дом, где жил Андрей Миронов, и узнаете, где именно в Москве состоялся первый общедоступный киносеанс братьев Люмьер. В Крапивенском услышите легенду об ушедшей в землю церкви с деревянным крестом больше человеческого роста. А еще я расскажу, откуда пошло слово «путинки», как сложилось название Колобовского переулка и как связан с этими местами изобретатель сыворотки от дифтерии Габричевский.

Петровка в лабиринте переулков
Петровка в лабиринте переулков
Петровка в лабиринте переулков
Петровка в лабиринте переулков
Петровка в лабиринте переулков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Театральной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина, я архитектор и инженер-строитель. Москва для меня город, родной с детства и одновременно музей архитектуры под открытым небом. Только здесь можно увидеть все стили, существующие в мире. В какой-то момент своей жизни я поняла, что хочу делиться с другими людьми радостью общения с Москвой. Тогда я получила переподготовку по квалификации «экскурсовод» и теперь провожу увлекательные прогулки по любимому городу!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 июля 2019
Большое спасибо, Марине за экскурсию. Очень многие факты я услышал впервые. Ближайшие переулки не остались без внимания, в итоге получилась яркая картина исторической местности Москвы.
Марин проводит экскурсию интересно и увлеченно.
Рекомендую экскурсию и экскурсовода

Марина проводит ещё 1 экскурсию

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