Пойдем под шпиль самой высокой гостиницы в Европе. В ней больше 500 номеров
А боковые 11-этажные крылья занимает жилье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы посетим одну из семи легендарных высоток столицы и поднимемся под самый ее шпиль с видами на центр Москвы. Кто жил в этих стенах, как складывалась судьба самого здания напротив Дома Правительства и почему его строили так долго? Почему внезапно в проект решили добавить 250 квартир? Найдем ответы на все вопросы и узнаем о строительстве высоток на этой экскурсии.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Встречаемся перед гостиницей у памятника Тарасу Шевченко
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.