Последний звонок на теплоходе для выпускников школы

Уроки остались позади, впереди экзамены, а значит пришло время хорошенько повеселиться

Групповая
Уроки остались позади, впереди экзамены, а значит пришло время хорошенько повеселиться.

Последний Звонок – бывает раз в Жизни! По доброй традиции этот праздник у многих выпускников проходит на борту наших комфортабельных теплоходов (Прага и Вдохновение).
Последний звонок на теплоходе для выпускников школы
Последний звонок на теплоходе для выпускников школы
Последний звонок на теплоходе для выпускников школы
Последний звонок на теплоходе для выпускников школы
Последний звонок на теплоходе для выпускников школы

Что вас ожидает 🤩

  • Праздничная программа
  • Виды Москвы с теплохода

Последний звонок на борту теплохода

Итак, 3,2,1… момент ожидания, встреча, волнение, эмоции, объятия! Теплоход подаём на причал для вас и вот, вы уже на борту красивого, украшенного теплохода. Ди-джей включает лучшие хиты, праздничный стол накрыт на главной палубе и всё внимание только на вас. Всё время мероприятия, персонал теплохода будет обслуживать гостей на высшем уровне, а вы останетесь на волне праздника.
Ведущий проведёт для вас лучшую программу с конкурсами и викторинами и никому не даст скучать. Такая прогулка включает дискотеку от ди-джея на борту верхней палубы, а под финал — торжественный запуск шариков, во время которого ребята смогут загадать своё заветное желание!

Питание:

  • сэндвич 70 гр. ;
  • салат «Греческий» 150 гр. ;
  • запеченный бэби картофель с розмарином 100 гр. ;
  • куриное бедрышко под соусом 150 гр. ;
  • десерт (пирожное) 70 гр. ;
  • чай/кофе (на выбор) 200 мл.

Важная информация:

  • Празднование проходит ежедневно с 20 по 31 мая: в 15:00 для 9 классов, в 19:00 для 11 классов.
  • Для групп до 30 человек предоставляется теплоход «Вдохновение». При большей численности — теплоход «Прага».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Фуршет
  • Ведущий и диджей
  • Программа
  • Оформление теплохода
  • Услуги профессионального фотографа
Что не входит
  • Проезд до/от места отправления
Место начала и завершения?
Международная выставка
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 20–31 мая: в 15:00 для 9 кл, в 19:00 для 11 кл.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 20–31 мая: в 15:00 для 9 кл, в 19:00 для 11 кл.

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