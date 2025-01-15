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По следам Московских привидений с мистическим Дедом Морозом

4.6
8 отзывов
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Приглашаем вас отправиться в мистическое путешествие по центру Москвы, во время которого вы столкнетесь с загадочными тайнами Москвы в компании нашего Деда Мороза или Снегурочки.

Москва — огромный город 🏙️, полный загадок и мистики, город со своей еще до конца непознанной историей 📖 и судьбой.

Вы узнаете где обитают призраки и разберетесь, как же они выглядят.

новогоднее путешествие по мистической Москве.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 900 ₽ за человека

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По следам Московских привидений с мистическим Дедом Морозом
По следам Московских привидений с мистическим Дедом Морозом

Что вы увидите

  • Патриаршие пруды
  • Тверской бульвар
  • Чистые пуды
  • Сухаревскую площадь
  • Ивановскую горку
  • Район Китай-Города
  • Васильевский спуск
  • Кремлёвскую набережную
  • Патриарший мост
  • Пречистенку
  • Пруд Новодевичьего монастыря
Москва - огромный город 🏙️, город-страна, город-полный тайн, загадок и мистики, город со своей, ещё до конца непознанной историей 📖 и судьбой.
Если Вы хотите соприкоснуться с тайнами Москвы, если хотите узнать, где обитают призраки и понять, как они выглядят, то это к нам.
В компании нашего мистического Деда Мороза или обаятельной Снегурочки

Вы узнаете:

  • какое страшное чудовище встретил Юрий Долгорукий на месте современной Москвы
  • о маге и колдуне – Якове Брюсе, разработавшем зодиакальную карту Москвы
  • страшную историю узницы Ивановского монастыря
  • злом духе, обитавшем в церкви на Кулишках
  • где находится и почему так называется район Древнего Чертолья
  • где обитает самый известный Московский призрак
  • где находится Дуб Исполнения Желаний, и что нужно сделать, чтобы загаданное сбылось
  • о разновидностях призраков, приведений и фантомов
  • наш мистический Дед Мороз или Снегурочка расскажет, что делать, если вы встретили призрака и многое другое…
  • Экскурсия пройдет в сопровождении нашего Деда Мороза или Снегурочки.
  • Во время экскурсии 🧭 проводятся весёлые гадания и игры, разыгрываются сладкие призы, посещаются мистические места исполнения желаний.
  • Администрация предупреждает, что детей следует одевать сообразно с погодой, так, как планируется несколько выходов из автобуса и игровые моменты на свежем воздухе.
Что входит
  • транспортное обслуживание на теплом, комфортабельном автобусе
  • услуги профессионального экскурсовода
Что не входит
  • личные расходы туриста
Начало
🚩 м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
По следам Московских привидений с мистическим Дедом Морозом
По следам Московских привидений с мистическим Дедом Морозом
По следам Московских привидений с мистическим Дедом Морозом
По следам Московских привидений с мистическим Дедом Морозом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Огни С.
Огни С.
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8 отзывов оставили туристы

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