Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба

Озеро в окружении хвойников, дворянские усадьбы, старинные храмы и другие сокровища наукограда

Всего в 6 км к юго-востоку от столицы, в живописном месте на берегу Москва-реки притаился малоизведанный городок, способный удивить.

В нашей программе красивый водоем с дюнами и россыпью сосновых шишек, история русского Джеймса Бонда, княжеские владения 19 века, космические технологии.

И все это в формате сканди-прогулки в компании профессионального инструктора.
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба
Поразительное Лыткарино + скандинавская ходьба

Что вас ожидает

Неожиданная сказка ближнего Подмосковья

Волкуша, Лыткарино, Петровское — природа щедро одарила эти места. Вы увидите синее блюдце Волкушинского карьера в окружении бело-золотистых песчаных дюн и хвойных лесов. Откроете лучшие панорамные виды озера, а в сезон сможете искупаться. Узнаете историю рукотворного карьера, а еще выясните, почему местный песок слепил глаза и как белый камень защитил Москву.

История и старинные памятники Лыткарина

Я расскажу о богатой истории города, уходящего корнями еще в середину 15 века, и раскрою, как его окрестности связаны с прошлым России. Вы узнаете, где гулял русский Джеймс Бонд, герой войны 1812 года, который обхитрил самого Наполеона. Услышите о легендарном русском разведчике, светлейшем князе А. И. Чернышеве, увидите его усадьбу и усадьбу Петровское, принадлежавшую роду Барятинских. Осмотрите церковь Петра и Павла 19 века и храм Николая Чудотворца 17 века. А еще поговорим о годах Гражданской войны и современности — космических технологиях наукограда, ЛЗОСе и Эре Шестакова.

Фитнес-прогулка на свежем воздухе

Особый вид тренировки, открытый миру финскими лыжниками, сделает путешествие вдвойне приятным. В комфортном темпе и под руководством инструктора вы пройдете по лесным тропам вокруг лазурного карьера и по улицам славного Лыткарина. Оцените эффект скандинавской ходьбы, если раньше никогда ей не занимались, или активно отдохнете в привычном формате.

И не забудьте, что экскурсию для вас проведет Любовь. А ведь все кажется красивым и прекрасным, если на это смотришь с Любовью;)

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Лыткарине, куда вам нужно будет добраться самостоятельно
  • Если вы хотите отправиться на прогулку без инструктора, стоимость составит 6000 за 1-6 человек, или по 1000 руб. за каждого, если вас будет больше
  • Продолжительность программы 3-4 часа, за это время вы пройдете 5-6 км
  • В теплое время года можно устроить пикник в красивом месте и купание. С собой нужно будет взять все необходимое для активного отдыха.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Лыткарине
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Любовь
Любовь
Меня зовут Любовь. Я закончила замечательные курсы «Гидов и экскурсоводов» при Правительстве Москвы. С удовольствием поделюсь своими знаниями и по-новому раскрою вам наш удивительный город!
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей⚙️Необычные🏆Активный отдых🏡Выездные🏯Парки и усадьбы🏞Парки

Еще несколько похожих предложений в Москве

Старинные переулки Замоскворечья
Индивидуальная экскурсия
4.8
8
2 750
за 1-5 чел.
Старинные переулки Замоскворечья
Замоскворечье - старинный район, заповедный уголок Москвы
Понедельник: 11-19. Вторник: с 15. Среда: с 12. Сб: 10-14. Вск: с 14
Усадьба Братцево
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
5 000
за 1-6 чел.
Усадьба Братцево
Ощутить дух времени в имении Строганова и узнать о связанных с ним судьбах и событиях
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
Индивидуальная экскурсия
5
13
2ч 30м
5 000
за 1-10 чел.
Унесенные ветром: усадьба Архангельское и ее обитатели
Знакомство с одним из самых красивых дворянских гнёзд на берегу Москвы-реки
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Индивидуальная экскурсия
5
5
1ч 30м
3 900
за 1-10 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Необычная усадьба Марфино
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 200
за 1-4 чел.
Необычная усадьба Марфино
Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
Индивидуальная экскурсия
5
7
4 000
за 1-15 чел.
Храмы Замоскворечья: 5 стилей архитектуры
Прогуляться по старинному району Москвы и разобраться в языке храмового зодчества
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Личный мастер-класс
6ч 30м
5 200
за 1-3 чел.
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Все о храме Христа Спасителя
4.8
22
1ч 30м
800
за 1 чел.
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
в четверг, пятницу и субботу в 13:00
Храм Христа Спасителя. История и современность
4.9
106
1ч 30м
1 000
за 1 чел.
Храм Христа Спасителя. История и современность
Пешеходная экскурсия в самый высокий православный собор России - Храм Христа Спасителя
Четверг, суббота в 13:00
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
9
1ч 30м
3 000
за 1-10 чел.
Храм Христа Спасителя. Индивидуальная экскурсия
Пешеходная экскурсия в самый высокий православный собор России - Храм Христа Спасителя
Четверг, суббота в 13:00
Семь Храмов Москвы с исполнением желания
4
4
700
за 1 чел.
Семь Храмов Москвы с исполнением желания
В древности было поверье, - если случилось несчастье или, наоборот, ожидаешь радости, надо поставить...
Ежедневно
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
4.8
40
1 190
за 1 чел.
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Храм Христа Спасителя - не только одна из визитных карточек столицы, но и главный памятник подвигам...
суббота в 13:00

Любовь проводит ещё 1 экскурсию

Красная площадь для взрослых и детей
Индивидуальная экскурсия
5
5
1ч 30м
3 600
за 1-12 чел.
Красная площадь для взрослых и детей
Увидеть главные символы столицы и узнать о них увлекательные факты
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺