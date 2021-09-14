Как лучше всего отпраздновать День России? Если вы хотите сбежать с переполненных улиц и максимально прочувствовать праздничную атмосферу, то проходите на борт нашего теплохода. Мы отправляемся в 3-часовую прогулку от Крымского моста. Вас ждут вечерние столичные пейзажи, зажигательный сет от DJ и праздничный салют.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:40, 21:10
Что вас ожидает:
- Парк искусств «Музеон»
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Крымский мост
- Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
- Нескучный сад
- Воробьёвы горы
Описание экскурсии
Что вас ждёт: Предпочитаете уровень обслуживания бизнес-класса? Выбирайте водную прогулку на концептуальных теплоходах «Морис» и «Волна». Статус теплоходам задает эксклюзивный ресторан-лаундж и обновленный интерьер в стиле «современная классика» с утонченными элементами декора и коллекцией картин. Премиальное меню ресторана и незаурядная подача блюд станут изюминкой программы. А основную атмосферу создадут виды блистательной Москвы. Для вас:
DJ и его авторский сет.
• На борту работает ресторан и бар с обширной картой и фирменными коктейлями Важная информация:
На теплоход запрещено приносить с собой еду и напитки.
10 сентября 2022 года в 19:11
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от 2 990 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет)
|от 1 890 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк искусств «Музеон»
- Памятник Петру Первому
- Храм Христа Спасителя
- Московский Кремль
- Собор Василия Блаженного
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Крымский мост
- Центральный парк культуры и отдыха им. А М. Горького
- Нескучный сад
- Воробьёвы горы
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Музыкальная программа от DJ
Что не входит в цену
- Напитки
- Питание
Место начала и завершения?
Причал «Крымский мост»
Когда и сколько длится?
Когда: 10 сентября 2022 года в 19:11
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Aleksey
14 сен 2021
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