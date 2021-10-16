Пленэр и Московский пейзаж в трех веках

Сравнить пейзажи столицы на картинах и в жизни — и запечатлеть город на холсте

5
3 отзыва
Мы проедем по историческому центру и остановимся в самых живописных местах.

На репродукциях и старых снимках из моего альбома вы увидите исчезнувшие памятники архитектуры, услышите об истоках искусства и первых живописцах на Руси.

А после под моим руководством изобразите городской пейзаж в технике быстрой живописи — все необходимые материалы у меня с собой!
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках
Пленэр и Московский пейзаж в трех веках

Что вас ожидает

Архитектура Москвы — на машине и пешком

На автомобиле мы сможем посетить сразу несколько исторических мест, увидеть Москву глазами Маковского, Васнецова, Коровина и других знаменитых художников. Маршрут выстроим с учетом ваших пожеланий. Обязательно осмотрим окрестности Кремля, Арбат, улицу Поварская, Москва-Сити, Новодевичий монастырь.

Сделаем остановки для коротких прогулок — я покажу места, где архитектура гармонирует с ландшафтом, и помогу выбрать удачные ракурсы для вашего шедевра. Это могут быть городские усадьбы XVIII- XIX веков, в фасадах которых застыла музыка времен, улочки с извилистым рядом особнячков или виды Москвы со смотровых площадок.

По пути вы услышите о судьбе памятников архитектуры, узнаете о жизни и творчестве выдающихся художников, проживавших в столице на протяжении последних трех веков. А с помощью репродукций старых картин из моего альбома проследите этапы застройки Москвы.

Ваш шедевр

Свои впечатления от увиденного вы сможете выразить в стиле импрессионизма на холсте — в этом нам поможет техника быстрой живописи Леонида Афремова, несколько наглядных пособий и мое ненавязчивое вмешательство. Вы научитесь основам отражения света и тени на картине. Правильному выбору светлых и холодных тонов в передаче своего впечатления от пейзажа. Для работы мы используем акриловые краски, которые быстро сохнут, поэтому после пленэра вы сможете сразу забрать картину с собой.

Организационные детали

  • Участники экскурсии будут обеспечены всем необходимым для творчества на открытом воздухе
  • Экскурсия может быть продлена по вашему желанию за дополнительную плату

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию провожу на своем комфортном авто или микроавтобусе с остановками в местах проведения пленэра
  • Вы можете выбрать любой из трех отработанных маршрутов, это обговаривается предварительно. Маршрут может меняться с учетом пробок на дорогах. Дополнительная плата не требуется.
  • Вы можете так же выбрать любую свою точку для изображения городского пейзажа с дополнительной оплатой парковки. Также по вашему желанию пленэр можно провести в любой точке Москвы и Подмосковья за дополнительную плату.
  • При необходимости могу встретить вашу группу в аэропорту или на вокзале и отвезти обратно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владимир
Владимир
В Москве я живу более 18 лет. Когда-то обучался в медицинском ВУЗе, но понял, что мое призвание — это искусство и творческий поиск. Мой отец был художником, и я многое унаследовал от него. Я благодарен судьбе, что встретил творческих людей, которые приняли меня в свой круг столичных художников и гидов. Москва является источником моего вдохновения, я люблю бродить по её улицам в поисках сюжета для нового пейзажа или интересной экскурсии. И хочу передать вам свою позитивную творческую энергию на долгие годы.
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3 настоящих отзыва от туристов

Л
16 окт 2021
Экскурсия прошла на отлично! Мы получили только позитивные эмоции, узнали интересные факты из истории, побывали в потрясающе красивых и волшебных местах.
Владимир, спасибо!!!
А
1 сен 2021
Удивительно провели время! Владимир замечательный рассказчик- открытый человек. Из рассказа я узнала о истории первых живописцев и иконописи, об архитектуре старых особняков. Я всегда мечтала научиться рисовать и эта экскурсия дала мне небольшую возможность в этом - результат превзошёл все мои ожидания. Я выбрала Новодевичий монастырь, это живописное место, где нам никто не мешал создавать наш шедевр. Я безусловно посоветую эту прогулку всем, кто ищет себя в плане саморазвития.
А
2 июля 2021
Экскурсия была чудесная! Новый интересный жанр. Владимир очень позитивный и приятный собеседник, показал нам множество красивейших мест Москвы. Наглядно сравнили какой была столица и какой стала. Мы успели и погулять и порисовать. Кстати, такое творчество на свежем воздухе захватывает целиком. Все не перескажешь, очень рекомендуем.

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