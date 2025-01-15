Огни С. – Гид из Москвы

Предлагаем вам уникальную автобусную экскурсию ⛳ по местам исполнения новогодних желаний со встречей Нового года.



У вас есть удивительная возможность решить многие свои проблемы оказавшись в сакральных местах исполнения желаний, под руководством Деда Мороза и очаровательной Снегурочки, знающих толк в подобных делах.