Прогуливаясь по улице Пречистенке, вы увидите знаменитые дома, поражающие своим величием и уникальной историей 📖 и Красные палаты

Городская усадьба Суровщикова

Усадьба Ржевских-Орловых-Филиппа

Усадьба Хрущевых-Селезневых

Музей А. С. Пушкина

Доходный дом Е. А. Костяковой

Усадьба А. И. Коншиной, где ныне размещается Дом ученых

Дом Айседоры Дункан

Усадьба Лопухиных-Станицких, ставший Музеем Л. Н. Толстого

Особняк В. Д. Коншина

Пречистенское пожарное депо и полицейская часть

Усадьба Дениса Давыдова

Доходный дом С. Ф. Кулагина (Дом из «Собачьего сердца»)

Доходный дом И. П. Исакова

Дворец Долгоруковых, где ныне музейно-выставочный комплекс Российской Академии художеств

Дом И. А. Морозова (Российская академия художеств)

Усадьба П. Я. Охотникова и усадьба Самсоновых-Голубевых

Как видите, список зданий внушителен, не зря улица считается музеем под открытым небом. Но на этом наша экскурсия ⛳ еще не завершится, далее мы пройдемся по Волхонке и патриаршему мосту, увидим самую короткую улицу в Москве.

На экскурсии 🧭 вы узнаете:

-Как ремонт может принести миллионное состояние

-Как появляются шедевры даже при дефиците денег

-Как боролись с лихачами на дорогах 100 лет назад

-Как можно изучать историю по стенам зданий

-В каком доме под арестом сидел А. И. Герцен

-Где жил и работал поэт Есенин

Если вы интересуетесь историей и вас привлекает архитектура старинных домов — без сомнения стоит посетить эту экскурсию. Порция полезных знаний и свежих впечатлений вам обеспечена!