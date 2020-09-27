4 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

По Москве-реке на байдарках!

Отправиться в нестандартное приключение в черте города и узнать водную историю столицы

5
4 отзыва
Антон
Антон – представитель из Москвы
Взглянуть на Москву с необычного ракурса и отдохнуть активно — это легко и безопасно.

С гидом-инструктором вы попробуете себя в гребле, проплывете по водным дорогам Серебряного бора и под оригинальным Живописным мостом, узнаете о роли реки для Москвы и просто весело 🥳 проведете выходной!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 2 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
По Москве-реке на байдарках!
По Москве-реке на байдарках!

Что вас ожидает

Комфортное приключение
Для участия в сплаве не требуется опыта или специальных навыков — участвовать могут даже дети. Наш опытный гид-инструктор объяснит правила безопасности, научит управляться с веслом и будет с вами на протяжении всего сплава. В каждой экскурсии 🧭 на байдарках мы стремимся создать дружескую атмосферу, и после плавания угощаем наших гостей вкусной походной едой и чаем с шоколадом.

Увлекательный маршрут на северо-западе Москвы
Мы проплывем вдоль берегов Серебряного бора и через Большой Строгинский затон, а также мимо исторических построек — Троицкой церкви и шлюзов. Сфотографируемся под Живописным и Хорошевским мостами. А попутно вы узнаете, как сформировался современный облик Москвы-реки: как город 🏙️ начали снабжать питьевой водой, как построили канал им. Москвы и регулировали уровень реки.

Организационные детали

  • Всё снаряжение (байдарки, весла, спас. жилеты) и перекус на финише включены в стоимость. Дополнительных расходов нет.
  • До места старта легко и быстро добраться от станции метро 🚇 Щукинская
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Щукинская
По Москве-реке на байдарках!
По Москве-реке на байдарках!
По Москве-реке на байдарках!
По Москве-реке на байдарках!
По Москве-реке на байдарках!
По Москве-реке на байдарках!

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Антон
Антон
Мы проводим водные походы и сплавы уже 8 лет. Стремимся показать город с точки зрения развития и современной динамики. Наши авторские прогулки отличают увлеченность гидов своим делом и стремление обучить участников новым навыкам.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

27 сентября 2020
В формате данного сайта все активности называются экскурсиями, но это не экскурсия, а сплав на байдарке с инструктором, Места знакомые, очень радуют глаз, но открываются с новой стороны, байдарка комфортная, инструктор приятный в общении, компанейский человек, люди на берегу и соседних плавсредствах по-европейски приветливы. Сплавлялись семьей со взрослым ребенком 14 лет. Для нас это была очень серьезная физическая нагрузка, при чем для каждого участника, но особенно для мужа. Все-таки не каждый день приходится работать веслами 3 часа) Антон предлагает вести сплав в комфортном вам темпе, нам удалось уложиться в запланированные 3, 5 часа при условии 1 небольшой остановки. Нужно понимать, что есть некоторая монотонность в данном процессе, что важно знать беря с собой детей. Ну и рассчитывать свои физические силы. )
30 августа 2020
Все прошло отлично! Перед началом похода нас всех угостили чаем, что помогло создать непринужденную обстановку. Потом инструктор подробно рассказал про правила подведения на воде и в байдарках, на которых планировался заплыв. Мы отработали приемы гребли и руления, т. к. все были новичками в этом деле. Затем сложили вещи в гермомешок и отправились в путь. На протяжение всего маршрута несколько раз меняли рассадку, чтобы добиться оптимальной скорости при наименьших трудозатратах. В результате просто плыли по реке и наслаждались видами: яхтами, виндсервингистами, баржами, пляжами, другими гребцами на каяках и, конечно, Живописным мостом. На пляж с нудистами не заплывали, т. к. плыли семьями. С погодой очень повезло: была комфортная температура, ветра и солнца почти не было. После заплыва был чай и дружеская дискуссия, но мы, к сожалению, вынуждены были быстро уехать, т. к. у сына была запланирована встреча на вечер. Поход всем рекомендую и именно с этим инструктором (Антон). Профессионал своего дела и очень чуткий человек, быстро ориентируется в ситуации и подстраивается под группу. Сразу наладил контакт с моим сыном, который не очень хотел идти на байдарках (для него это был сюрприз), девочкой 9 лет и ее папой. Отличный рассказчик. На этапе согласования похода очень подробно ответил на все мои вопросы (волновала безопасность, т. к. в акватории имеются быстроходные суда). Единственный минус: мы все, кроме девочки, попрятали телефоны в гермомешок. Не сделали ни одной фотографии. Зато телефоны остались целыми и сухими. Поэтому у кого есть непромокаемые чехлы, посоветовала бы взять их с собой. Виды потрясающие, фотографировать можно до бесконечности. Спасибо Антону, нашей маленькой команде и Трипстеру за отличный вечер!
23 августа 2020
Спасибо Антону и его команде! Очень понравился сплав 22. 08, живописные места, интересная беседа, отличная погода! Живописный мост - изюминка программы! Сплав на байдарках - отличный способ переключиться с рабочей рутины на отдых в черте города! Ещё раз спасибо!
23 августа 2020
Спасибо огромное, экскурсия очень понравилась! Нас было 3- взрослых и ребенок 7 лет. Все остались только с самыми яркими впечатлениями. Рекомендую всем, не пожалеете!

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
513 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов