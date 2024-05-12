Приглашаем посмотреть фейерверк с борта комфортабельного теплохода от причала Китай-город/Устьинский! Рейс по Москве-реке будет включать в себя вечернюю речную прогулку через центр города, изумительные виды на главные достопримечательности Москвы в ночной иллюминации, а также фейерверк, который можно будет увидеть с лучшей точки обзора — с акватории Москвы-реки.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:37, 20:07
Описание экскурсии
Что вас ждёт: Салюта с борта теплохода — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне. Вас ждёт замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и в кульминации вечера — грандиозный праздничный салют, который вы увидите прямо с борта теплохода. Начнётся круиз от причала Международной выставки и будет проходить по самому центру праздничной столицы. Во время круиза для Вас будет работать бар с широким ассортиментом закусок и напитков.
9 мая в 20:27
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|990 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет)
|690 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Московский театр эстрады
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Парк искусств «Музеон»
- Крымский мост
- Парк Горького
- Пушкинский (Андреевский мост)
- Нескучный сад
- Здание Президиума РАН
- Стадион «Лужники»
- Московская канатная дорога
- Воробьёвы горы
- Новодевичий монастырь
- Площадь Европы
Что включено
- Прогулка по центру столицы
- Просмотр фейерверка
Что не входит в цену
- Трансфер до/от места проведения
- Питание, напитки
Место начала и завершения?
Причал «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 20:27
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
12 мая 2024
От всей нашей группы гостей, на Вашем теплоходе «Светоч», в день 9 мая, хотим выразить огромную благодарность за гостеприимность и приятное время проведения праздника!
Всему персоналу спасибо большое, за внимание в
Всему персоналу спасибо большое, за внимание в
И
Ирина
11 мая 2024
Отличная поездка, классно все организовано, приятный и вежливый персонал. Высокий класс судна, так-как качки не чувствовалось совсем, хотя река не была спокойной. Рекомендую на 100%!!!
И
Ирина
10 мая 2024
И
Иван
10 мая 2024
Замечательный персонал, хорошее меню, уютная атмосфера. Хорошая программа с салютом.
О
Ольга
15 мая 2023
Сама прогулка прошла прекрасно, красивые виды, комфортный теплоход. Но окончание было омрачено, т. к. расчитывали посмотреть салют в День победы с прекрасного ракурса, чего не случилось по непонятным причинам. Салют
П
Павлюк
12 мая 2023
П
Павлова
12 мая 2023
Д
Дмитрий
10 мая 2023
Обещанного салюта не было видно. Хорошо, что хоть дали сертификат на еще одну поездку на теплоходе.
O
Okkras
16 мая 2022
Экскурсия рассчитана на 2, 5 часа. Из них около 1,5 часа плыли, около 20 мин был салют. А остальное время корабль просто стоял рядом с с мостом
Г
Губарькова
13 мая 2021
П
Полина
12 мая 2021
A
Anastasia
12 мая 2021
М
Михальченко
12 мая 2021
М
Михаил
12 мая 2021
А
Алексей
12 мая 2021
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