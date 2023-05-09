Последний звонок на теплоходе Прага с фуршетом

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Уроки остались позади, впереди экзамены, а значит пришло время хорошенько повеселиться.

Последний звонок бывает раз в жизни! Мы приглашаем будущих выпускников отпраздновать его на борту нашего комфортабельного теплохода Прага. Вас ждут три часа веселье под руководством ведущего и лучшего ди-джея, а также праздничный фуршет.
Последний звонок на теплоходе Прага с фуршетом
Последний звонок на теплоходе Прага с фуршетом
Последний звонок на теплоходе Прага с фуршетом
Последний звонок на теплоходе Прага с фуршетом
Последний звонок на теплоходе Прага с фуршетом
Последний звонок на теплоходе Прага с фуршетом
Ближайшие даты:
25
мая
26
мая
27
мая

Что вас ожидает:

  • Праздничная программа
  • Виды Москвы с теплохода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Последний звонок на борту теплохода

Итак, 3,2,1… момент ожидания, встреча, волнение, эмоции, объятия! Теплоход подаём на причал для вас и вот, вы уже на борту красивого, украшенного теплохода. Ди-джей включает лучшие хиты, праздничный стол накрыт на главной палубе и всё внимание только на вас. Всё время мероприятия, персонал теплохода будет обслуживать гостей на высшем уровне, а вы останетесь на волне праздника.
Ведущий проведёт для вас лучшую программу с конкурсами и викторинами и никому не даст скучать. Такая прогулка включает дискотеку от ди-джея на борту верхней палубы, а под финал — торжественный запуск шариков, во время которого ребята смогут загадать своё заветное желание!

Меню фуршета (включено в стоимость билета)

Закуска:

  • Клаб-сэндвич по 1 шт/чел.
  • Пицца Пеперони 200г.

Десерт:

  • Пирожное по 1 шт/чел.
  • Печенье и конфеты в ассортименте.

Напитки:

  • Чай.
  • Coca-Cola/Sprit 0,5 л/чел.
  • Вода.

Ежедневно с 25 по 27 мая: в 13:00, 16:30, 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Речной круиз продолжительностью 3 часа
  • Фуршет на борту теплохода
  • Фотозона на теплоходе
  • Фотографы
  • Модный ведущий с развлекательной программой, конкурсами и призами
  • Зажигательная дискотека
  • Салют из шариков
  • Бармен шоу
Что не входит
  • Проезд до/от места отправления
Место начала и завершения?
Сити-Экспоцентр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 25 по 27 мая: в 13:00, 16:30, 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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