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Пречистенка. Московский "Сен-Жермен"

Юлия У.
Юлия У. – Гид из Москвы
Если вы интересуетесь историей 📖 и вас привлекает архитектура старинных домов — без сомнения стоит посетить эту экскурсию ⛳.

Порция полезных знаний и свежих впечатлений вам обеспечена!
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Пречистенка. Московский "Сен-Жермен"
Пречистенка. Московский "Сен-Жермен"

Что вы увидите

  • резиденцию Московской Патриархии
  • особняк генерала Ермолова
  • воспетый М. А. Булгаковым «калабуховский» дом
  • старинное Пречистенское пожарное депо
  • храм Успения Богородицы
  • литературные музеи А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого
  • домик мастера из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»
Прогуливаясь по улице Пречистенке, вы увидите знаменитые дома, поражающие своим величием и уникальной историей 📖 и Красные палаты
Городская усадьба Суровщикова
Усадьба Ржевских-Орловых-Филиппа
Усадьба Хрущевых-Селезневых
Музей А. С. Пушкина
Доходный дом Е. А. Костяковой
Усадьба А. И. Коншиной, где ныне размещается Дом ученых
Дом Айседоры Дункан
Усадьба Лопухиных-Станицких, ставший Музеем Л. Н. Толстого
Особняк В. Д. Коншина
Пречистенское пожарное депо и полицейская часть
Усадьба Дениса Давыдова
Доходный дом С. Ф. Кулагина (Дом из «Собачьего сердца»)
Доходный дом И. П. Исакова
Дворец Долгоруковых, где ныне музейно-выставочный комплекс Российской Академии художеств
Дом И. А. Морозова (Российская академия художеств)
Усадьба П. Я. Охотникова и усадьба Самсоновых-Голубевых
Как видите, список зданий внушителен, не зря улица считается музеем под открытым небом. Но на этом наша экскурсия ⛳ еще не завершится, далее мы пройдемся по Волхонке и патриаршему мосту, увидим самую короткую улицу в Москве.

На экскурсии 🧭 вы узнаете:

    -Как ремонт может принести миллионное состояние
    -Как появляются шедевры даже при дефиците денег
    -Как боролись с лихачами на дорогах 100 лет назад
    -Как можно изучать историю по стенам зданий
    -В каком доме под арестом сидел А. И. Герцен
    -Где жил и работал поэт Есенин
    Если вы интересуетесь историей и вас привлекает архитектура старинных домов — без сомнения стоит посетить эту экскурсию. Порция полезных знаний и свежих впечатлений вам обеспечена!
    Что входит
    • услуги гида по заявленному маршруту
    Что не входит
    • посещение платных объектов
    • транспорт
    • питание
    Пречистенка. Московский "Сен-Жермен"

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Юлия У.
    Юлия У.
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