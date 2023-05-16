Открыть лучшие виды на город с борта персонального катера класса люкс
Весенние и летние вечера как никогда лучше подходят для речных прогулок.
Хотите, чтобы это путешествие запомнилось? Добро пожаловать на борт! В вашем распоряжении — элитный катер для катания по выбранному вами маршруту. Свежий бриз и невероятные пейзажи за кормой наполнят поездку яркими впечатлениями. А если пожелаете, организуем для вас экскурсию или фуршет.
Хотите, чтобы это путешествие запомнилось? Добро пожаловать на борт! В вашем распоряжении — элитный катер для катания по выбранному вами маршруту. Свежий бриз и невероятные пейзажи за кормой наполнят поездку яркими впечатлениями. А если пожелаете, организуем для вас экскурсию или фуршет.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Речные прогулки по центру Москвы стали привычным делом. Но если не просто наслаждаться видами в качестве пассажира, а составить свой план поездки и постоять у штурвала современного катера, впечатления будут совершенно иными. Выбирайте маршрут и направляйтесь к главным достопримечательностями города. Комфортное и маневренное судно подарит удовольствие от движения по воде и чувство свободы.
Программа поездки
- Встреча с капитаном на причале, инструктаж по технике безопасности
- Выбор маршрута катания согласно вашим пожеланиям
- Прогулка на катере (120 минут)
- Завершение прогулки, швартовка на исходной точке
Дополнительные услуги
- Экскурсия в сопровождении гида: 10500 руб.
- Фуршет на борту катера – формат и стоимость оговариваются отдельно
Организационные детали
- Катер вмещает до 8 участников
- На борту необходимо снять обувь. Дети до 12 лет катаются в спасательных жилетах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Воробьёвы горы»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 59 туристов
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в этой сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.Задать вопрос
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Можно с детьми
Необычные
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