3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: экскурсия проводится с 12 мая.

Что вас ожидает

Космическая одиссея: Часть I

Программа состоит из двух частей. Первая — экскурсия с творческими заданиями по залам Музея космонавтики, вторая — квест по Аллее космонавтов. Осматривая экспозицию ребята узнают, как выучиться на космонавта, кто придумал «космический поезд», что такое «космическая еда» и как есть арбуз на орбитальной станции. Я расскажу, кто стал первым космонавтом и почему среди нескольких претендентов выбрали именно Юрия Гагарина. Объясню, что космонавты носят в белом чемоданчике, почему спят стоя и зачем им на рукаве зеркало. Мы поговорим о том, есть ли жизнь на Луне и Марсе и когда мы сможем полететь туда в отпуск. И обязательно обсудим, какие пришельцы из космоса прилетают к нам и остаются на Земле навсегда.

Космическая одиссея: Часть II

Отвечая на вопросы квеста, дети смогут лучше усвоить и повторить пройденный материал. Ребятам придется разгадать шифр, найти план с заданиями и отправиться на поиски «космических» призов. Их расположение укажут планеты и Солнце, а обнаружить клад помогут изобретатель ракеты, первая женщина-космонавт, первый человек в открытом космосе, президент Академии наук СССР и многие другие связанные с космосом персонажи.