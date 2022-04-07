Улица Тверская начинается от Кремля и является началом дороги в Тверь, отсюда происходит ее название. После строительства Санкт-Петербурга, главная улица Москвы уже становится началом дороги, соединяющей две столицы.

Монаршие особы и дипломаты вьезжали в Москву по Тверской. Здесь проходили военные парады в честь великих побед. Однако, изначально Тверская была узкой извилистой улочкой и никак не походила на главную улицу столицы.

В советское время было принято решение улицу Тверскую расширить. Для достижения этой цели многие старые постройки были снесены, а особенно ценные здания были передвинуты вглубь кварталов. Были построены новые дома. Таким образом, Тверская сейчас предстает перед нам совершенно в ином облике.

На Тверской всегда были самые лучшие гостиницы, рестораны и магазины.

В День Победы на главной улице столицы выстраивается военная техника, чтобы парадным строем пройти по Красной площади, проходит нескончаемый Бессмертный полк…

История этой улицы достойна вашего внимания. Приглашаем вас прогуляться по Тверской с экскурсоводом.