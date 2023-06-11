Хотите пройтись по самой элегантной улице Москвы? И узнать истории из жизни и любви литераторов и архитекторов, живших в окрестностях улицы Поварская? А также полюбоваться архитектурными шедеврами Поварской — особняками богатых буржуа, где ныне размещаются различные посольства, и узнать интересные факты об их владельцах? Тогда ждём вас на экскурсии «Поварская — аристократический променад Москвы».
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Описание
Что вас ожидает:
Поварская улица: от торговой дороги до аристократического проспекта
Поварская — ещё одна древняя улица Москвы. В XII веке здесь проходила большая торговая Волоцкая дорога, соединявшая Москву и Великий Новгород. Во времена Ивана Грозного на Поварской поселились приближенные царя князья и боярская знать.
Аристократический характер улица окончательно приобрела в начале XVIII века. Несмотря на опустошительный пожар 1812 года, когда большинство домов на Поварской были уничтожены, улица быстро возродилась в камне. На всей протяженности улицы появились многочисленные каменные особняки в стиле ампир.
На экскурсии вы услышите удивительные истории московской аристократии и познакомитесь с шедеврами архитектурной Москвы:
- Роскошный особняк Арсения Морозова в экзотическом стиле «мануэлино» и узнаете, почему Лев Николаевич назвал Арсения «глупым ненужным человеком»;
- Храм XVII века, где тайно венчались граф Шереметев с крепостной актрисой Прасковьей Ковалёвой-Жемчуговой;
- Дом на Поварской, в котором Белла Ахмадуллина была влюблена в художника Бориса Мессерера и посвятила этому дому множество стихов;
- Историю любви писателя Ивана Бунина и «девушки с леонардовскими глазами» Веры Муромцевой и увидите дом, ставший их последним московским адресом;
- Дом, где была счастлива Марина Цветаева, и другой дом, где стала несчастной старшая дочь Александра Пушкина Мария;
- Дом, откуда от нелюбимого мужа ушла к Булгакову его третья жена Елена Сергеевна, которую считают наиболее вероятным прототипом Маргариты;
- Особняк, предположительно из окна которого вылетела Маргарита на бал Сатаны в романе Михаила Булгакова;
- Классическую усадьбу XVIII века, чудом сохранившуюся во время пожара 1812 года, которую Лев Толстой описал в романе «Война и мир» как дом Ростовых.
- И конечно, познакомитесь с творчеством архитекторов Льва Кекушева и Александра Соловьёва и полюбуетесь их шедеврами в стиле «модерн». А также увидите другие роскошные особняки в стилях неоготика и неоренессанс, и узнаете истории из жизни их владельцев.
Важная информация:
Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, метро Арбатская выход 8Завершение: Москва, ул. Льва Толстого, 21, стр. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее
- Чем обычно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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