По ВДНХ на электросамокате

По ВДНХ на электросамокате
По ВДНХ на электросамокате
По ВДНХ на электросамокате
По ВДНХ на электросамокате
По ВДНХ на электросамокате
По ВДНХ на электросамокате
По ВДНХ на электросамокате

Что вы увидите 🤩

  • Главный павильон
  • павильон Карело-Финской ССР
  • фонтан "Дружба народов"
  • арка Северного входа
  • павильон "Шахматный клуб"
  • Техноград
  • Международный центр Балета
  • ЗАГС
  • Каменские пруды
  • фонтан "Золотой Колос, Каменские пруды, Животноводческий городок, Сады ВДНХ, павильон Космос
ВДНХ - это идеальное место для того, чтобы «погонять»! Ехать не просто по парку, а любоваться архитектурой павильонов, вдыхать свежесть леса и провожать закат у прудов.
А сколько открытий на пути: деревенская, садовая и водная части! Я покажу новые павильоны с современными возможностями, вы узнаете, где можно поймать форель и где самый лучший фуд-корт в парке.
Ну, и, конечно, вы узнаете историю создания выставки, увидите мистические символы в её планировке, а также проедете по бывшему бомбоубежищу!
Если вы собираетесь прокатиться на самокате и проникнуться историей этой мощной территории, то время пришло!
🚩 Начало: Ул. 1-я Останкинская 57, Бургер Кинг
🏁 Место завершения: Площадь промышленности, у павильона «Космос»
 Что не входит
  • Электросамокаты арендуются на месте и в стоимость экскурсии не входят.
  • Для аренды самокатов нужно скачать приложение, привязать банковскую карту. Для моих гостей компания по аренде самокатов предоставляет скидку.
  • Тариф аренды электросамоката от 5р. /мин. до 9р. /мин.
Важная информация
  • Электросамокаты арендуются на месте и в стоимость экскурсии не входят.
  • Для аренды самокатов нужно скачать приложение, привязать банковскую карту. Для моих гостей компания по аренде самокатов предоставляет скидку.
  • Тариф аренды электросамоката от 7р. /мин. до 9р. /мин.
Время проведения: Каждый день
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Дарья К.
Дарья К.
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