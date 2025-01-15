Москва - огромный город 🏙️, город-страна, город-полный тайн, загадок и мистики, город со своей, ещё до конца непознанной историей 📖 и судьбой.

Если Вы хотите соприкоснуться с тайнами Москвы, если хотите узнать, где обитают призраки и понять, как они выглядят, то это к нам.

В компании нашего мистического Деда Мороза или обаятельной Снегурочки

Вы узнаете: