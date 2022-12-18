Под шпиль сталинской высотки: загадки гостиницы Украина

Под шпиль сталинской высотки

Под шпиль сталинской высотки: загадки гостиницы Украина
Под шпиль сталинской высотки: загадки гостиницы Украина
Под шпиль сталинской высотки: загадки гостиницы Украина
Под шпиль сталинской высотки: загадки гостиницы Украина
Ближайшие даты:
29
дек
4
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Пойдем под шпиль самой высокой гостиницы в Европе. В ней больше 500 номеров
  • А боковые 11-этажные крылья занимает жилье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы посетим одну из семи легендарных высоток столицы и поднимемся под самый ее шпиль с видами на центр Москвы. Кто жил в этих стенах, как складывалась судьба самого здания напротив Дома Правительства и почему его строили так долго? Почему внезапно в проект решили добавить 250 квартир? Найдем ответы на все вопросы и узнаем о строительстве высоток на этой экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Приветственный напиток
  • Посещение залов сталинской высотки
  • Посещение смотровой под шпилем сталинской высотки
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутузовский проспект, 2 / 1с6
Завершение: Смотровая высотки, Кутузовский проспект, 2 / 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Встречаемся перед гостиницей у памятника Тарасу Шевченко
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚶Пешеходные⚙️Необычные☀️Летние🧘На выходныеСталинские высотки🗽Популярные места🟥СССРСмотровые площадкиГостиница Ленинградская9 маяНескучные экскурсииГостиница «Украина»

Похожие туры в Москве

Уникальные московские высотки и торжественная гостиница «Украина»
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
Нет отзывов
Уникальные московские высотки и торжественная гостиница «Украина»
Я приглашаю Вас отправиться в захватывающее путешествие по одной
площадь Киевского Вокзала, дом 1
12 000 за всё до 4 чел.
На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»
1.5 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
4.8
12 отзывов
На шпиль Сталинской высотки «Москва на ладони»
Вы поднимитесь на смотровую площадку одной из знаменитых Сталинских высоток
Метро Киевская (центр зала)
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
50004 750 за 1 человека
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
18 отзывов
Часто заказывают
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Посетить одну из сталинских высоток и узнать о ней интересные факты с профессиональным гидом
в районе м. Киевская
23 дек
30 дек
6 янв
13 янв
3 700 за всё до 10 чел.
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
4 часа
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Сталинские высотки, или, как их ещё называют «семь сестёр Москвы» - это одна из визитных карточек столицы
Главное здание МГУ (улица Ленинские горы, д. 1)
790 за 1 человека
Легенды и мифы сталинских высоток
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
234 отзыва
Легенды и мифы сталинских высоток
Изучите знаменитые сталинские высотки, построенные по грандиозному плану преобразования Москвы
Триумфальная пл. ‎, 2
Сегодня
21 дек
24 дек
25 дек
990 за 1 человека
Сталинские высотки
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Сталинские высотки
Смешанная: автомобильная и пешеходная
14 000 за экскурсию
Экскурсия по гостинице "Ленинградская" - "советский храм гостеприимства"
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Экскурсия по гостинице "Ленинградская" - "советский храм гостеприимства"
Вам доверили строить гостиницу, а Вы церковь построили!
Москва Каланчёвская ул. , 21 / 40 у входа в гостин...
20 дек
1 800 за 1 человека
По Сталинским высоткам
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 49 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
4.6
21 отзыв
По Сталинским высоткам
«Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии - увидеть каждую и раскрыть их секреты
у театра сатиры
Сегодня
24 дек
25 дек
1 000 за 1 человека
Сталинские высотки - символ советской эпохи
3 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
5
2 отзыва
Сталинские высотки - символ советской эпохи
Автобусная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Место окончания: у метро Смоленская
990 за 1 человека
Загадки московских площадей. Под грифом «Совершенно секретно»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
Нет отзывов
Загадки московских площадей. Под грифом «Совершенно секретно»
В процессе нашего путешествия мы выясним место расположения страшных пыточных мешков «Тайной канцелярии»
СТ.М. «Лубянка»
от 9 000 за всё до 10 чел.
Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
Нет отзывов
Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов
Станции-призраки, секретный бункер, подземное зазеркалье, городские легенды
В центре зала СТ.М. «Партизанская»
от 9 000 за всё до 10 чел.
Загадки Старой Москвы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
4.9
16 отзывов
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
у центрального телеграфа
Сегодня
Завтра
21 дек
22 дек
5 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ