Предлагаю вам посмотреть Москву с ветерком! Мы прокатимся по центральной набережной столицы на электросамокатах и попутно увидим самые главные её достопримечательности, а еще полюбуемся чарующими видами с крыши с доходного дома Я. Н. Филатова — «дома с рюмкой».



С самой высокой точки этого строения открывается невероятный вид на храм Христа Спасителя и окрестности.