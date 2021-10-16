Что вас ожидает

Архитектура Москвы — на машине и пешком

На автомобиле мы сможем посетить сразу несколько исторических мест, увидеть Москву глазами Маковского, Васнецова, Коровина и других знаменитых художников. Маршрут выстроим с учетом ваших пожеланий. Обязательно осмотрим окрестности Кремля, Арбат, улицу Поварская, Москва-Сити, Новодевичий монастырь.

Сделаем остановки для коротких прогулок — я покажу места, где архитектура гармонирует с ландшафтом, и помогу выбрать удачные ракурсы для вашего шедевра. Это могут быть городские усадьбы XVIII- XIX веков, в фасадах которых застыла музыка времен, улочки с извилистым рядом особнячков или виды Москвы со смотровых площадок.

По пути вы услышите о судьбе памятников архитектуры, узнаете о жизни и творчестве выдающихся художников, проживавших в столице на протяжении последних трех веков. А с помощью репродукций старых картин из моего альбома проследите этапы застройки Москвы.

Ваш шедевр

Свои впечатления от увиденного вы сможете выразить в стиле импрессионизма на холсте — в этом нам поможет техника быстрой живописи Леонида Афремова, несколько наглядных пособий и мое ненавязчивое вмешательство. Вы научитесь основам отражения света и тени на картине. Правильному выбору светлых и холодных тонов в передаче своего впечатления от пейзажа. Для работы мы используем акриловые краски, которые быстро сохнут, поэтому после пленэра вы сможете сразу забрать картину с собой.

Организационные детали

Участники экскурсии будут обеспечены всем необходимым для творчества на открытом воздухе

Экскурсия может быть продлена по вашему желанию за дополнительную плату

Как проходит экскурсия