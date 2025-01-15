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По местам исполнения Новогодних желаний со встречей Нового Года

5
4 отзыва
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Предлагаем вам уникальную автобусную экскурсию ⛳ по местам исполнения новогодних желаний со встречей Нового года.

У вас есть удивительная возможность решить многие свои проблемы оказавшись в сакральных местах исполнения желаний, под руководством Деда Мороза и очаровательной Снегурочки, знающих толк в подобных делах.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 3 500 ₽ за человека

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По местам исполнения Новогодних желаний со встречей Нового Года
По местам исполнения Новогодних желаний со встречей Нового Года

Что вы увидите

  • Патриаршие пруды
  • Сад Аквариум
  • Сад Эрмитаж
  • Тверской бульвар
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы

Что вас ждет на Новогодней автобусной экскурсии 🧭 по Москве:

  • Увидите преображённую Москву во всей её зимней красоте.
  • Узнаете интересные факты из истории 📖 нашего города, услышите, как зарождался этот замечательный и с детства любимый праздник.
  • Места исполнения желаний и правильное обращение с ними издревле помогали людям решать свои проблемы. Наши сказочные ведущие покажут вам эти места и подробно расскажут, как нужно себя вести на этих местах.
  • Не пропустите редкую возможность загадать желания в местах силы в новогоднюю ночь.
  • Зайдёте в таинственный подъезд выправляющий судьбу.
  • Встретим Новый год в месте, где можно попросить для себя исполнения самого сокровенного.
  • Романтика ночного новогоднего путешествия, конкурсы и гадания, шампанское и персональный салют ждут Вас.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Персональный салют
  • Услуги гида
  • шампанское, конфеты.
Что не входит
    Начало
    🚩 м. Красные ворота, у входа №2 на Каланчевскую ул.
    Место завершения
    🏁 м. Красные ворота
    По местам исполнения Новогодних желаний со встречей Нового Года
    По местам исполнения Новогодних желаний со встречей Нового Года
    По местам исполнения Новогодних желаний со встречей Нового Года
    По местам исполнения Новогодних желаний со встречей Нового Года

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Огни С.
    Огни С.
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    4 отзыва оставили туристы

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