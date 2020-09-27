4 отзыва оставили туристы

Все прошло отлично! Перед началом похода нас всех угостили чаем, что помогло создать непринужденную обстановку. Потом инструктор подробно рассказал про правила подведения на воде и в байдарках, на которых планировался заплыв. Мы отработали приемы гребли и руления, т. к. все были новичками в этом деле. Затем сложили вещи в гермомешок и отправились в путь. На протяжение всего маршрута несколько раз меняли рассадку, чтобы добиться оптимальной скорости при наименьших трудозатратах. В результате просто плыли по реке и наслаждались видами: яхтами, виндсервингистами, баржами, пляжами, другими гребцами на каяках и, конечно, Живописным мостом. На пляж с нудистами не заплывали, т. к. плыли семьями. С погодой очень повезло: была комфортная температура, ветра и солнца почти не было. После заплыва был чай и дружеская дискуссия, но мы, к сожалению, вынуждены были быстро уехать, т. к. у сына была запланирована встреча на вечер. Поход всем рекомендую и именно с этим инструктором (Антон). Профессионал своего дела и очень чуткий человек, быстро ориентируется в ситуации и подстраивается под группу. Сразу наладил контакт с моим сыном, который не очень хотел идти на байдарках (для него это был сюрприз), девочкой 9 лет и ее папой. Отличный рассказчик. На этапе согласования похода очень подробно ответил на все мои вопросы (волновала безопасность, т. к. в акватории имеются быстроходные суда). Единственный минус: мы все, кроме девочки, попрятали телефоны в гермомешок. Не сделали ни одной фотографии. Зато телефоны остались целыми и сухими. Поэтому у кого есть непромокаемые чехлы, посоветовала бы взять их с собой. Виды потрясающие, фотографировать можно до бесконечности. Спасибо Антону, нашей маленькой команде и Трипстеру за отличный вечер!