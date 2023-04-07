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Что вас ожидает:
- Красная площадь
- Зарядье
- Соляной двор
- Ивановский монастырь
- Хитровка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия-расследование. Мы прогуляемся по легендарным районам Зарядья и Хитровки, побываем в местах съёмок фильма Брат-2, увидим место заключения "кровавой барыни" и многое другое.
Начнётся наша экскурсия от Красной площади, на которой поговорим о тюрьмах, казнях и мошенниках прошлых столетий. Далее мы прогуляемся по Варварке вдоль Зарядье и я расскажу Вам историю самого яркого персонажа из преступного мира - Ваньки Каина. Вы узнаете какие были меры наказаний и какие условия у преступников были во время ссылок.
Дальше мы отправимся на Хитровку, самый криминальный район Москвы конца 19-начала 20 века, где Вы увидите ночлежки, интересные детали города и узнаете всё самое интересное об этом районе. По дороге мы зайдем в закрытый двор доходного дома 1913 года и узнаете о зловещем соседстве этих мест. Вы услышите несколько любопытных легенд и получите рекомендации, где интересно провести вечер.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У памятника маршалу Жукову на Манежной площадиЗавершение: Хитровская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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