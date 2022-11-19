Полет на вертолете над Москвой

Испытать незабываемые эмоции от полета и впечатлиться видами с высоты

Это программа для тех, кто хочет ярких впечатлений и готов к новому опыту — ощущения от полета на вертолете совсем иные, чем на самолете! Панорамные окна обеспечат прекрасный обзор и возможность сделать исключительные кадры, а наш пилот — комфорт и безопасность. От винта!
Полет на вертолете над Москвой
Полет на вертолете над Москвой
Полет на вертолете над Москвой
Полет на вертолете над Москвой
Полет на вертолете над Москвой
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Как проходит полет

  • В полет вы отправляетесь на вертолете Robinson 44 с профессиональным пилотом, каждый из наших летчиков имеет большой опыт, а всё оборудование ежегодно проходит проверку.
  • До аэродрома вам нужно добраться самостоятельно. (Все аэродромы за городом, в черте МКАДа полеты запрещены).
  • За день до полета мы еще раз с вами свяжемся. Наличие документов обязательно во время полета.
  • На вертолетной площадке вас встретит наш менеджер: Вы подпишете документы и пройдете инструктаж по технике безопасности.
    Полет длится 15 минут. Во время полета экскурсия не проводится.

Другие варианты маршрутов (стоимость уточняйте в переписке)

Маршрут № 1: 45 минут — полет над Москвой-рекой до г. Жуковский и Бронницы
Маршрут № 2: 50 минут — полет над МКАД вокруг Москвы
Маршрут № 3: 50 минут — полет над МКАД вокруг Москвы после заката солнца
Маршрут № 4: 1 час 10 минут — полет в Коломну

Организационные детали

  • Возможно увеличение времени полета до 60 минут (стоимость уточняйте в переписке)
  • Все пассажиры на борту застрахованы, страховка входит в стоимость полета
  • Необходимо прибыть на аэродром за 30 минут до полета
  • Дети допускаются с 5 лет в сопровождении взрослых
  • Женщинам на ранних сроках беременности полеты разрешены
  • Вес всех пассажиров не должен превышать 300 кг, вес одного пассажира не должен превышать 120 кг
  • Не допускаются люди в алкогольном опьянении
  • Если погода нелетная или небо закрыто, мы предложим вам перенести полет на другое время или вернем предоплату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе аэродрома Жуковский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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