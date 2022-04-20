Итак, 3,2,1… момент ожидания, встреча, волнение, эмоции, объятия! Теплоход подаём на причал для вас и вот, вы уже на борту красивого, украшенного теплохода. Ди-джей включает лучшие хиты, праздничный стол накрыт на главной палубе и всё внимание только на вас. Всё время мероприятия, персонал теплохода будет обслуживать гостей на высшем уровне, а вы останетесь на волне праздника.
Ведущий проведёт для вас лучшую программу с конкурсами и викторинами и никому не даст скучать. Такая прогулка включает дискотеку от ди-джея на борту верхней палубы, а под финал — торжественный запуск шариков, во время которого ребята смогут загадать своё заветное желание!
Питание:
сэндвич 70 гр. ;
салат «Греческий» 150 гр. ;
запеченный бэби картофель с розмарином 100 гр. ;
куриное бедрышко под соусом 150 гр. ;
десерт (пирожное) 70 гр. ;
чай/кофе (на выбор) 200 мл.
Важная информация:
Празднование проходит ежедневно с 20 по 31 мая: в 15:00 для 9 классов, в 19:00 для 11 классов.
Для групп до 30 человек предоставляется теплоход «Вдохновение». При большей численности — теплоход «Прага».
Ответы на вопросы
Что входит
Фуршет
Ведущий и диджей
Программа
Оформление теплохода
Услуги профессионального фотографа
Что не входит
Проезд до/от места отправления
Место начала и завершения?
Международная выставка
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 20–31 мая: в 15:00 для 9 кл, в 19:00 для 11 кл.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 20–31 мая: в 15:00 для 9 кл, в 19:00 для 11 кл.
Teplohod — ваш гид в Москве
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