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Что вас ожидает:
- Что вас ожидает
- На моторной лодке — с ветерком! На прогулку по Москве-реке вы отправитесь на надувной моторной лодке Badger air line 390 — быстрой, удобной и очень устойчивой. Управлять судном будет наш опытный гид-лодочник, который в пути расскажет вам о реке и ее подводных обитателях.
- Панорамы Москвы с воды. Маршрут прогулки протянется от Павшинской поймы до Архангельского и обратно. В пути вы полюбуетесь пейзажами необитаемых речных островов, увидите пешеходный мост в Красногорске, здание Правительства Московской области, Никольский собор с разноцветными куполами, живописные бухточки. А если подгадаем со временем, то застанем и красивый закат над Москвой-рекой.
- Развлечения на борту. Любителям легкого водного экстрима скучать не придется: на лодке имеется доска для вейкборда и водная ватрушка, на которых вы сможете прокатиться по Москве-реке.
- Купание на диком острове. В теплую погоду для желающих искупаться мы сделаем остановку в районе живописных Безымянных островов: вода реки здесь особенно чистая и приятная. А если захотите, мы можем также доплыть от пляжей в Рублево или Строгино
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На моторной лодке — с ветерком! На прогулку по Москве-реке вы отправитесь на надувной моторной лодке Badger air line 390 — быстрой, удобной и очень устойчивой. Управлять судном будет наш опытный гид-лодочник, который в пути расскажет вам о реке и ее подводных обитателях.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка проходит на надувной лодке Badger air line 390 (такие модели использует также МЧС). Судно отличается повышенной устойчивостью, оборудовано подвесным мотором, на борту имеются весла, спасательная подушка, аптечка.
- Желательно взять с собой воду, купальные костюмы, полотенца, удобную обувь. Также на борт можно взять напитки и еду (в разумном количестве).
- Водная прогулка доступна для всех путешественников от 6 лет
- Обратите внимание: сопровождение гида на лодке не предполагается. С вами на борту будет опытный лодочник из нашей команды
- Место начала и завершения?
- в районе метро Мякинино
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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