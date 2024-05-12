Праздничная прогулка на теплоходе по Москве-реке с просмотром фейерверка

Приглашаем посмотреть фейерверк с борта комфортабельного теплохода от причала Китай-город/Устьинский! Рейс по Москве-реке будет включать в себя вечернюю речную прогулку через центр города, изумительные виды на главные достопримечательности Москвы в ночной иллюминации, а также фейерверк, который можно будет увидеть с лучшей точки обзора — с акватории Москвы-реки.
4.62
21 отзыв
Праздничная прогулка на теплоходе по Москве-реке с просмотром фейерверка
Ближайшие даты:
Время начала: 19:37, 20:07

Описание экскурсии

Что вас ждёт: Салюта с борта теплохода — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне. Вас ждёт замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и в кульминации вечера — грандиозный праздничный салют, который вы увидите прямо с борта теплохода. Начнётся круиз от причала Международной выставки и будет проходить по самому центру праздничной столицы. Во время круиза для Вас будет работать бар с широким ассортиментом закусок и напитков.

9 мая в 20:27

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)990 ₽
Детский (с 6 до 12 лет)690 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парящий мост
  • Ландшафтный парк «Зарядье»
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский Кремль
  • Московский театр эстрады
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник Петру Первому
  • Парк искусств «Музеон»
  • Крымский мост
  • Парк Горького
  • Пушкинский (Андреевский мост)
  • Нескучный сад
  • Здание Президиума РАН
  • Стадион «Лужники»
  • Московская канатная дорога
  • Воробьёвы горы
  • Новодевичий монастырь
  • Площадь Европы
Что включено
  • Прогулка по центру столицы
  • Просмотр фейерверка
Что не входит в цену
  • Трансфер до/от места проведения
  • Питание, напитки
Место начала и завершения?
Причал «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:27
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
  • Условия возврата электронных билетов:
  • Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
  • В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
  • Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
2
3
3
2
1
К
12 мая 2024
От всей нашей группы гостей, на Вашем теплоходе «Светоч», в день 9 мая, хотим выразить огромную благодарность за гостеприимность и приятное время проведения праздника!
Всему персоналу спасибо большое, за внимание в
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обслуживании! Все ребята молодцы! Было приятно! ❤️
Мы, так же, были в восторге от ужина!
Все заказали разные блюда и надо отметить, безумно вкусно всё! 🤩👍 Потрясающие повара! Им особое спасибо!
Не в каждом дорогом ресторане можно получить такое удовольствие!

И
11 мая 2024
Отличная поездка, классно все организовано, приятный и вежливый персонал. Высокий класс судна, так-как качки не чувствовалось совсем, хотя река не была спокойной. Рекомендую на 100%!!!
И
10 мая 2024
И
10 мая 2024
Замечательный персонал, хорошее меню, уютная атмосфера. Хорошая программа с салютом.
О
15 мая 2023
Сама прогулка прошла прекрасно, красивые виды, комфортный теплоход. Но окончание было омрачено, т. к. расчитывали посмотреть салют в День победы с прекрасного ракурса, чего не случилось по непонятным причинам. Салют
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мы увидели на других локациях, очень далеко от нашего расположения. На сколько я понимаю, это произошло не по вине организатора, по крайней мере очень хочется в это верить… На следующий день на почту пришел промокод на бесплатную прогулку на этом теплоходе, приятный бонус) Спасибо)

П
12 мая 2023
П
12 мая 2023
Д
10 мая 2023
Обещанного салюта не было видно. Хорошо, что хоть дали сертификат на еще одну поездку на теплоходе.
O
16 мая 2022
Экскурсия рассчитана на 2, 5 часа. Из них около 1,5 часа плыли, около 20 мин был салют. А остальное время корабль просто стоял рядом с с мостом
Г
13 мая 2021
П
12 мая 2021
A
12 мая 2021
М
12 мая 2021
М
12 мая 2021
А
12 мая 2021

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