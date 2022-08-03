Электрозаводская ветка — это 4 километра петляющей одноколейки от Черкизово до Преображенки. Сюда не получится забрести просто так, однако это одно из самых интересных и атмосферных мест района. Мы пройдём по рельсам и шпалам, проберемся через забор и посмотрим на промышленную окраину города. Вы узнаете, какой она была 100 лет назад и какое будущее ее ждет.

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Описание

Что вас ожидает

Забытая железнодорожная ветка

Электрозаводская ветка — это тупиковый отрезок, ведущий от окружной железной дороги, или 4 километра петляющей одноколейки от Черкизово до Преображенки. Мы проберемся внутрь через забор и прогуляемся по шпалам. Если нам повезет, увидим поезд, проходящий мимо на медленной скорости.

Я развенчаю популярные заблуждения и понятно расскажу об устройсте дороги. Узнаем, что будет, если переключить вот этот тумблер. Или почему поезда на одноколейке не могут столкнуться. Мы найдём следы былого величия, посмотрим современные граффити и разберёмся в дальнейшей судьбе района.

Эстетика промышленной окраины

В середине 19 века Преображенка превратилась в промышленную окраину: здесь стали бурно развиваться заводы и фабрики. На экскурсии мы поговорим об архитектуре зданий, найдем бывшие рабочие казармы и я расскажу, что ждет их в будущем. Мы увидим, как жили люди: владельцы фабрик и простые люди, и поймем, какие у них были проблемы и радости. А также выясним, почему и куда делись большой пруд и целая река.

Маршрут прогулки

Старт у метро «Семёновская» — здание фабрики общества «Рихард Симон и К°» — квартал РЖСКТ «Бауманский строитель» — Электрозаводская ветка — самый старый жилой дом в Москве — Электрозавод — особняк Носова — дворец на Яузе — финиш у метро «Электрозаводская»

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная, но частично проходит по железнодорожным путям. Это безопасно. Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду. По запросу я могу провести индивидуальную экскурсию для вашей компании.