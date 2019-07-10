5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По следам Революции

Прогулка начнется у памятника Карлау Марксу, где я расскажу о причинах «Красной смуты» и ее отцах-основателях. Вы узнаете, почему во время Октябрьской революции оказалось повреждено здание гостиницы Метрополь и какие важные революционные форумы проходили в Большом театре.

По Никольской улице (в советское время улица 25 октября) дойдем до Красной площади. Именно здесь шли самые ожесточенные бои между большевиками и защитниками Временного правительства, юнкерами и студентами.

Я покажу точное место у здания Исторического музея, где фактически началась Гражданская война в России, и расскажу историю строительства Мавзолея Владимира Ленина. Вы услышите о судьбе известных и неизвестных героев революции, истории искалеченных зданий, среди которых башни Московского Кремля, храмы и особняки эпохи модерна. Также я познакомлю вас с немногими сохранившимися артефактами Плана монументальной пропаганды 1918-1920-х годов и другими малоизвестными монументами эпохи революции.

Октябрьский переворот: причины и следствия

Мы поговорим о самых важных событиях революции и их предпосылках. Вы узнаете, почему большевикам удалось так легко захватить власть в Петрограде, а вот в Москве случилась «кровавая неделя» с сотнями погибших. Я расскажу вам, где шли наиболее ожесточенные бои, где в Москве возник термин «белая гвардия» и кто были те немногие, пытавшиеся остановить Гражданскую войну. Также немного поговорим о других событиях 1917 года, происходивших в Москве: Государственном совещании, Восстании юнкеров, Поместном соборе Церкви и других важных страницах русской истории.

История иногда повторяется, именно поэтому так важно тщательно выучить ее уроки.