По набережной Москвы на электросамокатах + крыша

Предлагаю вам посмотреть Москву с ветерком! Мы прокатимся по центральной набережной столицы на...

4.8
11 отзывов
Предлагаю вам посмотреть Москву с ветерком! Мы прокатимся по центральной набережной столицы на электросамокатах и попутно увидим самые главные её достопримечательности, а еще полюбуемся чарующими видами с крыши с доходного дома Я. Н. Филатова — «дома с рюмкой».

С самой высокой точки этого строения открывается невероятный вид на храм Христа Спасителя и окрестности.
По набережной Москвы на электросамокатах + крыша
По набережной Москвы на электросамокатах + крыша
По набережной Москвы на электросамокатах + крыша
По набережной Москвы на электросамокатах + крыша
По набережной Москвы на электросамокатах + крыша
По набережной Москвы на электросамокатах + крыша

Что вы увидите 🤩

  • Центральная набережная
  • Красная площадь
  • Кремль, башни Кремля
  • Храм Христа Спасителя
  • Каменный мост
  • Доходный дома Я. Н. Филатова — «дом с рюмкой»

В ходе нашей экскурсии вы узнаете:

  • Как хитро устроены стены и башни Кремля;
  • Что помешало воздвигнуть самое высокое здание в мире на месте Храма Христа Спасителя;
  • Как устроен Дом на Набережной;
  • Насколько Каменный мост каменный;
  • Какое наводнение москвичи запомнили больше всего.
И это только малая часть того, о чем мы с вами поговорим!

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандарт
2 990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Электросамокат
  • Подъем на крышу
  • Услуги экскурсовода.
Где начинаем и завершаем
Начало: Лубянский проезд, 25с2, Москва
Завершение: Улица Остоженка, 3/14, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По субботам в 18:00

Алексей
Алексей
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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