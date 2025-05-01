Я покажу вам места, где природа и человек, строгость науки и глубина чувств существуют рука об руку.
3 подмосковные усадьбы — Боблово, Шахматово и Тараканово — раскроют вам искания Александра Блока и Дмитрия Менделеева.
Поговорим о быте интеллигенции начала 20 века и о том, как простая усадебная жизнь становилась для них метафорой сложнейших процессов.
3 подмосковные усадьбы — Боблово, Шахматово и Тараканово — раскроют вам искания Александра Блока и Дмитрия Менделеева.
Поговорим о быте интеллигенции начала 20 века и о том, как простая усадебная жизнь становилась для них метафорой сложнейших процессов.
Описание экскурсии
Мы погрузимся в усадебный мир дореволюционной России и проследим за экономическими и политическими событиями на рубеже веков на примере двух семей: Бекетовых и Менделеевых.
- В усадьбе Боблово заглянем в музей Дмитрия Менделеева. Обойдём парк в поисках места встреч молодого Блока и его будущей супруги Любови Менделеевой. Гуляя в тени вековых деревьев, поговорим о семейных драмах Менделеевых и Бекетовых, о первом знакомстве и новых чувствах, о Гамлете и Офелии, о символизме и его истоках.
- Шахматово — это усадьба Александра Блока и место, в котором поэт проводил летние месяцы с юных лет. Здесь вас ждёт прогулка по территории усадьбы: увидим подъездную аллею, по которой каждый год приезжали в родное поместье Бекетовы. Спустимся к пейзажному пруду и попробуем представить каким он был более века тому назад. Проникнемся очарованием среднерусских ландшафтов и средой, в которой рос Александр Блок и формировался как поэт.
- Тараканово станет завершающей точкой нашего путешествия. Здесь мы увидим примеры причудливой архитектуры: Михаило-Архангельский храм в деревне Тараканово, где в 1903 году Александр Блок венчался с Любовью Менделеевой, и «Белую церковь», разрушенную в войну и недавно восстановленную.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию 16+, подойдёт для вдумчивых путешественников, интересующихся наукой, поэзией и историей
- Материал не адаптирован для детей младше 14 лет, а значит, им, скорее всего, будет трудно его усвоить. Более того, поездка занимает не менее 10 часов, что может быть утомительно для маленьких гостей
- Поездка проходит на автомобиле Nissan Quashqai или Hyundai i20
- В пути запланирована одна остановка на обед в Солнечногорске (по желанию её можно отменить, или напротив, добавить остановку на ужин). В тёплое время года возможно проведение пикника на траве: термос и лёгкий перекус точно пригодятся
Дополнительные расходы на посещение музеев
- Единый входной билет на одного взрослого с посещением территории усадеб (Шахматово, Тараканово и Боблово) — 1000 р.
- Экскурсионное обслуживание от местных гидов (по желанию):
— Шахматово: от 200 ₽ — аудиогид, до 550 ₽ — территория, дом, кухня, флигель
— Тараканово: 450 ₽ — территория, земская школа
— Боблово: 550 ₽ — парк, дом Ильина
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 546 туристов
Привет! Я журналист, писательница и фотограф. Живу на два города: Москву и Ялту. Родилась в Подмосковье. Мои родные города Клин и Солнечногорск, их улицы исхожены мной с детства. Культура загородной подмосковной жизни — тема, которая питает меня всю осознанную жизнь.Задать вопрос
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