Приглашаем посмотреть фейерверк с борта комфортабельного теплохода от причала Китай-город/Устьинский! Рейс по Москве-реке будет включать в себя вечернюю речную прогулку через центр города, изумительные виды на главные достопримечательности Москвы в ночной иллюминации, а также фейерверк, который можно будет увидеть с лучшей точки обзора — с акватории Москвы-реки.

Описание экскурсии

Что вас ждёт: Салюта с борта теплохода — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне. Вас ждёт замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и в кульминации вечера — грандиозный праздничный салют, который вы увидите прямо с борта теплохода. Начнётся круиз от причала Международной выставки и будет проходить по самому центру праздничной столицы. Во время круиза для Вас будет работать бар с широким ассортиментом закусок и напитков.