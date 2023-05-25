Пройти на теплоходе по Москве-реке, взяв курс на новый этап жизни! Школьников, родителей и учителей мы приглашаем отпраздновать Последний звонок на водной прогулке по центру столицы. Это будут впечатляющие, интересные и весёлые 3 часа с ведущим, диджеем и фотографами. Вся организация и проведение мероприятия — под чутким контролем команды теплохода.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Праздник с танцами и фуршетом на фоне панорам Москвы. Мы накроем для вас праздничный стол с вкусными угощениями и пригласим диджея, который будет ставить лучшую танцевальную музыку. Вы здорово повеселитесь — а на фоне останутся виды летней столицы от небоскрёбов Сити до Кремля.

Классный ведущий и фотографии. Круиз превратится в тематическое праздничное путешествие — конкурсы будут нескучные и с призами;) А ваши счастливые эмоции останутся на профессиональных фотографиях.

Маршрут прогулки

Причал «Сити-Экспоцентр» — Москва-Сити — Гостиница «Украина» — Дом правительства — Мэрия Москвы — Площадь Европы (Киевский вокзал) — Новодевичий монастырь — МГУ им. М. В. Ломоносова — Стадион «Лужники» — Воробьёвы горы — Московская канатная дорога — Нескучный сад — Парк Горького — Крымский мост — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Кремль (разворот) — Причал «Сити-Экспоцентр»

Организационные детали

Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Прага»: судно оснащено удобной мебелью, системой кондиционирования, туалетами, музыкальными и видеосистемами.

Что включено в стоимость

Речной 3-часовой круиз с фуршетом на борту

Фотозона на теплоходе

Работа фотографов

Работа ведущего с развлекательной программой, конкурсами и призами

Дискотека, салют из шариков и бармен-шоу

Меню фуршета