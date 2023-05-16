По волнам столицы! Индивидуальная прогулка на катере по центру Москвы

Открыть лучшие виды на город с борта персонального катера класса люкс

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Весенние и летние вечера как никогда лучше подходят для речных прогулок.

Хотите, чтобы это путешествие запомнилось? Добро пожаловать на борт! В вашем распоряжении — элитный катер для катания по выбранному вами маршруту. Свежий бриз и невероятные пейзажи за кормой наполнят поездку яркими впечатлениями. А если пожелаете, организуем для вас экскурсию или фуршет.
По волнам столицы! Индивидуальная прогулка на катере по центру Москвы
По волнам столицы! Индивидуальная прогулка на катере по центру Москвы
По волнам столицы! Индивидуальная прогулка на катере по центру Москвы
По волнам столицы! Индивидуальная прогулка на катере по центру Москвы
По волнам столицы! Индивидуальная прогулка на катере по центру Москвы
По волнам столицы! Индивидуальная прогулка на катере по центру Москвы
По волнам столицы! Индивидуальная прогулка на катере по центру Москвы
По волнам столицы! Индивидуальная прогулка на катере по центру Москвы
Ближайшие даты:
16
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Речные прогулки по центру Москвы стали привычным делом. Но если не просто наслаждаться видами в качестве пассажира, а составить свой план поездки и постоять у штурвала современного катера, впечатления будут совершенно иными. Выбирайте маршрут и направляйтесь к главным достопримечательностями города. Комфортное и маневренное судно подарит удовольствие от движения по воде и чувство свободы.

Программа поездки

  • Встреча с капитаном на причале, инструктаж по технике безопасности
  • Выбор маршрута катания согласно вашим пожеланиям
  • Прогулка на катере (120 минут)
  • Завершение прогулки, швартовка на исходной точке

Дополнительные услуги

  • Экскурсия в сопровождении гида: 10500 руб.
  • Фуршет на борту катера – формат и стоимость оговариваются отдельно

Организационные детали

  • Катер вмещает до 8 участников
  • На борту необходимо снять обувь. Дети до 12 лет катаются в спасательных жилетах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро «Воробьёвы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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