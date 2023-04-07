Экскурсия-расследование. Мы прогуляемся по легендарным районам Зарядья и Хитровки, побываем в местах съёмок фильма Брат-2, увидим место заключения "кровавой барыни" и многое другое.

Начнётся наша экскурсия от Красной площади, на которой поговорим о тюрьмах, казнях и мошенниках прошлых столетий. Далее мы прогуляемся по Варварке вдоль Зарядье и я расскажу Вам историю самого яркого персонажа из преступного мира - Ваньки Каина. Вы узнаете какие были меры наказаний и какие условия у преступников были во время ссылок.

Дальше мы отправимся на Хитровку, самый криминальный район Москвы конца 19-начала 20 века, где Вы увидите ночлежки, интересные детали города и узнаете всё самое интересное об этом районе. По дороге мы зайдем в закрытый двор доходного дома 1913 года и узнаете о зловещем соседстве этих мест. Вы услышите несколько любопытных легенд и получите рекомендации, где интересно провести вечер.