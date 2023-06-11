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Поварская улица: от торговой дороги до аристократического проспекта

Поварская — ещё одна древняя улица Москвы. В XII веке здесь проходила большая торговая Волоцкая дорога, соединявшая Москву и Великий Новгород. Во времена Ивана Грозного на Поварской поселились приближенные царя князья и боярская знать.

Аристократический характер улица окончательно приобрела в начале XVIII века. Несмотря на опустошительный пожар 1812 года, когда большинство домов на Поварской были уничтожены, улица быстро возродилась в камне. На всей протяженности улицы появились многочисленные каменные особняки в стиле ампир.

На экскурсии вы услышите удивительные истории московской аристократии и познакомитесь с шедеврами архитектурной Москвы:

Роскошный особняк Арсения Морозова в экзотическом стиле «мануэлино» и узнаете, почему Лев Николаевич назвал Арсения «глупым ненужным человеком»;

Храм XVII века, где тайно венчались граф Шереметев с крепостной актрисой Прасковьей Ковалёвой-Жемчуговой;

Дом на Поварской, в котором Белла Ахмадуллина была влюблена в художника Бориса Мессерера и посвятила этому дому множество стихов;

Историю любви писателя Ивана Бунина и «девушки с леонардовскими глазами» Веры Муромцевой и увидите дом, ставший их последним московским адресом;

Дом, где была счастлива Марина Цветаева, и другой дом, где стала несчастной старшая дочь Александра Пушкина Мария;

Дом, откуда от нелюбимого мужа ушла к Булгакову его третья жена Елена Сергеевна, которую считают наиболее вероятным прототипом Маргариты;

Особняк, предположительно из окна которого вылетела Маргарита на бал Сатаны в романе Михаила Булгакова;

Классическую усадьбу XVIII века, чудом сохранившуюся во время пожара 1812 года, которую Лев Толстой описал в романе «Война и мир» как дом Ростовых.

И конечно, познакомитесь с творчеством архитекторов Льва Кекушева и Александра Соловьёва и полюбуетесь их шедеврами в стиле «модерн». А также увидите другие роскошные особняки в стилях неоготика и неоренессанс, и узнаете истории из жизни их владельцев.

Важная информация:

Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.