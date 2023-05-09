Уроки остались позади, впереди экзамены, а значит пришло время хорошенько повеселиться.
Последний звонок бывает раз в жизни! Мы приглашаем будущих выпускников отпраздновать его на борту нашего комфортабельного теплохода Прага. Вас ждут три часа веселье под руководством ведущего и лучшего ди-джея, а также праздничный фуршет.
Последний звонок бывает раз в жизни! Мы приглашаем будущих выпускников отпраздновать его на борту нашего комфортабельного теплохода Прага. Вас ждут три часа веселье под руководством ведущего и лучшего ди-джея, а также праздничный фуршет.
Ближайшие даты:
25
мая
мая
26
мая
мая
27
мая
мая
Что вас ожидает:
- Праздничная программа
- Виды Москвы с теплохода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Последний звонок на борту теплохода
Итак, 3,2,1… момент ожидания, встреча, волнение, эмоции, объятия! Теплоход подаём на причал для вас и вот, вы уже на борту красивого, украшенного теплохода. Ди-джей включает лучшие хиты, праздничный стол накрыт на главной палубе и всё внимание только на вас. Всё время мероприятия, персонал теплохода будет обслуживать гостей на высшем уровне, а вы останетесь на волне праздника.
Ведущий проведёт для вас лучшую программу с конкурсами и викторинами и никому не даст скучать. Такая прогулка включает дискотеку от ди-джея на борту верхней палубы, а под финал — торжественный запуск шариков, во время которого ребята смогут загадать своё заветное желание!
Меню фуршета (включено в стоимость билета)
Закуска:
- Клаб-сэндвич по 1 шт/чел.
- Пицца Пеперони 200г.
Десерт:
- Пирожное по 1 шт/чел.
- Печенье и конфеты в ассортименте.
Напитки:
- Чай.
- Coca-Cola/Sprit 0,5 л/чел.
- Вода.
Ежедневно с 25 по 27 мая: в 13:00, 16:30, 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Речной круиз продолжительностью 3 часа
- Фуршет на борту теплохода
- Фотозона на теплоходе
- Фотографы
- Модный ведущий с развлекательной программой, конкурсами и призами
- Зажигательная дискотека
- Салют из шариков
- Бармен шоу
- Что не входит
- Проезд до/от места отправления
- Место начала и завершения?
- Сити-Экспоцентр
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 25 по 27 мая: в 13:00, 16:30, 20:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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