Арина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

На выставку с искусствоведом

Мы посетим выставки, арт-кластеры и частные галереи, где представлены последние работы художников. Живопись, скульптура, инсталляции, арт-объекты, мультимедиа и цифровое искусство — наполнение очень разное, но мы постараемся учесть ваши интересы и показать самое стоящее! Каждый месяц экспозиции меняются, поэтому, как и в одну реку, в эту экскурсию ⛳ нельзя вступить дважды.

В чем смысл?..

Наша цель — сформировать у вас собственное мнение о современном искусстве. Мы поможем понять его суть, чтобы вы самостоятельно ориентировались в происходящем. Вы научитесь посещать необычные выставки: правильно ставить вопросы и находить на них ответы. Составите личное мнение о каждой экспозиции и осознаете, какое значение имеет пространство галереи.

Организационные детали