Давно ли Вы были на подвесном мосту над рекой? А если это не Крымский мост в столице?
В Подмосковье порядка 50 подвесных мостов. Вокруг природы, тишины и спокойствия. А если узнать историю 📖 мест их окружающую, то такое путешествие становится вдвойне интереснее.
Что Вас ждёт:
замок Щербаковых и мраморный остров;
тихое место на берегу под елью;
мост сельского инженера с Марса;
заброшенная усадьба Демидовых.
Это путешествие даст возможность увидеть больше, чем подмосковные усадьбы и типичные экскурсии 🧭 по городам Золотого кольца. Экскурсия ⛳ строится под Ваши предпочтения и пожелания, и может меняться по ходу ее проведения.
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Обед (возможен пикник на природе)
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Метро 1905 года
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.