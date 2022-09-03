ежедневно в 10:00 и 17:00

Приключение на мини-катере и пикник на пляже

Стать капитаном маленького электросудна и устроить барбекю с видом на Серебряный бор

Пришло время летних приключений! Приглашаю вас покорить воды Большого Строгинского Затона на мини-ботах — уникальных катерах с бесшумным элекомотором, которые я смастерил сам.

Мы проплывем вокруг заповедника «Серебряный бор» и под большими мостами, заглянем в бухточки и устроим пикник на пляже. А я постараюсь сделать так, чтобы всем было красиво, весело и вкусно.
Приключение на мини-катере и пикник на пляже
Приключение на мини-катере и пикник на пляже
Приключение на мини-катере и пикник на пляже
Приключение на мини-катере и пикник на пляже
Приключение на мини-катере и пикник на пляже
Приключение на мини-катере и пикник на пляже
Приключение на мини-катере и пикник на пляже
Приключение на мини-катере и пикник на пляже
Приключение на мини-катере и пикник на пляже
Приключение на мини-катере и пикник на пляже
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Описание

Что вас ожидает

Приключение на мини-катерах. Вместе мы отправимся исследовать акваторию Москвы-реки на электро-катерах, которые я сконструировал и изготовил сам. Все судна оснащены маленьким бесшумным и экологичным мотором и надежным непотопляемым корпусом. Управлять катером вы будете сами при помощи штурвала, поэтому в полной мере почувствуете себя капитаном необычного судна.

Серебряный бор: бухты, берега и мосты. Мы проплывем вокруг природного заповедника «Серебряный бор» — зайдем в укромные бухты, пройдем под двумя большими мостами, Живописным и Хорошевским, и на всем пути будем любоваться невероятными видами. А еще увидим заброшенный причал «Серебряный бор» в стиле сталинского ампира и инженерные сооружения. В общем, не убирайте камеры далеко:)

Барбекю на пляже! По пути мы выберем местечко для пикника, причалим к берегу и устроим барбекю со снеками на гриле. А еще я приготовлю для всех вкусный чай или кофе.

Организационные детали

Как проходит приключение

  • Прогулка состоится, если на нее записались минимум 2 участника
  • Наш транспорт — мини-катера с электромотором. Управление лодкой не требует особых навыков. На борту есть спасательный жилет, также у вас будет рация для переговоров.
  • С собой я беру мини-гриль, шпажки и всю необходимую посуду, чай или кофе, также в запасе есть пара бутылочек воды, если вы почувствуете жажду
  • Продукты для пикника вы покупаете самостоятельно на свой вкус

Обратите внимание

  • Лимиты роста и веса для мини-катера: 195см/95кг
  • При плохом прогнозе погоды можно заранее договорится о переносе или отмене прогулки
  • Осенью мы не делаем высадку на берегу, а вместо этого мы устраиваем привал со снеками на воде под Живописным мостом

ежедневно в 10:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Большом Строгинском Затоне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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