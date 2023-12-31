Предлагаем вам уникальную автобусную экскурсию по местам исполнения новогодних желаний со встречей Нового года.
У вас есть удивительная возможность решить многие свои проблемы оказавшись в сакральных местах исполнения желаний, под руководством Деда Мороза и очаровательной Снегурочки, знающих толк в подобных делах.
У вас есть удивительная возможность решить многие свои проблемы оказавшись в сакральных местах исполнения желаний, под руководством Деда Мороза и очаровательной Снегурочки, знающих толк в подобных делах.
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16+)
|4 000 ₽
|Детский
|3 000 ₽
|Льготный
|3 500 ₽
Что вас ожидает:
- Патриаршие пруды
- Сад Аквариум
- Сад Эрмитаж
- Тверской бульвар
- Храм Христа Спасителя
- Патриарший мост
- Новодевичий монастырь
- Воробьевы горы
Описание
Что вас ждет на Новогодней автобусной экскурсии по Москве: - Увидите преображённую Москву во всей её зимней красоте. - Узнаете интересные факты из истории нашего города, услышите, как зарождался этот замечательный и с детства любимый праздник. - Места исполнения желаний и правильное обращение с ними издревле помогали людям решать свои проблемы. Наши сказочные ведущие покажут вам эти места и подробно расскажут, как нужно себя вести на этих местах. - Не пропустите редкую возможность загадать желания в местах силы в новогоднюю ночь. - Зайдёте в таинственный подъезд выправляющий судьбу. - Встретим Новый год в месте, где можно попросить для себя исполнения самого сокровенного. - Романтика ночного новогоднего путешествия, конкурсы и гадания, шампанское и персональный салют ждут Вас.
31.12.2023 - с 21:00 до 00:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Персональный салют
- Услуги гида
- Шампанское, конфеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер до/от места проведения
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: СТ.М. Красные ворота, у входа №2Завершение: СТ.М. Парк Культуры
- Когда и сколько длится?
- Когда: 31.12.2023 - с 21:00 до 00:30Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
- Важная информация
- Встреча праздника пройдёт под открытым небом, поэтому одеваться нужно по погоде.
- Обязательно наличие СИЗ.
- Только 18+
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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