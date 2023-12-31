По местам исполнения желаний со встречей Нового Года

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Предлагаем вам уникальную автобусную экскурсию по местам исполнения новогодних желаний со встречей Нового года.

У вас есть удивительная возможность решить многие свои проблемы оказавшись в сакральных местах исполнения желаний, под руководством Деда Мороза и очаровательной Снегурочки, знающих толк в подобных делах.
По местам исполнения желаний со встречей Нового Года
По местам исполнения желаний со встречей Нового Года
По местам исполнения желаний со встречей Нового Года
По местам исполнения желаний со встречей Нового Года
По местам исполнения желаний со встречей Нового Года
По местам исполнения желаний со встречей Нового Года
По местам исполнения желаний со встречей Нового Года
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (16+)4 000 ₽
Детский3 000 ₽
Льготный3 500 ₽

Что вас ожидает:

  • Патриаршие пруды
  • Сад Аквариум
  • Сад Эрмитаж
  • Тверской бульвар
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост
  • Новодевичий монастырь
  • Воробьевы горы

Описание

Что вас ждет на Новогодней автобусной экскурсии по Москве: - Увидите преображённую Москву во всей её зимней красоте. - Узнаете интересные факты из истории нашего города, услышите, как зарождался этот замечательный и с детства любимый праздник. - Места исполнения желаний и правильное обращение с ними издревле помогали людям решать свои проблемы. Наши сказочные ведущие покажут вам эти места и подробно расскажут, как нужно себя вести на этих местах. - Не пропустите редкую возможность загадать желания в местах силы в новогоднюю ночь. - Зайдёте в таинственный подъезд выправляющий судьбу. - Встретим Новый год в месте, где можно попросить для себя исполнения самого сокровенного. - Романтика ночного новогоднего путешествия, конкурсы и гадания, шампанское и персональный салют ждут Вас.

31.12.2023 - с 21:00 до 00:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Персональный салют
  • Услуги гида
  • Шампанское, конфеты
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер до/от места проведения
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Красные ворота, у входа №2
Завершение: СТ.М. Парк Культуры
Когда и сколько длится?
Когда: 31.12.2023 - с 21:00 до 00:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Важная информация
  • Встреча праздника пройдёт под открытым небом, поэтому одеваться нужно по погоде.
  • Обязательно наличие СИЗ.
  • Только 18+
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
На автобусе
Необычные
Вечерние
Ночные
Зимние
Новодевичий Монастырь
Популярные места
Святые места
Воробьевы Горы
Природа и пейзажи
Новогодние 2024
Патриаршие пруды
Сад Эрмитаж
Музеи

Похожие туры из Москвы

Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Романтическо-светские грани истории бульвара, желания у двухсотлетнего дуба и уроки кокетства
на Пушкинской площади
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
4 500 за всё до 8 чел.
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Научиться говорить с городом на его языке и исследовать уютный район в компании гида-лингвиста
в районе метро «Чистые пруды»
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
61805 562 за всё до 5 чел.
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
557 отзывов
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Станция метро Киевская
Завтра
23 ноя
24 ноя
25 ноя
2 300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ