По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)

Отправиться на прогулку от "Китай-города" до "Киевской" и полюбоваться столицей с нового ракурса
Подарите себе час релакса на теплоходной прогулке по Москве-реке! Маршрут проходит мимо главных доминант города — Кремля, храма Христа Спасителя, парящего моста парка «Зарядье», собора Василия Блаженного, МГУ, стадиона «Лужники». На борту для вас есть отдельные столики и кафе-бар.
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:08, 13:53, 16:38, 19:23

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ваше путешествие начнётся от причала «Китай город/Б. Устьинский мост» и завершится у «Киевского вокзала». По пути вы увидите:

  • Парящий мост парка «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Кремль
  • Московский театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру I
  • Парк искусств «Музеон» и парк Горького
  • Церковь Св. Николая чудотворца в Хамовниках
  • Президиум Российской академии наук и МГУ
  • Церковь Св. Троицы на Воробьёвых горах
  • Стадион «Лужники» и Московскую канатную дорогу
  • Новодевичий монастырь
  • Киевскую площадь

Организационные детали

  • Прогулка проходит на теплоходе «Алексия» или «Августина», продолжительность — 1 час 15 минут
  • Отправление ежедневно в 11:08, 13:53, 16:38 и 19:23
  • На борту работает есть кафе-бар, столики, кондиционер, туалет
  • Можно со своим алкоголем, детской коляской и велосипедом

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
взрослый ( в одну сторону до Киевского вокзала )600 ₽
детский ( с 6лет до 12лет в одну сторону до Киевского вокзала )400 ₽
детский посадочный ( от 1года до 6лет включительно в одну сторону до Киевского вокзала)10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
2
1
А
26 мая 2024
Аудиогид на экскурсии отсутствовал,играла музыка и люди были представлены сами себе. Считаю,что цена завышена за такую экскурсию.
Ирина
25 мая 2024
Не было аудиогида

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