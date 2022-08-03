Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Забытая железнодорожная ветка
Электрозаводская ветка — это тупиковый отрезок, ведущий от окружной железной дороги, или 4 километра петляющей одноколейки от Черкизово до Преображенки. Мы проберемся внутрь через забор и прогуляемся по шпалам. Если нам повезет, увидим поезд, проходящий мимо на медленной скорости. Я развенчаю популярные заблуждения и понятно расскажу об устройсте дороги. Узнаем, что будет, если переключить вот этот тумблер. Или почему поезда на одноколейке не могут столкнуться. Мы найдём следы былого величия, посмотрим современные граффити и разберёмся в дальнейшей судьбе района.
Эстетика промышленной окраины
В середине 19 века Преображенка превратилась в промышленную окраину: здесь стали бурно развиваться заводы и фабрики. На экскурсии мы поговорим об архитектуре зданий, найдем бывшие рабочие казармы и я расскажу, что ждет их в будущем. Мы увидим, как жили люди: владельцы фабрик и простые люди, и поймем, какие у них были проблемы и радости. А также выясним, почему и куда делись большой пруд и целая река.
Маршрут прогулки
Старт у метро «Семёновская» — здание фабрики общества «Рихард Симон и К°» — квартал РЖСКТ «Бауманский строитель» — Электрозаводская ветка — самый старый жилой дом в Москве — Электрозавод — особняк Носова — дворец на Яузе — финиш у метро «Электрозаводская»
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная, но частично проходит по железнодорожным путям. Это безопасно. Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду. По запросу я могу провести индивидуальную экскурсию для вашей компании.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро «Семёновская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Москве
Привет, меня зовут Иван. Я родился и вырос в Москве. Меня с детства увлекают железная дорога и тайные места. С удовольствием покажу интересные непарадные места и понятно объясню скучные технические фишки.