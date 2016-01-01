Нет такого другого города в России, где было бы столько смотровых площадок. С каждой из них открывается захватывающа панорама на старинный и уютный городок. От невероятных просторов, огромного неба, удивительных поворотов истории 📖 захватывает дух. А какие личности прославили Боровск!

В нашей программе вас ждет обзорная экскурсия ⛳, на которой мы познакомимся с прошлым и настоящим города, прогуляемся по его улочкам и, конечно, побываем на смотровых площадках, чтобы полюбоваться прекрасными видами. А еще, на стенах домов Боровска мы увидим чудо чудное, уникальные фрески, которые создаёт местный художник Виктор Овчинников, их уже больше ста. Здесь и Глобус Боровска, и портреты местных жителей, которые хвастаются урожаем огурцов и кошки в окошках. Всех не перечесть. Такое вы не встретите больше нигде!

Музей Константина Циолковского.

На тихой и уютной улочке старого Боровска расположился музей 🖼, в котором рассказывается об удивительном мечтателе, идеи которого стали началом дороги в космос. На экскурсии 🧭 вы узнаете о научных трудах и личной жизни Циолковского, о его убеждённости, что человек должен полететь в космос. Увидите личные вещи ученого, книги, фотографии 📸 его друзей и старого Боровска.

Часовня в память боярыни Морозовой и княгини Урусовой. Посещение.

Появление часовни на Боровском городище связано с последними трагическими годами сестер Соковниных – боярыни Феодосьи Морозовой и княгини Евдокии Урусовой.