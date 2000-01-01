Арина проводит ещё 1 экскурсию

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Понять современное искусство: экскурсия по галереям Москвы

Увидеть работы актуальных художников и разобраться в своих чувствах к новому искусству

Арина
Арина – представитель из Москвы
В этой экскурсии 🧭 не будет монотонных монологов об экспонатах: наш формат — совместное обсуждение и дружеская атмосфера.

Мы проведём вас на самые интересные выставки, поделимся искусствоведческими знаниями 🎓 и инсайдерской информацией.

Вы научитесь ориентироваться в арт-пространстве, говорить о современном искусстве и считывать его смысл.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Понять современное искусство: экскурсия по галереям Москвы
Понять современное искусство: экскурсия по галереям Москвы

Что вас ожидает

На выставку с искусствоведом
Мы посетим выставки, арт-кластеры и частные галереи, где представлены последние работы художников. Живопись, скульптура, инсталляции, арт-объекты, мультимедиа и цифровое искусство — наполнение очень разное, но мы постараемся учесть ваши интересы и показать самое стоящее! Каждый месяц экспозиции меняются, поэтому, как и в одну реку, в эту экскурсию ⛳ нельзя вступить дважды.

В чем смысл?..
Наша цель — сформировать у вас собственное мнение о современном искусстве. Мы поможем понять его суть, чтобы вы самостоятельно ориентировались в происходящем. Вы научитесь посещать необычные выставки: правильно ставить вопросы и находить на них ответы. Составите личное мнение о каждой экспозиции и осознаете, какое значение имеет пространство галереи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Мы посетим минимум 3 галереи. Вход на экспозиции оплачивается отдельно. Билеты 🎫 обычно не дороже 300 руб., но чаще около 150 руб. или бесплатно.
  • Если вы хотите пойти на экскурсию в компании своих друзей: 6000 рублей — любая программа в рамках 3, 5 часов, 1500 рублей/час за продление экскурсии 🧭.
Начало и место завершения
🚩 в районе Лубянки
Понять современное искусство: экскурсия по галереям Москвы
Понять современное искусство: экскурсия по галереям Москвы
Понять современное искусство: экскурсия по галереям Москвы
Понять современное искусство: экскурсия по галереям Москвы
Понять современное искусство: экскурсия по галереям Москвы
Понять современное искусство: экскурсия по галереям Москвы
Понять современное искусство: экскурсия по галереям Москвы
Понять современное искусство: экскурсия по галереям Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Арина
Арина
Я работаю в галерее мультимедиа, учусь, занимаюсь литературой и делаю переводы. Мне нравится отслеживать свежие веяния в культуре — будь то мода, атмосферные бары или искусство. Мне нравится изучать эту среду. Сейчас я работаю с командой гидов-единомышленников. Приглашаем вас погрузиться в мир современного искусства и необычных баров вместе с нами!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Арина проводит ещё 1 экскурсию

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