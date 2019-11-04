3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики

Совершить путешествие в космос, оставаясь на земле, узнать о его покорителях и найти призы

Елена
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Елена – ваш гид
На экскурсии вы раскроете главные тайны и загадки вселенной. Увидите снаряжение, необходимое для подготовки к полету, для работы и жизни на орбитальной станции.

Дети потрогают предметы, побывавшие в космосе, познакомятся с «пришельцами», которые исполняют желания.

Узнают, каково это — быть космонавтом, и услышат о тех, кто сделал мечту о полете в космос реальностью.
6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 10 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 11 человек
Можно с детьми
Встреча — вестибюль Музея космонавтики
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: экскурсия проводится с 12 мая.

Что вас ожидает

Космическая одиссея: Часть I
Программа состоит из двух частей. Первая — экскурсия с творческими заданиями по залам Музея космонавтики, вторая — квест по Аллее космонавтов. Осматривая экспозицию ребята узнают, как выучиться на космонавта, кто придумал «космический поезд», что такое «космическая еда» и как есть арбуз на орбитальной станции. Я расскажу, кто стал первым космонавтом и почему среди нескольких претендентов выбрали именно Юрия Гагарина. Объясню, что космонавты носят в белом чемоданчике, почему спят стоя и зачем им на рукаве зеркало. Мы поговорим о том, есть ли жизнь на Луне и Марсе и когда мы сможем полететь туда в отпуск. И обязательно обсудим, какие пришельцы из космоса прилетают к нам и остаются на Земле навсегда.

Космическая одиссея: Часть II
Отвечая на вопросы квеста, дети смогут лучше усвоить и повторить пройденный материал. Ребятам придется разгадать шифр, найти план с заданиями и отправиться на поиски «космических» призов. Их расположение укажут планеты и Солнце, а обнаружить клад помогут изобретатель ракеты, первая женщина-космонавт, первый человек в открытом космосе, президент Академии наук СССР и многие другие связанные с космосом персонажи.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Космонавтики: детский — 250 рублей, взрослый — 300 рублей.
  • Квест предназначен для детей в возрасте от 8 до 12 лет; для ребят старше 10 лет задания будут посложнее.
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики
Поехали! Экскурсия-квест для детей в Музее космонавтики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — вестибюль Музея космонавтики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, меня зовут Елена. Я училась в центре «Знание-Пречистенка», у меня есть аккредитация во многие московские парки и музеи. Очень люблю Москву — её можно изучать всю жизнь, настолько она многогранна. Нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Я стараюсь выстраивать диалог: в ходе обсуждения появляется искренний интерес, а новая информация лучше запоминается. Меньше цифр — больше историй и неожиданных параллелей между прошлым и настоящим.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 ноября 2019
Гид Татьяна заслуживает самых высоких оценок!
Для семей с детьми особенно.
15 июля 2019
Были на экскурсии с гидом Татьяной _ великолепная экскурсия и очень хороший экскурсовод, умеющий разговаривать с детьми и заинтересовывать их. Трое детей 6, 7 и 8 лет увлеченно ее слушали , разглядывали экспонаты, расспрашивали обо всем, что их заинтересовало. Взрослые (в том числе очень подкованный "по космос" юноша 15 лет) тоже получили удовольствие и много дополнительных знаний.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
5 мая 2019
Отличная экскурсия, материал в понятной для детей форме, экскурсовод Татьяна - профессионал, подстраивались под детей, под их вопросы и реплики)) спасибо!

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