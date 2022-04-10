Что вас ожидает

Виртуальное погружение в историю Москвы

Мы пройдем по площадям, улицам и паркам исторического центра Москвы. В ключевых точках будем останавливаться, надевать VR-очки и рассматривать панораму города, дополненную изображениями того, что находилось здесь в древности, в царскую эпоху или во времена СССР, что было снесено или только планировалось к постройке. За 2 часа вы:

рассмотрите ров на Красной площади 16 века и «пройдете» по крепостной стене Кремля

увидите не дошедшую до наших дней Китай-городскую крепость

взглянете на Москву с высоты колокольни уже несуществующего монастыря

оцените детали конструктивистских зданий, которые могли бы появиться в столице

рядом с парком Зарядье узнаете, что должно было быть на его месте, побываете во дворике гостиницы «Россия»

осмотрите таинственную восьмую сталинскую высотку и Дворец Советов.

От древних славян — до советской эпохи

Рассказ гида будет перетекать из одной эпохи в другую и поможет вам сложить из разных фрагментов цельную историю Москвы. Вы заглянете в гости к древним славянам, познакомитесь с хрониками Красной и Манежной площадей, представите, какой была жизнь за стенами Китай-города несколько веков назад. Мы пройдем по Славянской площади, вспомним Ивана Грозного на старинной Варварке и поговорим о памятниках советской архитектуры — тех, что были, есть или могли бы быть.

Организационные детали