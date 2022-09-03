ежедневно в 10:00 и 17:00

Пришло время летних приключений! Приглашаю вас покорить воды Большого Строгинского Затона на мини-ботах — уникальных катерах с бесшумным элекомотором, которые я смастерил сам. Мы проплывем вокруг заповедника «Серебряный бор» и под большими мостами, заглянем в бухточки и устроим пикник на пляже. А я постараюсь сделать так, чтобы всем было красиво, весело и вкусно.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приключение на мини-катерах. Вместе мы отправимся исследовать акваторию Москвы-реки на электро-катерах, которые я сконструировал и изготовил сам. Все судна оснащены маленьким бесшумным и экологичным мотором и надежным непотопляемым корпусом. Управлять катером вы будете сами при помощи штурвала, поэтому в полной мере почувствуете себя капитаном необычного судна.

Серебряный бор: бухты, берега и мосты. Мы проплывем вокруг природного заповедника «Серебряный бор» — зайдем в укромные бухты, пройдем под двумя большими мостами, Живописным и Хорошевским, и на всем пути будем любоваться невероятными видами. А еще увидим заброшенный причал «Серебряный бор» в стиле сталинского ампира и инженерные сооружения. В общем, не убирайте камеры далеко:)

Барбекю на пляже! По пути мы выберем местечко для пикника, причалим к берегу и устроим барбекю со снеками на гриле. А еще я приготовлю для всех вкусный чай или кофе.

Организационные детали

Как проходит приключение

Прогулка состоится, если на нее записались минимум 2 участника

Наш транспорт — мини-катера с электромотором. Управление лодкой не требует особых навыков. На борту есть спасательный жилет, также у вас будет рация для переговоров.

С собой я беру мини-гриль, шпажки и всю необходимую посуду, чай или кофе, также в запасе есть пара бутылочек воды, если вы почувствуете жажду

Продукты для пикника вы покупаете самостоятельно на свой вкус

Обратите внимание