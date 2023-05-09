Праздничный салют на теплоходе «Волна» от причала Киевский вокзал

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Приглашаем на прогулку по праздничной Москве.

Именно с борта теплохода лучше всего рассматривать вечерние столичные пейзажи и салют в честь Дня Победы.

Игристое вино, изысканный ужин и профессиональные фотографы — все это вас ждет на борту нашего теплохода.
Праздничный салют на теплоходе «Волна» от причала Киевский вокзал
Праздничный салют на теплоходе «Волна» от причала Киевский вокзал
Праздничный салют на теплоходе «Волна» от причала Киевский вокзал
Праздничный салют на теплоходе «Волна» от причала Киевский вокзал
Праздничный салют на теплоходе «Волна» от причала Киевский вокзал
Праздничный салют на теплоходе «Волна» от причала Киевский вокзал
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

  • Лужники
  • Воробьевы горы
  • Андреевский монастырь
  • Нескучный сад
  • Александровский дворец
  • Парк Горького
  • Музеон
  • Памятник Петру I
  • Кремль
  • Парк Зарядье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем посмотреть праздничный салют в честь Дня Победы с борта дизайнерского теплохода!
С открытой палубы будет хорошо видно не только лучшие достопримечательности Москвы, а и праздничный салют!
Приятная музыка, уютная атмосфера, вкусные блюда от шеф-повара, обновленное меню и эксклюзивные напитки будут ждать всех пассажиров на дизайнерском корабле. В качестве комплимента каждого гостя угощаем бокалом игристого.
Вас ждут завораживающие виды ночной столицы, свежий речной бриз, а кульминацией круиза станет просмотр салюта с лучшего ракурса — прямо с палубы теплохода в уютной и незабываемой атмосфере.

Важно знать:

На теплоход запрещено приносить с собой еду и напитки.

9 мая в 19:32

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Просмотр салюта с борта теплохода
  • Бокал шампанского
Что не входит
  • Напитки
  • Питание
Место начала и завершения?
Причал «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: 9 мая в 19:32
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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