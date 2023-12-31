Предлагаем вам уникальную автобусную экскурсию по местам исполнения новогодних желаний со встречей Нового года. У вас есть удивительная возможность решить многие свои проблемы оказавшись в сакральных местах исполнения желаний, под руководством Деда Мороза и очаровательной Снегурочки, знающих толк в подобных делах.

Описание

Что вас ждет на Новогодней автобусной экскурсии по Москве: - Увидите преображённую Москву во всей её зимней красоте. - Узнаете интересные факты из истории нашего города, услышите, как зарождался этот замечательный и с детства любимый праздник. - Места исполнения желаний и правильное обращение с ними издревле помогали людям решать свои проблемы. Наши сказочные ведущие покажут вам эти места и подробно расскажут, как нужно себя вести на этих местах. - Не пропустите редкую возможность загадать желания в местах силы в новогоднюю ночь. - Зайдёте в таинственный подъезд выправляющий судьбу. - Встретим Новый год в месте, где можно попросить для себя исполнения самого сокровенного. - Романтика ночного новогоднего путешествия, конкурсы и гадания, шампанское и персональный салют ждут Вас.