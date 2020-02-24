11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историческим районом Москвы и побывать внутри сталинской высотки в квартире балерины

Галина
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Галина – ваш гид
«В нашем доме будут жить наши люди», — сказал вождь народов, и в квартиры сталинской высотки на Котельнической набережной вселился цвет советской элиты.

Этот дом и район Солянка помнят множество советских мифов и историй о своих жителях, которыми я с вами с радостью поделюсь, а высотка и по сей день хранит отпечаток былой роскоши.
От 5000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
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Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
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У этой экскурсии11 отзывов
4.91
По Солянке и Котельникам
По Солянке и Котельникам

Что вас ожидает

История Солянки
Солянка, он же бывший Соляной двор, — старый район Москвы, где вы увидите доходные особняки, дворянские и купеческие городские усадьбы и здание Опекунского совета, маковки вековых церквей и, конечно, шпили высотки на Котельнической. Мы поговорим о том, как строительство сталинских высоток повлияло на архитектурный облик столицы, почему о них существует так много мифов и какие из них самые известные. А всё великолепие внутреннего убранства легендарного дома в виде хрустальных люстр, потолочной лепнины, дорогого паркета и «сталинского» кафеля, которые были атрибутами квартир высотки в советское время, вы сможете вообразить, когда мы зайдём внутрь здания.

«Звёздное» население
Вы войдете в высотку с главного входа и по достоинству оцените торжественность и простор вестибюля, украшенного мозайками. Я расскажу о том, кто из советской элиты квартировал здесь (список жильцов начали составлять ещё на этапе строительства!). В числе счастливчиков были Фаина Раневская, Клара Лучко, Нонна Мордюкова, дрессировщица Ирина Бугримова, композитор Никита Богословский и многие другие известные люди. В квартиру одной из «звёзд» мы обязательно зайдём — вы посетите Музей-квартиру балерины Галины Улановой. Всё в нём и сегодня подлинное, каким было при её жизни: мебель, люстры, графика Шагала и личный реквизит танцовщицы. А из окон этой квартиры открывается замечательный вид, позволяющий взглянуть на Москву с другого ракурса.

Организационные детали

Входные билеты в Музей-квартиру Г.С. Улановой необходимо будет приобретать самостоятельно в день экскурсии. Стоимость: взрослый — 300 руб., льготный — 150 руб.

По Солянке и Котельникам
По Солянке и Котельникам
По Солянке и Котельникам
По Солянке и Котельникам
По Солянке и Котельникам
По Солянке и Котельникам

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Галина
Галина
Я — автор сценариев квестов и пешеходных экскурсий по Москве. Прошагала, прочитала, пробегала и прокаталась на лыжах, велосипеде и роликах по всем столичным паркам, проспектам, улицам и переулкам. Не устаю удивляться тому, какой разной может быть Москва. Деловая и собранная, нарядная и парадная, по-домашнему уютная, с иголочки элегантная, а порой даже мистическая и загадочная. Мои экскурсии — это взгляд на современность через призму прошлого. Попытка разгадать загадки и ответить на вопросы.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Спасибо огромное Галине за экскурсию! Очень глубокое знание Москвы, очень интересная экскурсия и на любой вопрос у Галины найдётся ответ! Впечатлена, воодушевлена! Обязательно вернёмся
30 декабря 2019
Экскурсия Галины очень понравилась моим гостям из Бельгии. Они были в восторге.
26 ноября 2019
Спасибо Галине за экскурсию. Искренне понравилось. Гида отличает глубокое знание материала, легкая и доброжелательная манера общения и отличный русский язык! Галина не только рассказывала, но еще показывала на планшете исторические фотографии тех мест, по которым проходил маршрут. Это дополнило экскурсию и сделало впечатление более глубоким.
7 октября 2019
Это вторая наша экскурсия с Галиной. Все очень понравилось! Галина очень интересно рассказывает. Впечатлила квартира - музей Улановой. С удовольствием рекомендуем эту экскурсию. Ещё раз большое спасибо Галине!
1 августа 2019
Замечательная экскурсия! Сколько интересных историй связанных с районом! Экскурсовод Галина так сумела подобрать материал и увлекательно его подать, что боишься пропустить хоть одно слово. Галина показала нам очень живую Москву, умело погружая нас в историю и в то же время сохраняя легкость прогулки. Спасибо Вам огромное!
22 мая 2019
Гуляли с коллегами по работе. Нам всем казалось, что мы прекрасно знаем город. Но Галина нам показала, что это не совсем так. Очень благодарны ей за это. Прекрасный рассказчик и просто милая девушка. Обязательно погуляем еще вместе по Москве:)
22 апреля 2019
Спасибо Галине за замечательную экскурсию. Мы отлично провели время, было очень интересно, познавательно и весело. Галина владеет большим объемом информации, к тому же прекрасный рассказчик. Узнали множество интересных фактов о городе, городских легенд, анекдотов. Смело рекомендую экскурсовода всем своим знакомым.
8 октября 2018
Обязательно посетите! 3,5 часа пролетели незаметно.
30 июля 2018
Экскурсия очень понравилась. Галина приятная девушка, экскурсия была интересной и содержательной. Получили большое удовольствие и узнали много нового о своем городе. Спасибо!
8 июня 2018
Нам очень понравилась экскурсия, Галина очень живо и интересно рассказывала о событиях, которыми богата жизнь жителей "высотки на Котельнической набережной". По Солянке я ходила миллион раз, но наша пешеходная прогулка вместе с Галиной открыла для меня эту улицу совершенно с другой стороны. Обязательно вновь будем обращаться к Галине и обязательно организуем экскурс для наших детей вместе с ней. Спасибо за прекрасно проведенный вечер, наполненный новыми впечатлениями от моей горячо любимой Москвы!
Ещё 1 отзыв

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Задача нашего мини-путешествия — встретиться с волшебной реальностью кинематографа. На моей экскурсии каждый может почувствовать себя частью этого мира, примеряя разные роли и воссоздавая кадры с киноэкрана. Вы увидите места съёмок известных фильмов, узнаете о тонкостях кинопроизводства и закулисных историях. Но главное — мы «сыграем в синематограф», используя костюмы, реквизит и настоящую хлопушку!

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