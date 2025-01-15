Что вас ждет на Новогодней автобусной экскурсии 🧭 по Москве:
Увидите преображённую Москву во всей её зимней красоте.
Узнаете интересные факты из истории 📖 нашего города, услышите, как зарождался этот замечательный и с детства любимый праздник.
Места исполнения желаний и правильное обращение с ними издревле помогали людям решать свои проблемы. Наши сказочные ведущие покажут вам эти места и подробно расскажут, как нужно себя вести на этих местах.
Не пропустите редкую возможность загадать желания в местах силы в новогоднюю ночь.
Зайдёте в таинственный подъезд выправляющий судьбу.
Встретим Новый год в месте, где можно попросить для себя исполнения самого сокровенного.
Романтика ночного новогоднего путешествия, конкурсы и гадания, шампанское и персональный салют ждут Вас.
Что входит
Транспортное обслуживание
Персональный салют
Услуги гида
шампанское, конфеты.
Что не входит
Начало
🚩 м. Красные ворота, у входа №2 на Каланчевскую ул.
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.