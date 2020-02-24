11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История Солянки

Солянка, он же бывший Соляной двор, — старый район Москвы, где вы увидите доходные особняки, дворянские и купеческие городские усадьбы и здание Опекунского совета, маковки вековых церквей и, конечно, шпили высотки на Котельнической. Мы поговорим о том, как строительство сталинских высоток повлияло на архитектурный облик столицы, почему о них существует так много мифов и какие из них самые известные. А всё великолепие внутреннего убранства легендарного дома в виде хрустальных люстр, потолочной лепнины, дорогого паркета и «сталинского» кафеля, которые были атрибутами квартир высотки в советское время, вы сможете вообразить, когда мы зайдём внутрь здания.

«Звёздное» население

Вы войдете в высотку с главного входа и по достоинству оцените торжественность и простор вестибюля, украшенного мозайками. Я расскажу о том, кто из советской элиты квартировал здесь (список жильцов начали составлять ещё на этапе строительства!). В числе счастливчиков были Фаина Раневская, Клара Лучко, Нонна Мордюкова, дрессировщица Ирина Бугримова, композитор Никита Богословский и многие другие известные люди. В квартиру одной из «звёзд» мы обязательно зайдём — вы посетите Музей-квартиру балерины Галины Улановой. Всё в нём и сегодня подлинное, каким было при её жизни: мебель, люстры, графика Шагала и личный реквизит танцовщицы. А из окон этой квартиры открывается замечательный вид, позволяющий взглянуть на Москву с другого ракурса.