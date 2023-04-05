Приглашаем Выпускников 2023 года провести главный праздник на борту самой большой яхты-ресторана в Европе! Вы сможете насладится великолепным закатом на борту, похвастаться напоследок своим высоким IQ перед одноклассниками во время интеллектуального квиза от наших ведущих, сделать крутые фотки на фоне Кремля, выиграть парочку конкурсов во время первоклассного банкета, посадить голос и растоптать свои тесные туфли под DJ-сет от танцевального электро-диско до сумасшедшего техно!
Ближайшие даты:
23
июн
июн
24
июн
июн
Что вас ожидает:
- Праздничная программа
- Виды Москвы с теплохода
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В меню праздника:
- 5-часовая прогулка по центру Москвы-реки.
- Гала-ужин от Шеф-повара.
- Интерактивный квиз и куча конкурсов, чтобы победить.
- Тематический декор для лучших фоточек.
- Выбор Короля и Королевы Бала.
- DJ-сет, мощный свет и звук на 2-х палубах.
- Меню банкета (включено в стоимость).
Холодные закуски:
- Фруктовая коллекция.
- Итальянский микс-салат из свежих овощей.
- Традиционный мясной салат.
- Цезарь с фермерским цыплёнком.
- Коллекция свежих овощей.
Горячая закуска 80 гр:
- Кокот из шампиньонов и курочки.
- Кесадьлья.
Горячее блюдо на выбор 150 гр:
- Филе индейки в фирменном соусе с печеным картофелем.
- Белая треска под сливочным соусом с диким рисом.
Десерт 80 гр:Коллекция мини-пирожных.
Напитки:
- Минеральная вода.
- Ягодный морс.
- Безалкогольный пунш.
- Соки.
- Чай.
Информация для родителей:
- На теплоходе будут работать сотрудники охраны и мед. Персонал, для безопасности пассажиров и спокойствия родителей. Алкоголь приносить запрещено, все сумки будут проверяться на наличие алкоголя, колюще-режущих предметов и взрывчатых веществ.
- 1 сопровождающий на группу от 15 человек — бесплатно. При единовременной покупке групповых билетов от 30 шт — 2 места предоставляются бесплатно.
23 и 24 июня в 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- 5-часовая прогулка по центру Москвы-реки
- Гала-ужин от Шеф-повара
- Интерактивный квиз и куча конкурсов, чтобы победить
- Тематический декор для лучших фоточек
- Выбор Короля и Королевы Бала
- DJ-сет, мощный свет и звук на 2-х палубах
- Что не входит
- Проезд до/от места отправления
- Место начала и завершения?
- Сити-Экспоцентр
- Когда и сколько длится?
- Когда: 23 и 24 июня в 18:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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