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Полеты над Боровском (Пафнутьево-Боровский монастырь - Аввакум - боярыня Морозова)

Центр Р.
Центр Р. – Гид из Москвы
Полеты над Боровском (Пафнутьево-Боровский монастырь - Аввакум - боярыня Морозова)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • 🖼Музеи
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 1 650 ₽ за человека

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Полеты над Боровском (Пафнутьево-Боровский монастырь - Аввакум - боярыня Морозова)
Полеты над Боровском (Пафнутьево-Боровский монастырь - Аввакум - боярыня Морозова)

Что вы увидите

  • Боровск
  • Пафнутьево-Боровский монастырь
  • музей Циолковского
  • часовня боярыни Морозовой
Нет такого другого города в России, где было бы столько смотровых площадок. С каждой из них открывается захватывающа панорама на старинный и уютный городок. От невероятных просторов, огромного неба, удивительных поворотов истории 📖 захватывает дух. А какие личности прославили Боровск!
В нашей программе вас ждет обзорная экскурсия ⛳, на которой мы познакомимся с прошлым и настоящим города, прогуляемся по его улочкам и, конечно, побываем на смотровых площадках, чтобы полюбоваться прекрасными видами. А еще, на стенах домов Боровска мы увидим чудо чудное, уникальные фрески, которые создаёт местный художник Виктор Овчинников, их уже больше ста. Здесь и Глобус Боровска, и портреты местных жителей, которые хвастаются урожаем огурцов и кошки в окошках. Всех не перечесть. Такое вы не встретите больше нигде!
Музей Константина Циолковского.
На тихой и уютной улочке старого Боровска расположился музей 🖼, в котором рассказывается об удивительном мечтателе, идеи которого стали началом дороги в космос. На экскурсии 🧭 вы узнаете о научных трудах и личной жизни Циолковского, о его убеждённости, что человек должен полететь в космос. Увидите личные вещи ученого, книги, фотографии 📸 его друзей и старого Боровска.
Часовня в память боярыни Морозовой и княгини Урусовой. Посещение.
Появление часовни на Боровском городище связано с последними трагическими годами сестер Соковниных – боярыни Феодосьи Морозовой и княгини Евдокии Урусовой.
Что входит
  • путевая информация
  • обзорная экскурсия по Боровску
  • экскурсия в музей Циолковского
  • экскурсия в Пафнутьево-Боровский монастырь
Что не входит
  • Обед - 400 р.
Начало
🚩 У входа в Макдональдс (м. Юго-Западная), выход № 5
Место завершения
🏁 м.Юго-Западная
Полеты над Боровском (Пафнутьево-Боровский монастырь - Аввакум - боярыня Морозова)
Полеты над Боровском (Пафнутьево-Боровский монастырь - Аввакум - боярыня Морозова)
Полеты над Боровском (Пафнутьево-Боровский монастырь - Аввакум - боярыня Морозова)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Центр Р.
Центр Р.
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