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По местам исполнения новогодних желаний

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6 отзывов
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Если загадывать желания, то под Новый год! Мы отвезем вас туда, где в Москве принято загадывать желания, чтобы они обязательно сбылись.

Наш гид расскажет, какие правила надо соблюдать, чтобы все удалось, и поделится волшебными историями и загадочными городскими легендами, связанными с этими местами.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🥰Романтическая
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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По местам исполнения новогодних желаний
По местам исполнения новогодних желаний

Что вы увидите

  • Патриаршие пруды
  • Сад Аквариум
  • Сад Эрмитаж
  • Тверской бульвар
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы
Проблемы с финансами? Неудачно сложился уходящий год? Неразделённая любовь? Страх остаться одному? Впереди экзамены? Не всё хорошо складывается на работе? Хроническое невезение? Сокровенная мечта затерялась на полпути к вам?
У вас есть удивительная возможность решить многие свои проблемы оказавшись в сакральных местах исполнения желаний, под руководством Деда Мороза и очаровательной Снегурочки, знающих толк в подобных делах.
К Новогодним праздникам Москва преображается, улицы, бульвары покрываются праздничными украшениями и удивительной по красоте иллюминацией. Ёлки, скульптуры и яркие инсталляции заполняют весь город 🏙️. Не всякий город мира может похвастаться такой красотой.
Во время нашего Новогоднего путешествия вы увидите преображённую Москву во всей её зимней красоте. Вы узнаете интересные факты из истории 📖 нашего города, услышите, как зарождался этот замечательный и с детства любимый праздник.
Места исполнения желаний и правильное обращение с ними издревле помогали людям решать свои проблемы. Наши сказочные ведущие покажут вам эти места и подробно расскажут, как нужно себя вести на этих местах.
Не пропустите редкую возможность загадать желания в местах силы в новогодний период.
Мы зайдём в таинственный подъезд, выправляющий судьбу. Окажемся на Воробьёвых горах ⛰️ - месте удивительной силы. Наше путешествие позволит вам попросить для себя исполнения самого сокровенного. Романтика ночного новогоднего путешествия, конкурсы и гадания ждут Вас.
Так, как основная часть экскурсии 🧭 проходит под открытым небом одеваться нужно соответственно с погодными условиями.
Что входит
  • транспортное обслуживание на теплом, комфортабельном автобусе
  • услуги профессионального экскурсовода
Что не входит
  • личные расходы туриста
Начало
🚩 м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтовуить
По местам исполнения новогодних желаний
По местам исполнения новогодних желаний
По местам исполнения новогодних желаний
По местам исполнения новогодних желаний

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Огни С.
Огни С.
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6 отзывов оставили туристы

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