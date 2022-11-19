Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Как проходит полет
В полет вы отправляетесь на вертолете Robinson 44 с профессиональным пилотом, каждый из наших летчиков имеет большой опыт, а всё оборудование ежегодно проходит проверку.
До аэродрома вам нужно добраться самостоятельно. (Все аэродромы за городом, в черте МКАДа полеты запрещены).
За день до полета мы еще раз с вами свяжемся. Наличие документов обязательно во время полета.
На вертолетной площадке вас встретит наш менеджер: Вы подпишете документы и пройдете инструктаж по технике безопасности. Полет длится 15 минут. Во время полета экскурсия не проводится.
Другие варианты маршрутов (стоимость уточняйте в переписке)
Маршрут № 1: 45 минут — полет над Москвой-рекой до г. Жуковский и Бронницы Маршрут № 2: 50 минут — полет над МКАД вокруг Москвы Маршрут № 3: 50 минут — полет над МКАД вокруг Москвы после заката солнца Маршрут № 4: 1 час 10 минут — полет в Коломну
Организационные детали
Возможно увеличение времени полета до 60 минут (стоимость уточняйте в переписке)
Все пассажиры на борту застрахованы, страховка входит в стоимость полета
Необходимо прибыть на аэродром за 30 минут до полета
Дети допускаются с 5 лет в сопровождении взрослых
Женщинам на ранних сроках беременности полеты разрешены
Вес всех пассажиров не должен превышать 300 кг, вес одного пассажира не должен превышать 120 кг
Не допускаются люди в алкогольном опьянении
Если погода нелетная или небо закрыто, мы предложим вам перенести полет на другое время или вернем предоплату
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе аэродрома Жуковский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Москве
Провели 722 экскурсии для 1543 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!