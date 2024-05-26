Подарите себе час релакса на теплоходной прогулке по Москве-реке! Маршрут проходит мимо главных доминант города — Кремля, храма Христа Спасителя, парящего моста парка «Зарядье», собора Василия Блаженного, МГУ, стадиона «Лужники». На борту для вас есть отдельные столики и кафе-бар.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:08, 13:53, 16:38, 19:23
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Ваше путешествие начнётся от причала «Китай город/Б. Устьинский мост» и завершится у «Киевского вокзала». По пути вы увидите:
- Парящий мост парка «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Кремль
- Московский театр эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру I
- Парк искусств «Музеон» и парк Горького
- Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
- Президиум Российской академии наук и МГУ
- Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах
- Стадион «Лужники» и Московскую канатную дорогу
- Новодевичий монастырь
- Киевскую площадь
Организационные детали
- Прогулка проходит на теплоходе «Алексия» или «Августина», продолжительность — 1 час 15 минут
- Отправление ежедневно в 11:08, 13:53, 16:38 и 19:23
- На борту работает есть кафе-бар, столики, кондиционер, туалет
- Можно со своим алкоголем, детской коляской и велосипедом
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|взрослый ( в одну сторону до Киевского вокзала )
|600 ₽
|детский ( с 6лет до 12лет в одну сторону до Киевского вокзала )
|400 ₽
|детский посадочный ( от 1года до 6лет включительно в одну сторону до Киевского вокзала)
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходе — Организатор в Москве
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве и Санкт-Петербурге. Экскурсии по Москве-реке, рекам и каналам Петербурга — отличная возможность увидеть с воды главные символы города. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов. Наши причалы расположены в центре города, в самых удобных местах для жителей и гостей обеих столиц.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
26 мая 2024
Аудиогид на экскурсии отсутствовал,играла музыка и люди были представлены сами себе. Считаю,что цена завышена за такую экскурсию.
Ирина
25 мая 2024
Не было аудиогида
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