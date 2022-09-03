ежедневно в 10:00 и 17:00

Приключение на мини-катерах. Вместе мы отправимся исследовать акваторию Москвы-реки на электро-катерах, которые я сконструировал и изготовил сам. Все судна оснащены маленьким бесшумным и экологичным мотором и надежным непотопляемым корпусом. Управлять катером вы будете сами при помощи штурвала, поэтому в полной мере почувствуете себя капитаном необычного судна.
Серебряный бор: бухты, берега и мосты. Мы проплывем вокруг природного заповедника «Серебряный бор» — зайдем в укромные бухты, пройдем под двумя большими мостами, Живописным и Хорошевским, и на всем пути будем любоваться невероятными видами. А еще увидим заброшенный причал «Серебряный бор» в стиле сталинского ампира и инженерные сооружения. В общем, не убирайте камеры далеко:)
Барбекю на пляже! По пути мы выберем местечко для пикника, причалим к берегу и устроим барбекю со снеками на гриле. А еще я приготовлю для всех вкусный чай или кофе.