Что вы увидите
- Патриаршие пруды
- Тверской бульвар
- Чистые пуды
- Сухаревскую площадь
- Ивановскую горку
- Район Китай-Города
- Васильевский спуск
- Кремлёвскую набережную
- Патриарший мост
- Пречистенку
- Пруд Новодевичьего монастыря
Москва - огромный город 🏙️, город-страна, город-полный тайн, загадок и мистики, город со своей, ещё до конца непознанной историей 📖 и судьбой.
Если Вы хотите соприкоснуться с тайнами Москвы, если хотите узнать, где обитают призраки и понять, как они выглядят, то это к нам.
В компании нашего мистического Деда Мороза или обаятельной Снегурочки
Вы узнаете:
- какое страшное чудовище встретил Юрий Долгорукий на месте современной Москвы
- о маге и колдуне – Якове Брюсе, разработавшем зодиакальную карту Москвы
- страшную историю узницы Ивановского монастыря
- злом духе, обитавшем в церкви на Кулишках
- где находится и почему так называется район Древнего Чертолья
- где обитает самый известный Московский призрак
- где находится Дуб Исполнения Желаний, и что нужно сделать, чтобы загаданное сбылось
- о разновидностях призраков, приведений и фантомов
- наш мистический Дед Мороз или Снегурочка расскажет, что делать, если вы встретили призрака и многое другое…
- Экскурсия пройдет в сопровождении нашего Деда Мороза или Снегурочки.
- Во время экскурсии 🧭 проводятся весёлые гадания и игры, разыгрываются сладкие призы, посещаются мистические места исполнения желаний.
- Администрация предупреждает, что детей следует одевать сообразно с погодой, так, как планируется несколько выходов из автобуса и игровые моменты на свежем воздухе.
Что входит
- транспортное обслуживание на теплом, комфортабельном автобусе
- услуги профессионального экскурсовода
Начало
🚩 м. Красные Ворота выход №2 у памятника Лермонтову
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Огни С.
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