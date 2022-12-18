Описание

Мы посетим одну из семи легендарных высоток столицы и поднимемся под самый ее шпиль с видами на центр Москвы. Кто жил в этих стенах, как складывалась судьба самого здания напротив Дома Правительства и почему его строили так долго? Почему внезапно в проект решили добавить 250 квартир? Найдем ответы на все вопросы и узнаем о строительстве высоток на этой экскурсии.