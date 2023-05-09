Приглашаем на прогулку по праздничной Москве.
Именно с борта теплохода лучше всего рассматривать вечерние столичные пейзажи и салют в честь Дня Победы.
Игристое вино, изысканный ужин и профессиональные фотографы — все это вас ждет на борту нашего теплохода.
Именно с борта теплохода лучше всего рассматривать вечерние столичные пейзажи и салют в честь Дня Победы.
Игристое вино, изысканный ужин и профессиональные фотографы — все это вас ждет на борту нашего теплохода.
Ближайшие даты:
9
мая
мая
Что вас ожидает:
- Лужники
- Воробьевы горы
- Андреевский монастырь
- Нескучный сад
- Александровский дворец
- Парк Горького
- Музеон
- Памятник Петру I
- Кремль
- Парк Зарядье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем посмотреть праздничный салют в честь Дня Победы с борта дизайнерского теплохода!
С открытой палубы будет хорошо видно не только лучшие достопримечательности Москвы, а и праздничный салют!
Приятная музыка, уютная атмосфера, вкусные блюда от шеф-повара, обновленное меню и эксклюзивные напитки будут ждать всех пассажиров на дизайнерском корабле. В качестве комплимента каждого гостя угощаем бокалом игристого.
Вас ждут завораживающие виды ночной столицы, свежий речной бриз, а кульминацией круиза станет просмотр салюта с лучшего ракурса — прямо с палубы теплохода в уютной и незабываемой атмосфере.
Важно знать:
На теплоход запрещено приносить с собой еду и напитки.
9 мая в 19:32
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Просмотр салюта с борта теплохода
- Бокал шампанского
- Что не входит
- Напитки
- Питание
- Место начала и завершения?
- Причал «Киевский»
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9 мая в 19:32Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании