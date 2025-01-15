Проблемы с финансами? Неудачно сложился уходящий год? Неразделённая любовь? Страх остаться одному? Впереди экзамены? Не всё хорошо складывается на работе? Хроническое невезение? Сокровенная мечта затерялась на полпути к вам?

У вас есть удивительная возможность решить многие свои проблемы оказавшись в сакральных местах исполнения желаний, под руководством Деда Мороза и очаровательной Снегурочки, знающих толк в подобных делах.

К Новогодним праздникам Москва преображается, улицы, бульвары покрываются праздничными украшениями и удивительной по красоте иллюминацией. Ёлки, скульптуры и яркие инсталляции заполняют весь город 🏙️. Не всякий город мира может похвастаться такой красотой.

Во время нашего Новогоднего путешествия вы увидите преображённую Москву во всей её зимней красоте. Вы узнаете интересные факты из истории 📖 нашего города, услышите, как зарождался этот замечательный и с детства любимый праздник.

Места исполнения желаний и правильное обращение с ними издревле помогали людям решать свои проблемы. Наши сказочные ведущие покажут вам эти места и подробно расскажут, как нужно себя вести на этих местах.

Не пропустите редкую возможность загадать желания в местах силы в новогодний период.

Мы зайдём в таинственный подъезд, выправляющий судьбу. Окажемся на Воробьёвых горах ⛰️ - месте удивительной силы. Наше путешествие позволит вам попросить для себя исполнения самого сокровенного. Романтика ночного новогоднего путешествия, конкурсы и гадания ждут Вас.

Так, как основная часть экскурсии 🧭 проходит под открытым небом одеваться нужно соответственно с погодными условиями.