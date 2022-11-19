Это программа для тех, кто хочет ярких впечатлений и готов к новому опыту — ощущения от полета на вертолете совсем иные, чем на самолете! Панорамные окна обеспечат прекрасный обзор и возможность сделать исключительные кадры, а наш пилот — комфорт и безопасность. От винта!