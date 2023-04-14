Последний звонок 2023 на борту теплохода типа «Москва» — лучшее ценовое предложение в столице.
Будущих выпускников и их родителей ждет трёхчасовая прогулка по центру столицы с фуршетом на корабле и зажигательной дискотекой.
Будущих выпускников и их родителей ждет трёхчасовая прогулка по центру столицы с фуршетом на корабле и зажигательной дискотекой.
Ближайшие даты:
15
мая
мая
16
мая
мая
17
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мая
18
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Праздничная программа
- Виды Москвы с теплохода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Последний звонок на борту теплохода
На ваш выбор три рейса в самое удобное время с отправлением от причала деловой столицы Москва-Сити «Сити-Экспоцентр». Проведите незабываемый выпускной вечер на теплоходе класса Москва.
Меню фуршета (включено в стоимость)
Закуски:
Брускетта.
с ветчиной и сыром:
- Мини-пирожки.
- в ассортименте.
Салат:
- Греческий.
- с балканским сыром.
Горячее блюдо:
- Куриный шашлычок на шпажке.
- c картофелем фри.
Напитки:
- Чай.
- Сок.
с 15 по 26 мая в 13:00, 16:30, 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Фуршет
- Ведущий и диджей
- Программа
- Оформление теплохода
- Услуги профессионального фотографа
- Что не входит
- Проезд до/от места отправления
- Место начала и завершения?
- Сити-Экспоцентр
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 15 по 26 мая в 13:00, 16:30, 20:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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