По шпалам Электрозаводской железнодорожной ветки

Прогуляться по одноколейке, узнать историю рабочей окраины и отыскать сохранившиеся артефакты

5
2 отзыва
Электрозаводская ветка — это 4 километра петляющей одноколейки от Черкизово до Преображенки.

Сюда не получится забрести просто так, однако это одно из самых интересных и атмосферных мест района. Мы пройдём по рельсам и шпалам, проберемся через забор и посмотрим на промышленную окраину города. Вы узнаете, какой она была 100 лет назад и какое будущее ее ждет.
По шпалам Электрозаводской железнодорожной ветки
По шпалам Электрозаводской железнодорожной ветки
По шпалам Электрозаводской железнодорожной ветки
По шпалам Электрозаводской железнодорожной ветки
По шпалам Электрозаводской железнодорожной ветки
По шпалам Электрозаводской железнодорожной ветки
По шпалам Электрозаводской железнодорожной ветки
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28
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Описание

Что вас ожидает

Забытая железнодорожная ветка

Электрозаводская ветка — это тупиковый отрезок, ведущий от окружной железной дороги, или 4 километра петляющей одноколейки от Черкизово до Преображенки. Мы проберемся внутрь через забор и прогуляемся по шпалам. Если нам повезет, увидим поезд, проходящий мимо на медленной скорости.
Я развенчаю популярные заблуждения и понятно расскажу об устройсте дороги. Узнаем, что будет, если переключить вот этот тумблер. Или почему поезда на одноколейке не могут столкнуться. Мы найдём следы былого величия, посмотрим современные граффити и разберёмся в дальнейшей судьбе района.

Эстетика промышленной окраины

В середине 19 века Преображенка превратилась в промышленную окраину: здесь стали бурно развиваться заводы и фабрики. На экскурсии мы поговорим об архитектуре зданий, найдем бывшие рабочие казармы и я расскажу, что ждет их в будущем. Мы увидим, как жили люди: владельцы фабрик и простые люди, и поймем, какие у них были проблемы и радости. А также выясним, почему и куда делись большой пруд и целая река.

Маршрут прогулки

Старт у метро «Семёновская» — здание фабрики общества «Рихард Симон и К°» — квартал РЖСКТ «Бауманский строитель» — Электрозаводская ветка — самый старый жилой дом в Москве — Электрозавод — особняк Носова — дворец на Яузе — финиш у метро «Электрозаводская»

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная, но частично проходит по железнодорожным путям. Это безопасно. Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду. По запросу я могу провести индивидуальную экскурсию для вашей компании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Семёновская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ира
3 авг 2022
В целом все хорошо.
Необычно и оригинально.
О
3 авг 2022
Мне очень понравилась эта экскурсия! Много информации об истории района, необычный маршрут

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