Что вас ждёт: Предпочитаете уровень обслуживания бизнес-класса? Выбирайте водную прогулку на концептуальных теплоходах «Морис» и «Волна». Статус теплоходам задает эксклюзивный ресторан-лаундж и обновленный интерьер в стиле «современная классика» с утонченными элементами декора и коллекцией картин. Премиальное меню ресторана и незаурядная подача блюд станут изюминкой программы. А основную атмосферу создадут виды блистательной Москвы. Для вас:

DJ и его авторский сет.

• На борту работает ресторан и бар с обширной картой и фирменными коктейлями Важная информация:

На теплоход запрещено приносить с собой еду и напитки.