ВДНХ - это идеальное место для того, чтобы «погонять»! Ехать не просто по парку, а любоваться архитектурой павильонов, вдыхать свежесть леса и провожать закат у прудов.

А сколько открытий на пути: деревенская, садовая и водная части! Я покажу новые павильоны с современными возможностями, вы узнаете, где можно поймать форель и где самый лучший фуд-корт в парке.

Ну, и, конечно, вы узнаете историю создания выставки, увидите мистические символы в её планировке, а также проедете по бывшему бомбоубежищу!

Если вы собираетесь прокатиться на самокате и проникнуться историей этой мощной территории, то время пришло!