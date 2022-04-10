По Москве в VR-очках: сквозь время и пространство

С помощью виртуальной реальности понять, как раньше выглядела столица, и раскрыть ее историю

Индивидуальная
Эта экскурсия позволит вам встретиться с Москвой разных эпох — от Ивана Грозного и Сталина до наших дней.

Рвы и крепостные стены 16 века, монастырская колокольня, Дворец Советов и гостиница «Россия» — все эти культовые, но не дошедшие до наших дней локации вы в деталях увидите через очки виртуальной реальности.

А рассказ гида поможет оживить историю и собрать её воедино.
По Москве в VR-очках: сквозь время и пространство
По Москве в VR-очках: сквозь время и пространство
По Москве в VR-очках: сквозь время и пространство
По Москве в VR-очках: сквозь время и пространство
По Москве в VR-очках: сквозь время и пространство
По Москве в VR-очках: сквозь время и пространство
По Москве в VR-очках: сквозь время и пространство
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Виртуальное погружение в историю Москвы

Мы пройдем по площадям, улицам и паркам исторического центра Москвы. В ключевых точках будем останавливаться, надевать VR-очки и рассматривать панораму города, дополненную изображениями того, что находилось здесь в древности, в царскую эпоху или во времена СССР, что было снесено или только планировалось к постройке. За 2 часа вы:

  • рассмотрите ров на Красной площади 16 века и «пройдете» по крепостной стене Кремля
  • увидите не дошедшую до наших дней Китай-городскую крепость
  • взглянете на Москву с высоты колокольни уже несуществующего монастыря
  • оцените детали конструктивистских зданий, которые могли бы появиться в столице
  • рядом с парком Зарядье узнаете, что должно было быть на его месте, побываете во дворике гостиницы «Россия»
  • осмотрите таинственную восьмую сталинскую высотку и Дворец Советов.

От древних славян — до советской эпохи

Рассказ гида будет перетекать из одной эпохи в другую и поможет вам сложить из разных фрагментов цельную историю Москвы. Вы заглянете в гости к древним славянам, познакомитесь с хрониками Красной и Манежной площадей, представите, какой была жизнь за стенами Китай-города несколько веков назад. Мы пройдем по Славянской площади, вспомним Ивана Грозного на старинной Варварке и поговорим о памятниках советской архитектуры — тех, что были, есть или могли бы быть.

Организационные детали

  • В стоимость включена аренда VR-очков для 4 участников. Все очки проходят дезинфекцию
  • Возможно провести экскурсию на нашем автомобиле или на автобусе для больших групп. В таком случае уточняйте окончательную стоимость у гида.
  • Экскурсия будет интересна взрослым, а также студентам и детям старшего школьного возраста. Для маленьких детей материал может быть сложным.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеЗарядье🗽ДостопримечательностиКрасная площадь и КремльКитай-городИнтерактивные

Еще несколько похожих предложений в Москве

По Москве - с очками виртуальной реальности
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Наталия
Нет отзывов
По Москве - с очками виртуальной реальности
С помощью современных технологий заглянуть в прошлое города и проследить его развитие
1 750 за 1 человека
Каменные джунгли - экскурсия с виртуальной реальностью
2 часа
🚗 На машине
Мини-группа
Алексей
Нет отзывов
Каменные джунгли - экскурсия с виртуальной реальностью
Мы отправимся в виртуальную реальность, чтобы рассмотрите, что скрывается за каменными джунглями
1 000 за 1 человека
Четверть века: история «Москва-Сити» для группы от 8 человек
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
МузейМоскваСити
3.9
13 отзывов
Четверть века: история «Москва-Сити» для группы от 8 человек
«Москва-Сити» - противоречивая, и в то же время невероятно популярная точка притяжения городской жизни столицы
1 990 за 1 человека
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Татьяна и Флорида
5
103 отзыва
Москва: от уличных калачей до палат Романовых
Понять, как выглядела столица в Средневековье, и раскрыть любопытные факты о ее памятниках и улицах
585 за 1 человека
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Артём
4.5
42 отзыва
Часто заказывают
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
900 за 1 человека
Городские легенды Москвы
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Дарим
Нет отзывов
Городские легенды Москвы
Послушать легенды и истории о Москве
2 253 за 1 человека
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Вика
5
1 отзыв
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
9 000 за 1-6 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Спутник
4.6
633 отзыва
Булгаковская Москва: мистика и реальность
В романе «Мастер и Маргарита» Москва выступает полноправным участником происходящего
590 за 1 человека
Полёт на самолете над Москвой
30 минут
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
Tatiana
5
3 отзыва
Полёт на самолете над Москвой
Москва - столица России, город федерального значения с великой историей
13 990 за 1-3 чел.
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Вадим
Нет отзывов
Между роскошью и тоской: романтичные истории на улицах Москвы
Проникнуться духом времен на прогулке по центру столицы и услышать такие разные сюжеты об одном
2 599 за 1-5 чел.
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
2 часа
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Мини-группа
Ольга
4.8
8 отзывов
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
Пройти по главным местам столицы и разобраться в истории ее культовых личностей
550 за 1 человека
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Виталий
5
4 отзыва
Москва, Moscow, Mosca: столица с акцентом
Прогуляться по старейшим этническим кварталам города и услышать истории их знаменитых жителей
7 000 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ