Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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По Москве в очках виртуальной реальности!

Совершить путешествие во времени на Красной площади и в парке Зарядье

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Москвы
Готовы увидеть, какой была Москва 100, 200 или даже 500 лет назад? На прогулке 👣 с помощью VR-очков мы приведем в действие машину времени: рассмотрим детальные реконструкции Красной площади и Зарядья, увидим призрак восьмой сталинской высотки и Алевизова Рва.

И, конечно, проникнем в мир городских легенд, открывая секреты утраченных памятников столицы ⭐️.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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По Москве в очках виртуальной реальности!
По Москве в очках виртуальной реальности!

Что вас ожидает

Москва сквозь 6 веков: полное погружение
Вы окажетесь у входа на Красную площадь, откуда начнется наша прогулка 👣 по 600 годам Москвы. Сперва опробуете технологии виртуальной реальности, научитесь пользоваться очками и настроите их под себя. А затем заново откроете ключевые места города:

  • Воскресенские ворота, у которых мы поговорим о кольцевой структуре Москвы и рассмотрим объемные панорамные изображения. Например, перед Историческим музеем вы увидите стоявшую на его месте стену Китай-города, переходящую в ворота.
  • Красная площадь: здесь вас встретит пряничный Храм Василия Блаженного и кладовая московских легенд, сказаний и слухов. Вы узнаете о развитии Москвы, откроете секреты названий площади — от Торга и Пожара до Красной. А с помощью VR-очков увидите Белокаменный Кремль, деревянный Мавзолей и Никольскую башню без шатра.
  • Парк Зарядье: в ультрасовременном городском пространстве обсудим, что за старинный район располагался на этом месте и как он преобразовывался с течением веков. С парящего моста вы взглянете в прошлое — посмотрите на гостиницу Россия (и даже ее внутренний дворик), стену Китай-города и Проломные ворота.

Виртуальное путешествие во времени
Перед вами оживут точные архитектурные реконструкции с панорамами 360 градусов, фрагменты фильмов и архивные изображения: карты, картины, фотографии 📸. С их помощью вы узнаете, как выглядел Кремль во времена Ивана Грозного и куда исчезло фортификационное чудо — Алевизов Ров. Посмотрите, какой была столица ⭐️ до пожара 1812 года, и даже увидите реконструкцию восьмой сталинской высотки! А еще мы встретим на пути исчезнувший Дом-Корабль и мощную Многогранную башню Китайгородской стены.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста. Даже если у вас плохое зрение, вы можете не снимать свои очки и использовать их вместе с VR очками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с очками виртуальной и дополненной реальности в сопровождении гида из нашей команды. Это не фильм 🎥 и не запись, экскурсия ⛳ проходит в живом времени!
  • Если будет дождик или снег, экскурсия не отменяется. Мы знаем, где укрыться от плохой погоды.
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Охотный ряд
По Москве в очках виртуальной реальности!
По Москве в очках виртуальной реальности!
По Москве в очках виртуальной реальности!
По Москве в очках виртуальной реальности!
По Москве в очках виртуальной реальности!
По Москве в очках виртуальной реальности!
По Москве в очках виртуальной реальности!
По Москве в очках виртуальной реальности!
По Москве в очках виртуальной реальности!
По Москве в очках виртуальной реальности!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Ольга проводит ещё 6 экскурсий

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