Что помешало воздвигнуть самое высокое здание в мире на месте Храма Христа Спасителя;
Как устроен Дом на Набережной;
Насколько Каменный мост каменный;
Какое наводнение москвичи запомнили больше всего.
И это только малая часть того, о чем мы с вами поговорим!
Цены на экскурсию
Для группы 1-8 человек
Стандарт
2 990 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Электросамокат
Подъем на крышу
Услуги экскурсовода.
Где начинаем и завершаем
Начало: Лубянский проезд, 25с2, Москва
Завершение: Улица Остоженка, 3/14, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.