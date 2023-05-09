Приглашаем посмотреть праздничный салют в честь Дня Победы с борта дизайнерского теплохода!

С открытой палубы будет хорошо видно не только лучшие достопримечательности Москвы, а и праздничный салют!

Приятная музыка, уютная атмосфера, вкусные блюда от шеф-повара, обновленное меню и эксклюзивные напитки будут ждать всех пассажиров на дизайнерском корабле. В качестве комплимента каждого гостя угощаем бокалом игристого.

Вас ждут завораживающие виды ночной столицы, свежий речной бриз, а кульминацией круиза станет просмотр салюта с лучшего ракурса — прямо с палубы теплохода в уютной и незабываемой атмосфере.

Важно знать:

На теплоход запрещено приносить с собой еду и напитки.