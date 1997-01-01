По следам Мастера и Маргариты

Кто из нас не знает историю 📖 Мастера и Маргариты? Мистический роман М. Булгакова притягивает, завораживает, не оставляет равнодушным никого. Стоит взять книгу в руки — и мы погружаемся в иррациональный мир, созданный фантазией писателя. При этом нередко забывая, что действие романа происходило не где-нибудь, а в Москве. Тут жили прототипы его главных героев, а упоминаемые автором улицы, дома и квартиры существуют до сих пор. Присоединяйтесь, не пожалеете!

Что вас ждёт

Мы найдём скромный домик Мастера и особняк Маргариты, увидим место их первой встречи, побываем там, где влюблённые навсегда попрощались с Москвой;

Вас ждёт «нехорошая» квартира дома по Большой Садовой, где жил сам М. Булгаков. Он от души ненавидел атмосферу типичной коммуналки с её склоками и разборками, и именно она «удостоилась чести» стать временным пристанищем сатаны;

На Патриарших прудах незримо витает дух писателя — здесь началось действие романа и установлен особый знак, понятный лишь тем, кто читал книгу.

Важная информация

Во время экскурсии 🧭 предусмотрены выходы на улицу для осмотра достопримечательностей 🏛️, одеваемся по погоде.