Давно ли Вы были на подвесном мосту над рекой? А если это не Крымский мост в столице?

В Подмосковье порядка 50 подвесных мостов. Вокруг природы, тишины и спокойствия. А если узнать историю 📖 мест их окружающую, то такое путешествие становится вдвойне интереснее.

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