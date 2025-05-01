Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Я покажу вам места, где природа и человек, строгость науки и глубина чувств существуют рука об руку.



3 подмосковные усадьбы — Боблово, Шахматово и Тараканово — раскроют вам искания Александра Блока и Дмитрия Менделеева.



Поговорим о быте интеллигенции начала 20 века и о том, как простая усадебная жизнь становилась для них метафорой сложнейших процессов.