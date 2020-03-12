6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История поселка художников

Я расскажу вам о том, как в далеком 1923 году между селом Всехсвятским и станцией Серебряный Бор Московской окружной железной дороги было начато строительство первого экспериментального советского жилищно-строительного кооператива. Прогуливаясь по улицам, названным именами Шишкина, Поленова, Левитана и других русских художников, вы узнаете об идее и причинах появления этого проекта, о том, почему улицы получили такие названия, в чем заключаются особенности их планировки и что лежало в основе принципов, по которым она разрабатывалась. Кто самые известные жители поселка и сколько художников в поселке художников, чем интересны архитектурные решения домов поселка — вологодская изба, сторожевая башня, дом «инь-янь» — я покажу вам топ-10 самых интересных домов поселка. А также расскажу самые захватывающие байки, легенды и правдивые истории о поселке.

Концепция идеальной среды обитания

Мы поговорим о том, что же такое идеальная среда обитания и какой она накладывает отпечаток на человека. В Китае это фен-шуй, в Дании — Hygge, в Америке — американская мечта. А что же у нас? Может быть, город-сад? Или молочные реки и кисельные берега? Попробуем разобраться, как эти концепции выглядели на бумаге, например, в трудах философов П. А. Флоренского и В. А. Фаворского, приложивших руку к созданию поселка на Соколе и что получалось на практике. А при желании или если будет холодно, можно будет заглянуть в уютный семейный ресторанчик, расположившийся в одном из домов поселка.