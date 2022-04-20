Последний звонок на борту теплохода

Итак, 3,2,1… момент ожидания, встреча, волнение, эмоции, объятия! Теплоход подаём на причал для вас и вот, вы уже на борту красивого, украшенного теплохода. Ди-джей включает лучшие хиты, праздничный стол накрыт на главной палубе и всё внимание только на вас. Всё время мероприятия, персонал теплохода будет обслуживать гостей на высшем уровне, а вы останетесь на волне праздника.

Ведущий проведёт для вас лучшую программу с конкурсами и викторинами и никому не даст скучать. Такая прогулка включает дискотеку от ди-джея на борту верхней палубы, а под финал — торжественный запуск шариков, во время которого ребята смогут загадать своё заветное желание!

Питание:

сэндвич 70 гр. ;

салат «Греческий» 150 гр. ;

запеченный бэби картофель с розмарином 100 гр. ;

куриное бедрышко под соусом 150 гр. ;

десерт (пирожное) 70 гр. ;

чай/кофе (на выбор) 200 мл.

Важная информация: