Что вас ожидает

Первым делом вас ждет краткий инструктаж; мы выдадим вам шлемы с переговорными устройствами, чтобы вы могли слышать гида даже во время поездки — и отправимся в тур по столице.

Прохожие будут сворачивать головы, любуясь ярким транспортом, а вы — улыбаться от наших рассказов и любоваться красавицей-Москвой, и при этом вас не будет разделять стекло автомобиля.

Мы проедем по Тверской, осмотрим Белорусский вокзал и Большой театр. Вы полюбуетесь сталинской высоткой на Баррикадной, увидите «книжки» Нового Арбата и Храм Христа Спасителя. В программе также Красная площадь, виды Кремля и пестрые главки собора Василия Блаженного, но по вашему желанию мы можем изменить маршрут.

По пути обязательно будут фото-паузы, рассказы о достопримечательностях и любопытные детали, которые помогут вам проникнуться атмосферой города, находящегося в вечном движении.

Организационные детали