Прогуливаясь по улице Пречистенке, вы увидите знаменитые дома, поражающие своим величием и уникальной историей 📖 и Красные палаты
Городская усадьба Суровщикова
Усадьба Ржевских-Орловых-Филиппа
Усадьба Хрущевых-Селезневых
Музей А. С. Пушкина
Доходный дом Е. А. Костяковой
Усадьба А. И. Коншиной, где ныне размещается Дом ученых
Дом Айседоры Дункан
Усадьба Лопухиных-Станицких, ставший Музеем Л. Н. Толстого
Особняк В. Д. Коншина
Пречистенское пожарное депо и полицейская часть
Усадьба Дениса Давыдова
Доходный дом С. Ф. Кулагина (Дом из «Собачьего сердца»)
Доходный дом И. П. Исакова
Дворец Долгоруковых, где ныне музейно-выставочный комплекс Российской Академии художеств
Дом И. А. Морозова (Российская академия художеств)
Усадьба П. Я. Охотникова и усадьба Самсоновых-Голубевых
Как видите, список зданий внушителен, не зря улица считается музеем под открытым небом. Но на этом наша экскурсия ⛳ еще не завершится, далее мы пройдемся по Волхонке и патриаршему мосту, увидим самую короткую улицу в Москве.
На экскурсии 🧭 вы узнаете:
-Как ремонт может принести миллионное состояние
-Как появляются шедевры даже при дефиците денег
-Как боролись с лихачами на дорогах 100 лет назад
-Как можно изучать историю по стенам зданий
-В каком доме под арестом сидел А. И. Герцен
-Где жил и работал поэт Есенин
Если вы интересуетесь историей и вас привлекает архитектура старинных домов — без сомнения стоит посетить эту экскурсию. Порция полезных знаний и свежих впечатлений вам обеспечена!