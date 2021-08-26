По Москве — на мотоцикле «Урал» с коляской!

Проехать по столице на колоритном транспорте и услышать любопытные истории из ее прошлого!

5
2 отзыва
Индивидуальная
В этой атмосферной программе — топовые места златоглавой и необычный транспорт.

На новом мотоцикле Урал вы прокатитесь от Красной площади до Баррикадной, вдоль Тверской и до ансамбля Белорусской площади.

С вами будет профессиональный гид-водитель, а благодаря удобному шлему с переговорным устройством вы сможете услышать его забавные рассказы о Москве.
По Москве — на мотоцикле «Урал» с коляской!
По Москве — на мотоцикле «Урал» с коляской!
По Москве — на мотоцикле «Урал» с коляской!
По Москве — на мотоцикле «Урал» с коляской!
По Москве — на мотоцикле «Урал» с коляской!
По Москве — на мотоцикле «Урал» с коляской!
По Москве — на мотоцикле «Урал» с коляской!
По Москве — на мотоцикле «Урал» с коляской!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Первым делом вас ждет краткий инструктаж; мы выдадим вам шлемы с переговорными устройствами, чтобы вы могли слышать гида даже во время поездки — и отправимся в тур по столице.

Прохожие будут сворачивать головы, любуясь ярким транспортом, а вы — улыбаться от наших рассказов и любоваться красавицей-Москвой, и при этом вас не будет разделять стекло автомобиля.

Мы проедем по Тверской, осмотрим Белорусский вокзал и Большой театр. Вы полюбуетесь сталинской высоткой на Баррикадной, увидите «книжки» Нового Арбата и Храм Христа Спасителя. В программе также Красная площадь, виды Кремля и пестрые главки собора Василия Блаженного, но по вашему желанию мы можем изменить маршрут.

По пути обязательно будут фото-паузы, рассказы о достопримечательностях и любопытные детали, которые помогут вам проникнуться атмосферой города, находящегося в вечном движении.

Организационные детали

  • Стоимость указана за 1 мотоцикл. На нем могут прокатиться два участника: один в коляске, другой на втором сидении за гидом-водителем.
  • Можно заказать до 4 мотоциклов с гидами одновременно. Также можно заказать экскурсию в ночное время, с 23:00 до 08:00 (стоимость составит 11400 рублей за 1 мотоцикл).
  • В стоимость включено: шлем с переговорным устройством, мороженое, вода и снеки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у нашего офиса на ул. Полковая
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
26 авг 2021
Мы в Москве впервые, первое знакомство с центром Москвы реши доверить компании УРАЛ МОТОТРЕВЕЛ и не прогадали, ребята просто нас влюбили в этот город, мы получили колоссальное удовольствие от мотоциклов Урал (воспоминания с детства), от улочек Москвы, по которым не ездят экскурсионные автобусы, от занимательной экскурсии и атмосферы в целом. На остановках нас ждали печенюшки, фрукты и итальянское вино. Желаю вам процветания! Рекомендую всем эту экскурсию!
Ю
22 авг 2021
Экскурсию нам проводил Максим, очень приятный и современный человек. Ездили двое подростков, сказали, что благодаря Максиму поездка получилась очень веселой и в дружеской атмосфере. Узнали очень много нового и интересного про Москву и про мотоциклы Урал. Очень советуем эту команду, если хотите получить кучу приятных воспоминаний и положительных эмоций

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