Ольга проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Москва сквозь 6 веков: полное погружение

Вы окажетесь у входа на Красную площадь, откуда начнется наша прогулка 👣 по 600 годам Москвы. Сперва опробуете технологии виртуальной реальности, научитесь пользоваться очками и настроите их под себя. А затем заново откроете ключевые места города:

Воскресенские ворота , у которых мы поговорим о кольцевой структуре Москвы и рассмотрим объемные панорамные изображения. Например, перед Историческим музеем вы увидите стоявшую на его месте стену Китай-города, переходящую в ворота.

, у которых мы поговорим о кольцевой структуре Москвы и рассмотрим объемные панорамные изображения. Например, перед Историческим музеем вы увидите стоявшую на его месте стену Китай-города, переходящую в ворота. Красная площадь : здесь вас встретит пряничный Храм Василия Блаженного и кладовая московских легенд, сказаний и слухов. Вы узнаете о развитии Москвы, откроете секреты названий площади — от Торга и Пожара до Красной. А с помощью VR-очков увидите Белокаменный Кремль, деревянный Мавзолей и Никольскую башню без шатра.

: здесь вас встретит пряничный Храм Василия Блаженного и кладовая московских легенд, сказаний и слухов. Вы узнаете о развитии Москвы, откроете секреты названий площади — от Торга и Пожара до Красной. А с помощью VR-очков увидите Белокаменный Кремль, деревянный Мавзолей и Никольскую башню без шатра. Парк Зарядье: в ультрасовременном городском пространстве обсудим, что за старинный район располагался на этом месте и как он преобразовывался с течением веков. С парящего моста вы взглянете в прошлое — посмотрите на гостиницу Россия (и даже ее внутренний дворик), стену Китай-города и Проломные ворота.

Виртуальное путешествие во времени

Перед вами оживут точные архитектурные реконструкции с панорамами 360 градусов, фрагменты фильмов и архивные изображения: карты, картины, фотографии 📸. С их помощью вы узнаете, как выглядел Кремль во времена Ивана Грозного и куда исчезло фортификационное чудо — Алевизов Ров. Посмотрите, какой была столица ⭐️ до пожара 1812 года, и даже увидите реконструкцию восьмой сталинской высотки! А еще мы встретим на пути исчезнувший Дом-Корабль и мощную Многогранную башню Китайгородской стены.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста. Даже если у вас плохое зрение, вы можете не снимать свои очки и использовать их вместе с VR очками.

Организационные детали