Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает
Москва сквозь 6 веков: полное погружение
Вы окажетесь у входа на Красную площадь, откуда начнется наша прогулка 👣 по 600 годам Москвы. Сперва опробуете технологии виртуальной реальности, научитесь пользоваться очками и настроите их под себя. А затем заново откроете ключевые места города:
- Воскресенские ворота, у которых мы поговорим о кольцевой структуре Москвы и рассмотрим объемные панорамные изображения. Например, перед Историческим музеем вы увидите стоявшую на его месте стену Китай-города, переходящую в ворота.
- Красная площадь: здесь вас встретит пряничный Храм Василия Блаженного и кладовая московских легенд, сказаний и слухов. Вы узнаете о развитии Москвы, откроете секреты названий площади — от Торга и Пожара до Красной. А с помощью VR-очков увидите Белокаменный Кремль, деревянный Мавзолей и Никольскую башню без шатра.
- Парк Зарядье: в ультрасовременном городском пространстве обсудим, что за старинный район располагался на этом месте и как он преобразовывался с течением веков. С парящего моста вы взглянете в прошлое — посмотрите на гостиницу Россия (и даже ее внутренний дворик), стену Китай-города и Проломные ворота.
Виртуальное путешествие во времени
Перед вами оживут точные архитектурные реконструкции с панорамами 360 градусов, фрагменты фильмов и архивные изображения: карты, картины, фотографии 📸. С их помощью вы узнаете, как выглядел Кремль во времена Ивана Грозного и куда исчезло фортификационное чудо — Алевизов Ров. Посмотрите, какой была столица ⭐️ до пожара 1812 года, и даже увидите реконструкцию восьмой сталинской высотки! А еще мы встретим на пути исчезнувший Дом-Корабль и мощную Многогранную башню Китайгородской стены.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам любого возраста. Даже если у вас плохое зрение, вы можете не снимать свои очки и использовать их вместе с VR очками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с очками виртуальной и дополненной реальности в сопровождении гида из нашей команды. Это не фильм 🎥 и не запись, экскурсия ⛳ проходит в живом времени!
- Если будет дождик или снег, экскурсия не отменяется. Мы знаем, где укрыться от плохой погоды.