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По подвесным мостам над рекой Москвой

Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Москвы
Как думаете можно ли над Москвой-рекой найти подвесные мосты? В самой столице навряд ли.

А вот за пределами МКАДа их очень даже много.

И каждый из них — очень красивое 🤩 и неповторимое место со своими историями и тайнами.

На экскурсии 🧭 Вы побываете как на действующих, так и на заброшенных мостах в различных деревнях, сёлах и малых городках Подмосковья.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • 📸Фото на память
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек
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По подвесным мостам над рекой Москвой
По подвесным мостам над рекой Москвой

Что вы увидите

  • Замок Щербатовых
  • Мраморный остров
  • Мост сельского инженера с Марса
  • Водохранилище у берегов старинной Рузы
Давно ли Вы были на подвесном мосту над рекой? А если это не Крымский мост в столице?
В Подмосковье порядка 50 подвесных мостов. Вокруг природы, тишины и спокойствия. А если узнать историю 📖 мест их окружающую, то такое путешествие становится вдвойне интереснее.

Что Вас ждёт:

  • замок Щербаковых и мраморный остров;
  • тихое место на берегу под елью;
  • мост сельского инженера с Марса;
  • заброшенная усадьба Демидовых.
  • Это путешествие даст возможность увидеть больше, чем подмосковные усадьбы и типичные экскурсии 🧭 по городам Золотого кольца. Экскурсия ⛳ строится под Ваши предпочтения и пожелания, и может меняться по ходу ее проведения.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед (возможен пикник на природе)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Метро 1905 года
По подвесным мостам над рекой Москвой
По подвесным мостам над рекой Москвой
По подвесным мостам над рекой Москвой
По подвесным мостам над рекой Москвой

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий М.
Дмитрий М.
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Дмитрий М. проводит ещё 5 экскурсий

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