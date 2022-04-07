По главной улице столицы

Пешеходная

Групповая
Пешеходная.

При посещении экскурсии при себе необходимо иметь защитную маску и перчатки.
По главной улице столицы
По главной улице столицы
По главной улице столицы
По главной улице столицы

Что вас ожидает 🤩

  • Тверская улица
  • Площадь Пушкина
  • Мэрия Москвы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Улица Тверская начинается от Кремля и является началом дороги в Тверь, отсюда происходит ее название. После строительства Санкт-Петербурга, главная улица Москвы уже становится началом дороги, соединяющей две столицы.

Монаршие особы и дипломаты вьезжали в Москву по Тверской. Здесь проходили военные парады в честь великих побед. Однако, изначально Тверская была узкой извилистой улочкой и никак не походила на главную улицу столицы.

В советское время было принято решение улицу Тверскую расширить. Для достижения этой цели многие старые постройки были снесены, а особенно ценные здания были передвинуты вглубь кварталов. Были построены новые дома. Таким образом, Тверская сейчас предстает перед нам совершенно в ином облике.

На Тверской всегда были самые лучшие гостиницы, рестораны и магазины.

В День Победы на главной улице столицы выстраивается военная техника, чтобы парадным строем пройти по Красной площади, проходит нескончаемый Бессмертный полк…

История этой улицы достойна вашего внимания. Приглашаем вас прогуляться по Тверской с экскурсоводом.

Программа

Вы узнаете:

  • Что размещалось в доме с глобусом, из которого Юрий Левитан передал сообщение о начале войны?
  • Как камень, предназначенный для памятника в честь победы Германии над СССР, украсил Тверскую улицу?
  • Почему понадобилось двигать дом московских генерал-губернаторов?
  • О каком «храме обжорства» Гиляровский написал: «А на Тверской, в дворце роскошном Елисеев привлек толпы несметные народа…»
  • Где можно было отведать самых вкусных пирогов и булок?

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, среда, пятница в 09:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, среда, пятница в 09:15

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